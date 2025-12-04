Kevin Cataño se convirtió en uno de los nombres propios del Fútbol Profesional Colombiano en muy poco tiempo. Con apenas 22 años, el arquero del Real Cundinamarca ha deslumbrado por su talla, su potencia, su reflejo privilegiado y su capacidad para atajar penales, características que lo llevaron a destacarse como la gran revelación del torneo de la B y, al mismo tiempo, despertar el interés de múltiples clubes tanto en Colombia como en el exterior.

En diálogo con Antena 2 Cali, el guardameta habló de su pasado, de su club del alma y también de su futuro inmediato.

“Soy hincha de Once Caldas desde niño”: la revelación que sorprendió al país

Cataño, quien mide 1,99 metros, es hijo del exfutbolista Edgar Cataño, recordado defensor de Atlético Nacional, Independiente Medellín y Once Caldas. Aunque Kevin nació en Medellín, fueron sus años en Manizales —mientras acompañaba a su padre— los que forjaron su relación sentimental con el equipo blanco.

Por eso no dudó en confesarlo abiertamente:

«Yo soy hincha de Once Caldas desde niño, siempre he apoyado a este club y espero algún día cumplir el sueño de atajar ahí», expresó el arquero, una declaración que tomó por sorpresa a muchos seguidores del FPC.

A diferencia de otros futbolistas que prefieren evitar revelar su equipo del alma, Cataño habló sin reservas. Confía en su talento y no teme cerrarse puertas en otras escuadras de Colombia, incluso si su deseo personal es conocido públicamente.

“Sí, supe que hubo contactos con Deportivo Cali”

Durante la entrevista también aclaró una duda recurrente: el supuesto interés del Deportivo Cali, club que desde hace un par de años busca un arquero joven, alto y de proyección internacional.

Cataño confirmó lo que se decía en el entorno:

«Sí, supe que hace un año hubo contactos con Deportivo Cali, pero las cosas no se dieron, no sé por qué; realmente yo no me meto en esos negocios; pero seguramente me hubiese encantado atajar también en tan grande club».

El diálogo no pasó de ese punto, pero dejó claro que la puerta hubiera sido atractiva para él.

📻🎙️⚽️ "Obviamente golpeado por la derrota, pero muy orgulloso del trabajo que se hizo todo este semestre" "Algo se había hablado con @DeportivoCaliCP hace un año, pero no se dio" "Soy simpatizante del @oncecaldas" Kevin Cataño, arquero del @RealCundi #Antena2Cali

Su futuro está prácticamente definido: MLS en el horizonte

Con su nivel actual, era cuestión de tiempo para que llegaran las ofertas. Y aunque grupos de hinchas de Atlético Nacional impulsaron en redes sociales una campaña pidiendo su fichaje, Cataño aterrizó las expectativas y habló sin rodeos sobre lo que viene.

«Lo único que sé es que las cosas con la MLS están muy adelantadas; repito; yo no me meto en esos negocios, pero los dueños de Real Cundinamarca ya hablaron con mi padre y sé que ellos están por concretar una oferta de allá; me preguntaron si me interesaba jugar en Estados Unidos y dije que sí», afirmó el arquero, prácticamente confirmando su destino para 2026.

“En Nacional estuve 7 años”: un pasado que sorprendió a muchos

Otra confesión que llamó la atención fue su vinculación pasada con Atlético Nacional, algo que muchos aficionados desconocían.

«En Nacional estuve 7 años en las divisiones formativas, luego me prestaron a Valledupar; luego la ficha del equipo la trasladaron a Bogotá para ser Real Cundinamarca, ellos apostaron por mí, compraron mis derechos deportivos y les estoy muy agradecido, espero que el negocio que se pueda hacer conmigo les sea de mucho beneficio», relató.

Su paso por el club paisa vuelve aún más simbólico el reciente interés de la hinchada por verlo de regreso, aunque ese escenario no se dará en el corto plazo.

La ascendente figura del arco colombiano

Kevin Cataño cerró una entrevista sin filtros, abordando todos los temas planteados: su infancia, su pasado formativo, sus oportunidades frustradas y su inminente salto internacional.

Con su juventud, liderazgo, apartado físico imponente y una temporada brillante en la B colombiana —donde estuvo muy cerca de ascender con el modesto Real Cundinamarca—, su nombre retumba en el país y comienza a posicionarse como uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol colombiano.

Su presente ya lo puso en el radar. Su futuro parece listo para despegar.