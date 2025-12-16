Didier Moreno vive días de definiciones en su carrera. Mientras disputa con Junior de Barranquilla la gran final de la Liga BetPlay II-2025 ante Deportes Tolima, también protagoniza uno de los movimientos más comentados del mercado de fichajes. A sus 34 años, con una trayectoria sólida en el fútbol colombiano, está próximo a cerrar su contrato con Junior y ya hay interés confirmado desde Millonarios, uno de los rivales directos en la lucha por títulos.

La historia de Moreno con el equipo barranquillero tiene peso propio: desde su llegada en 2020, procedente del DIM, ha disputado más de 280 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los 20 futbolistas con más presencias en la historia del club. Campeón de la Superliga 2020 y la Liga BetPlay 2023-II, ahora tiene la posibilidad de sumar otro título más, justo cuando su vínculo con el club está por expirar.

La oferta de Millonarios por Didier Moreno y el interés del presente

Desde hace semanas, el nombre de Didier Moreno aparece en la agenda de fichajes de Millonarios. El equipo capitalino, dirigido por Hernán Torres, estaría interesado en sumar un mediocampista con experiencia y solidez defensiva en la primera línea. Él cumple con ese perfil. No hay nada oficial todavía, pero desde el entorno del jugador se ha reconocido el interés y se espera que una propuesta concreta llegue una vez se defina la final.

Millonarios no es el único que observa su situación, pero sí el que más ha insistido hasta ahora. De concretarse su salida, el equipo embajador estaría en condiciones de ofrecerle continuidad en la Liga, un entorno competitivo y una nueva oportunidad de ser protagonista en torneos internacionales.

Junior también tiene su carta lista por Didier Moreno

Aunque el contrato de Didier termina en diciembre de 2025, extraoficialmente se ha mencionado que Junior estaría listo para renovarlo en caso de coronarse campeón. La versión más reciente indica que el club le ofrecería un nuevo vínculo por dos años, con el objetivo de mantener una de sus piezas más experimentadas y con mayor liderazgo en el vestuario.

Esa decisión no se tomará antes del partido definitivo ante Deportes Tolima. Lo que ocurra en Ibagué podría ser clave. De levantar el trofeo, las condiciones emocionales y deportivas para continuar podrían pesar más que cualquier otra oferta. De lo contrario, el cierre del ciclo podría concretarse en cuestión de días.

Didier Moreno: historia, títulos y vigencia

En el actual plantel del Junior, Didier Moreno no solo es uno de los jugadores más veteranos, sino también uno de los más regulares. Ha disputado más de 45 partidos en la temporada 2025, siendo fundamental en el funcionamiento defensivo del equipo de Alfredo Arias. Además, su influencia va más allá del campo: es un líder natural, reconocido por compañeros, cuerpo técnico y afición.

Con los títulos ya obtenidos y el que puede venir en camino, su palmarés con Junior quedaría entre los más destacados de la institución en la era reciente. Esa combinación de experiencia, identidad con el club y vigencia deportiva es lo que lo convierte en protagonista absoluto del cierre de año.

¿Qué se define con Didier Moreno después de la final de la Liga BetPlay?

Una vez finalice la Liga BetPlay II-2025, tanto Junior como el entorno de Didier Moreno tomarán decisiones. Si hay renovación, será la continuidad de un ciclo que ya acumula más de cinco años. Si no, su nombre pasará a ser uno de los más atractivos para los clubes del país que buscan jerarquía en su mediocampo.

Millonarios lo espera. Junior lo valora. El desenlace está cerca. Y para Didier Moreno, la final en Ibagué podría marcar el comienzo de un nuevo ciclo… o la consagración de una historia dorada. Todo está en juego.