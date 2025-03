El exfutbolista y máximo goleador en la historia de Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, lanzó fuertes críticas al proceso del técnico venezolano César Farías. En sus declaraciones, señaló que el equipo no tiene identidad de juego y que los constantes cambios en la alineación han sido desacertados.

Iván Valenciano señaló un «Junior sin identidad futbolística»

Durante su intervención en el programa El VBar de Caracol Radio, Valenciano manifestó su inconformidad con el rendimiento del Junior en la Liga BetPlay. Pese a que el equipo tuvo una racha positiva con victorias ante Chicó (2-0) y Once Caldas (2-0), así como empates contra Águilas Doradas (2-2) y Unión Magdalena (1-1), la reciente derrota frente a Envigado , y el empate con Atlético Bucaramanga despertó críticas severas.

«Sinceramente, este Junior no sé a qué juega, no le veo ninguna identidad futbolística con este señor Farías; es un equipo que en sus manos jamás ha evoluciando y no agrada a la afición; no veo por dónde pueda mejorar esto»; afirmó el exfutbolista de 52 años.

«Lo de Farías en Junior es una falta de respeto con la hinchada»

El exdelantero barranquillero no escatimó en sus críticas al proceso de César Farías, asegurando que el equipo sigue sin mostrar un estilo definido de juego y que el venezolano no ha logrado consolidar un once titular. «El entrenador hizo 36 cambios dentro de la nómina del Junior y no pudo encontrar el equipo ideal. El hecho de que no haya encontrado una manera o una forma de jugar me parece desacertada», afirmó.

Asimismo, agregó que la derrota ante Envigado fue un golpe bajo para la hinchada. «Solo vi un partido extraordinario en el proceso de Farías y creo que ya lleva 6 meses en el equipo. El sistema defensivo en Junior debe mejorar, pero lo que se vio en el juego contra Envigado fue una falta de respeto con la afición», señaló.

Valenciano entregó posibles reemplazos para César Farías en Junior

Ante la pregunta de quién podría asumir el banquillo en caso de que Farías salga del equipo, Valenciano dejó entrever que hay varias opciones viables. «Si es por resultados, diría que el mexicano Efraín Juárez. Pero sin duda que la mejor opción sería Alberto Gamero. Si quieren a Gamero, tienen que darle tiempo. Yo reemplazaría a Farías con cualquiera», enfatizó.

Iván René Valenciano: una voz autorizada en Junior de Barranquilla

El exgoleador tuvo tres etapas en el Junior de Barranquilla, debutando en 1988 y convirtiéndose en el máximo artillero histórico del club con 166 goles. Además, fue campeón de la Liga en dos ocasiones con los ‘Tiburones’, en 1993 y 1995.

Actualmente, a sus 52 años, reside en Estados Unidos, donde se dedica a la formación de jóvenes futbolistas en distintas academias. Sin embargo, sigue atento a la actualidad de Junior, expresando su opinión sobre el club cuando lo considera necesario.

Junior, tambaleando en Liga BetPlay y por jugar Copa Sudamericana

El irregular rendimiento del equipo bajo el mando de César Farías ha generado preocupación en la hinchada. Tras siete fechas disputadas en la Liga BetPlay 2025-I, Junior apenas ha sumado 10 puntos, ubicándose al borde de la eliminación en este momento.

El próximo jueves 6 de marzo recibirá al América de Cali en el estadio Metropolitano en un partido clave de este año, ya que ambas escuadras dirimirán a juego único quien seguirá vivo en la Copa Sudamericana.