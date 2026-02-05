Junior de Barranquilla empieza la temporada 2026 con un plantel consolidado, la motivación del título conseguido en la Liga BetPlay 2025-2 y el desafío internacional de la Copa Libertadores. Pero en medio de esa estabilidad, una propuesta de último momento amenaza con romper la tranquilidad: desde México llega una oferta por Guillermo Paiva, uno de los delanteros clave en el proyecto actual.

El paraguayo, que fue parte fundamental en la estrella más reciente del club, está en el radar de Atlas FC. El equipo mexicano busca un goleador y ha puesto sus ojos en Paiva, quien no solo sigue activo en competencia con Junior, sino que renovó contrato hace apenas unas semanas, asegurando su vínculo con el club barranquillero hasta diciembre de 2028.

Atlas de México quiere a Guillermo Paiva

La noticia fue revelada por el periodista Wilson González Bronce: Atlas FC presentó una oferta concreta a Junior para fichar a Guillermo Paiva. El club mexicano, que cuenta con Diego Cocca como entrenador y con el colombiano Camilo Vargas como referente en el arco, sigue explorando el mercado sudamericano y ahora apunta al goleador paraguayo.

El interés llega cuando el jugador ya suma 55 partidos con Junior, en los que ha marcado 12 goles, brindado 5 asistencias y ha sido campeón del torneo colombiano. Incluso ya disputó los primeros 3 partidos del 2026, lo que evidencia su plena vigencia y protagonismo en el equipo.

Junior renovó a Paiva: contrato hasta 2028

Uno de los aspectos que más llama la atención en esta historia es que Guillermo Paiva renovó contrato con Junior a finales de 2025. El club decidió asegurar su continuidad hasta diciembre de 2028, tras su aporte en la conquista del título y su adaptación al fútbol colombiano.

Con ese nuevo contrato, Junior dejó claro que lo considera pieza fundamental del proyecto deportivo. La renovación incluyó mejores condiciones y una cláusula de salida ajustada, lo que pone al equipo en una posición firme para evaluar cualquier posible negociación.

Expectativa por la oferta a Guillermo Paiva

Hasta ahora, desde Junior no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de Atlas, pero internamente la idea es mantener el núcleo campeón. Paiva ha respondido con compromiso y regularidad, y su permanencia es clave en el sistema ofensivo del técnico Alfredo Arias.

El club sabe que una venta inesperada podría alterar la planificación para la Copa Libertadores, competencia en la que Junior quiere ser protagonista. La directiva valora el interés del exterior, pero todo dependerá de si la oferta logra convencerlos económicamente o si optan por sostener el proyecto deportivo sin alteraciones.

¿Se irá Paiva en pleno arranque de temporada?

La pregunta que queda en el aire es si esta novela terminará con el delantero paraguayo saliendo de Junior en el arranque de la campaña 2026. Las condiciones no son sencillas: el jugador está en competencia, tiene contrato vigente a largo plazo y su salida implicaría reconfigurar la ofensiva.

Por ahora, todo está en etapa de análisis y expectativa. Junior recibió la propuesta y deberá tomar una decisión estratégica. Mientras tanto, Paiva continúa entrenando con normalidad, enfocado en los retos que se vienen con la camiseta rojiblanca.

Expectativa total en la hinchada de Junior

La noticia ha generado revuelo entre los hinchas tiburones. Paiva es un jugador querido, valorado por su entrega, goles importantes y profesionalismo. Muchos recuerdan su transformación desde que llegó desde Colo Colo: de ser una incógnita a convertirse en figura.

Con un contrato firmado hasta 2028 y un presente brillante, la expectativa es total. ¿Responderá Junior con un “no se vende”? ¿Subirá Atlas su propuesta? ¿Se abrirá la puerta a una negociación más avanzada? El mercado de fichajes aún no cierra… y Paiva está en el centro de la escena.