Junior de Barranquilla volvió a caer en Bogotá ante Santa Fe y extendió una de las rachas más largas y dolorosas de su historia como visitante. El equipo rojiblanco perdió 2-1 en El Campín, con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta para el cuadro cardenal, mientras que Luis Fernando Muriel descontó para el campeón vigente de la Liga BetPlay. Más allá del marcador, el resultado deja un dato que pesa cada vez más en el historial entre ambos.

En mayo se cumplirán 18 años sin que Junior le gane a Santa Fe en Bogotá por Liga BetPlay. La última victoria rojiblanca en esa condición fue el 18 de mayo de 2008, cuando el equipo se impuso 1-2 con goles de Giovanni Hernández y John Valencia. Desde ese día, el Tiburón ha visitado 22 veces a Santa Fe en el campeonato colombiano… sin poder ganar.

Junior vs Santa Fe en Bogotá: la racha negativa más larga del club

El historial reciente confirma que esta es la peor racha de Junior como visitante ante un mismo rival en la historia del fútbol colombiano. En esos 22 partidos disputados desde 2008, el balance es contundente: 16 derrotas y 6 empates.

Ni cambios de entrenadores, ni planteles renovados, ni momentos de gloria han logrado romper la tendencia. Junior ha sido campeón de Liga, ha tenido figuras históricas y aún así no ha podido volver a ganar en El Campín frente a Santa Fe.

Último triunfo de Junior ante Santa Fe en Bogotá

El recuerdo de la última victoria en Liga se remonta a aquel 18 de mayo de 2008. En esa ocasión, Junior ganó 1-2 con goles de Giovanni Hernández y John Valencia. Desde entonces, la racha negativa se convirtió en una constante.

Hubo un triunfo posterior en Bogotá, pero no en Liga BetPlay. Fue el 11 de mayo de 2022, en Copa, cuando Junior venció 0-1 con gol de Danny Rosero. Ese resultado no rompió la mala racha en el campeonato, que sigue vigente hasta hoy.

Junior suma cuatro años sin vencer a Santa Fe en El Campín

Si se analiza el historial reciente en todas las competiciones, Junior también acumula 4 años sin ganarle a Santa Fe en Bogotá. La última vez que se impuso fue por Copa (0-1, gol de Danny Rosero). En ese periodo, registra un empate y cinco derrotas consecutivas.

Además, el equipo rojiblanco completa 11 partidos sin vencer a Santa Fe, tanto en casa como de visitante, desde 2022. Una estadística que confirma el dominio cardenal en los últimos enfrentamientos.

Una racha que pesa en cada visita de Junior a Santa Fe

Cada partido en Bogotá ante Santa Fe llega ahora con el peso de la estadística. La presión no es solo por el resultado inmediato, sino por una historia que ya suma casi dos décadas.

Junior tendrá nuevas oportunidades para cambiar la narrativa. Por ahora, la peor racha histórica como visitante del club suma otro capítulo, dejando un desafío pendiente que sigue creciendo en el historial de la Liga BetPlay.