El mercado de fichajes de Junior tuvo uno de sus capítulos más complejos con la negociación por Jannenson Sarmiento. Durante varios días, las conversaciones entre las partes parecían estancadas, con diferencias en las condiciones y en el alcance del acuerdo. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y el desenlace terminó siendo positivo para el club barranquillero, que logró cerrar una operación estratégica para reforzar su plantel como vigente campeón de la Liga BetPlay.

La confirmación oficial llegó desde Santa Marta. Unión Magdalena comunicó que la transferencia se cerró de manera satisfactoria y que el futbolista continuará su carrera en Junior de Barranquilla. Con ello, el equipo rojiblanco suma una pieza ofensiva probada en el FPC y resuelve una de las prioridades marcadas para el inicio del nuevo semestre.

Cómo se destrabó la negociación por Jannenson Sarmiento en Junior

El punto de quiebre en la negociación no estuvo únicamente en la cifra económica. Junior buscaba una transferencia definitiva que le diera control pleno sobre el jugador, mientras que Unión Magdalena defendía el valor deportivo de uno de sus referentes recientes. Tras varios intentos, la fórmula que permitió destrabar todo fue ampliar el alcance del negocio e incluir otro movimiento complementario.

De acuerdo con la versión del periodista José Hugo Illera, el acuerdo final no se limitó a Jannenson Sarmiento. “Amarrado al negocio de Jannenson Sarmiento está la compra de los derechos deportivos de Jermein Peña”, explicó. Ese ajuste fue clave para que ambas instituciones encontraran un punto de equilibrio y sellaran el traspaso.

Jannenson Sarmiento, refuerzo en propiedad para Junior

Con el acuerdo cerrado, Jannenson Sarmiento llega a Junior en condición de transferencia definitiva. Para el club barranquillero, este detalle es fundamental, pues le permite proyectar al jugador a mediano plazo y evitar escenarios de cesiones cortas o negociaciones futuras inmediatas.

Sarmiento aterriza en Barranquilla después de un paso destacado por Unión Magdalena, equipo en el que fue protagonista tanto en resultados como en cifras. Junior suma así un futbolista que ya conoce el fútbol colombiano, que llega con ritmo competitivo y que puede adaptarse rápidamente a la exigencia de pelear títulos y competir en torneos internacionales.

El otro jugador incluido: Jermein Peña en el acuerdo

El nombre que terminó siendo decisivo en la negociación habría sido el se Jermein Peña. Según la información conocida, Junior acordó la compra de sus derechos deportivos como parte del mismo paquete que destrabó la llegada de Jannenson Sarmiento.

Este movimiento permitió que Unión Magdalena viera compensado el negocio y que Junior ampliara el alcance de la operación. Más allá de Sarmiento, el club campeón aseguró también un activo adicional, una práctica habitual en negociaciones complejas dentro del mercado local, donde los acuerdos múltiples suelen facilitar cierres que, de otro modo, se prolongarían.

Los números que respaldan el fichaje de Jannenson Sarmiento en Junior

La apuesta de Junior por Jannenson Sarmiento tiene sustento deportivo. Durante su etapa en Unión Magdalena, el atacante registró 24 goles y 16 asistencias, cifras que lo convirtieron en uno de los jugadores más determinantes del proyecto samario en los últimos años.

Además de los números individuales, Sarmiento fue pieza clave en el proceso que terminó con el ascenso de Unión Magdalena a la Liga BetPlay. Su capacidad para marcar diferencias en partidos cerrados y su regularidad a lo largo del torneo fueron factores decisivos, cualidades que ahora Junior espera trasladar a su propio contexto competitivo.

Por qué Junior insistió hasta el final por Jannenson

Junior no improvisó con este fichaje. La insistencia respondió a una planificación clara del mercado. Tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay, el club apuntó a reforzarse con jugadores que ya demostraron rendimiento en el FPC y que puedan aportar de inmediato. En ese perfil encajaba Jannenson Sarmiento.

Además, el cuerpo técnico valoró su polivalencia ofensiva, su capacidad para jugar por banda o en zonas interiores y su aporte en goles y asistencias. En un plantel que ya cuenta con alternativas ofensivas de peso, la llegada de Sarmiento aumenta la competencia interna y le da más variantes al entrenador para afrontar una temporada exigente.

Un fichaje estratégico para el campeón de la Liga BetPlay

El cierre de la negociación representa algo más que una incorporación puntual. Para Junior, lograr el fichaje de Jannenson Sarmiento, destrabando una operación compleja e incluyendo otro jugador en el acuerdo, es una señal clara de ambición. El club campeón no se conforma con lo conseguido y busca sostener su protagonismo en el fútbol colombiano.

Con el anuncio oficial ya realizado, Junior suma a su plantel a un jugador probado, con cifras, experiencia reciente y hambre de seguir creciendo. El mercado sigue abierto, pero este movimiento deja claro que el campeón empezó a moverse con decisión y precisión.