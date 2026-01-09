Junior no solo celebró su estrella 11 en la Liga BetPlay 2025-2, sino que ahora se prepara para dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes. Todo está dado para que uno de los delanteros más importantes del país en la última década regrese al fútbol colombiano: Luis Fernando Muriel. Y no a cualquier equipo. Lo hará con el club de sus amores, el que siempre soñó defender.

La noticia se conoció de boca del propio Fuad Char, máximo accionista del club barranquillero, en entrevista con EL HERALDO. Allí reveló los detalles del acuerdo que ya está prácticamente cerrado y que se hará oficial tras una última revisión de documentos. El campeón del fútbol colombiano se refuerza con un nombre de peso, de Selección, de gol, y con una historia que conecta emociones, raíces y ambición internacional.

El acuerdo entre Junior y Muriel: solo faltan las firmas

«Ya todo está casi listo», fue la frase que desató la emoción. En palabras de Fuad Char, el fichaje de Luis Fernando Muriel es una realidad acordada entre todas las partes. El delantero, que recientemente jugó en la MLS con Orlando City, llegará como jugador libre, tras un acuerdo mutuo de desvinculación con el club estadounidense.

La única formalidad que falta es la firma de los documentos, proceso que se está llevando a cabo con los representantes del jugador. “Sus agentes son italianos. Les enviamos los documentos a las 5 de la tarde de Colombia, es decir, 11 de la noche en Italia. Los firmarán mañana (viernes) en la mañana. Ya todo está acordado verbalmente”, explicó Char. De cumplirse los tiempos, el anuncio oficial del fichaje se hará este mismo viernes.

Luis Muriel: un hincha que llega para hacer historia

Luis Fernando Muriel no es un refuerzo cualquiera. Su contratación tiene una carga emocional especial. Nacido en Santo Tomás, Atlántico, siempre ha declarado públicamente su amor por Junior. De hecho, en varias entrevistas ha dicho que sueña con jugar con la camiseta rojiblanca y disputar la Copa Libertadores con ella.

Ahora ese deseo se convierte en realidad. El delantero de 34 años, que pasó por clubes como Atalanta, Sevilla, Fiorentina, Udinese, Sampdoria y Deportivo Cali, está a un paso de cumplir un anhelo personal. Y lo hará en el mejor momento: como campeón vigente de Colombia y con Junior clasificado directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Un fichaje estratégico para la Libertadores

El objetivo de Junior no es solo reforzarse con un nombre rimbombante. Muriel llega en medio de un ambicioso plan del club para ser protagonista en el plano internacional. El equipo ya se aseguró la continuidad de piezas clave como Jermein Peña, Yimmi Chará y Teo Gutiérrez. Ahora suma al que puede ser el delantero más determinante del torneo.

Muriel aporta experiencia en torneos europeos, velocidad, definición y visión de juego. Además, su adaptación será natural al entorno, a la hinchada y al estilo que propone Alfredo Arias. La Libertadores se jugará con un Junior que quiere dejar huella, y la presencia de un ídolo como Muriel será una bandera para esa ilusión.

La negociación con Orlando City: sin trabas

Una de las claves del éxito en este fichaje fue la buena disposición de Orlando City. Aunque Muriel tenía contrato hasta 2026, el club de la MLS accedió a dejarlo en libertad de acción para que pudiera cumplir su deseo de regresar a Colombia. La condición era hacerlo de común acuerdo, sin pagos extra ni cláusulas complejas.

Junior actuó con rapidez, formalizó su propuesta, garantizó los términos salariales y pactó directamente con los agentes europeos del jugador. Todo fue tan transparente y fluido que Fuad Char se animó a confirmarlo públicamente incluso antes de la firma oficial, confiando en que todo terminará concretándose como se ha hablado.

Lo que viene: anuncio oficial de Junior y presentación de Luis Fernando Muriel

Si todo transcurre como está previsto, Junior hará el anuncio oficial este viernes. Luego vendrá la presentación ante los medios y, probablemente, ante la hinchada en el estadio Metropolitano. La expectativa es enorme, y la ilusión por verlo en acción con la rojiblanca aún más.

Luis Fernando Muriel está a punto de empezar una nueva etapa. No será un regreso más: será el momento de cumplir una promesa hecha desde niño, de jugar por el amor a una camiseta, y de buscar la gloria continental con el equipo que lo vio soñar.