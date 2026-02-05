Junior de Barranquilla vive días movidos en el mercado de fichajes. Uno de los nombres en el centro de atención es el del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien desde su llegada se ha convertido en pieza clave del equipo, con goles, asistencias y títulos.

El interés desde el exterior no se ha hecho esperar, y en las últimas horas Atlas, un club de la Liga MX puso sobre la mesa una oferta formal para llevárselo. Sin embargo, desde la dirigencia del equipo tiburón fueron contundentes: solo hay una forma en la que Paiva saldrá.

Con la competencia oficial ya en curso, la intención del equipo dirigido por Diego Cocca y que cuenta con Camilo Vargas en el arco, sorprendió al entorno del FPC. Pero la respuesta de Junior no dejó lugar a dudas: hay una cifra establecida como requisito mínimo para pensar en una transferencia.

Junior rechazó la primera oferta por Guillermo Paiva

El periodista Pipe Sierra, reconocido por sus primicias de mercado de los futbolistas colombianos, reveló los detalles: Junior rechazó oficialmente la oferta de Atlas por Guillermo Paiva. Aunque el monto no fue revelado, el club barranquillero dejó clara su postura: solo aceptará negociaciones que estén en torno a los 3 millones de dólares por la totalidad de los derechos del futbolista.

Es una cifra significativa, pero corresponde a la valoración que Junior hace de un jugador que fue clave en el título de la Liga BetPlay 2025-2, y que sigue siendo protagonista en el arranque de 2026.

El valor deportivo de Paiva en Junior

Guillermo Paiva llegó a Junior desde Colo Colo y ha tenido una evolución notable. En total, suma 55 partidos con la camiseta rojiblanca, en los que ha marcado 12 goles y ha dado 5 asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo.

Además, fue pieza importante en la consagración del título del segundo semestre de 2025, y ya jugó 3 partidos oficiales en el año actual. Su presencia en el once inicial es constante, y su rendimiento, estable.

Una renovación reciente y un contrato largo para Paiva en Junior de Barranquilla

No es menor el dato de que Paiva renovó su contrato con Junior a finales de 2025. En aquel momento, se firmó una extensión que lo vincula con el club hasta diciembre de 2028. Esta renovación blindó su permanencia y aumentó su valor en el mercado, dejando claro que cualquier intento de salida debería pasar por una oferta realmente convincente.

Este nuevo contrato también demuestra la confianza del club en el proyecto deportivo que se está construyendo y en el rol que Paiva tiene dentro de él.

Atlas insiste, pero la decisión la tiene Junior

Por ahora, la expectativa crece en torno a una posible contraoferta de Atlas. El mercado aún está abierto y las próximas horas pueden ser claves. Pero lo cierto es que Junior ya dejó en claro su postura: el paraguayo solo saldrá si se cumple con la cifra exigida, sin negociaciones a la baja.

Mientras tanto, Paiva continúa entrenando con normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico del campeón colombiano, enfocado en lo que viene para el equipo en la temporada.

Un delantero que vale oro para el FPC

La historia de Paiva en Junior es una prueba de que los fichajes desde el exterior pueden funcionar cuando hay respaldo, continuidad y confianza. Su presencia le ha dado jerarquía al frente de ataque, y los números lo avalan.

Ahora, con un interés latente desde el extranjero, se reaviva el debate: ¿debe Junior dejarlo salir si llega una oferta superior a los 3 millones? Lo cierto es que por ahora, el club no lo quiere soltar. Y la cifra ya está sobre la mesa.