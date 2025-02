El regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla ha sido uno de los temas más comentados en el Fútbol Profesional Colombiano en las últimas semanas. Su vuelta ha despertado ilusión en los hinchas rojiblancos y ha generado gran interacción en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, un detalle curioso rodea su llegada: su relación con el actual entrenador del equipo, César Farías.

Un cruce de palabras en el pasado entre Teo Gutiérrez y César Farías

El 14 de noviembre de 2023, Deportivo Cali y Águilas Doradas, este último dirigido por Farías en ese momento, se enfrentaron en un partido de los Cuadrangulares Finales. Durante el compromiso, Teo fue a recoger un balón cerca de la zona técnica y protagonizó un fuerte cruce verbal con el entrenador venezolano. Las imágenes del momento mostraron el tenso intercambio de palabras entre ambos.

Tras el encuentro, Gutiérrez restó importancia a la situación, asegurando que fue solo un «momento jocoso» y que admiraba a los entrenadores venezolanos. No obstante, aquella escena quedó en la memoria de los aficionados.

Duelo de pesos pesados: Teo Gutiérrez se cruzó con César Farías.pic.twitter.com/TNaewIwPAz — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 14, 2023

César Farías y su postura sobre Teo antes de su llegada a Junior FC

A mediados de enero de 2025, cuando se rumoraba el regreso de Teo Gutiérrez a Junior, César Farías fue consultado sobre la posibilidad de contar con el experimentado delantero. En ese momento, el DT no parecía convencido y dejó algunas declaraciones que generaron controversia:

«Negar la calidad de Teo es imposible, pero los años pasan para todos y él es un futbolista ya veterano; el fútbol de hoy tiene unas exigencias que no estamos seguros de que Teo pueda cumplirlas».

Estas palabras parecían descartar cualquier posibilidad de que Gutiérrez se uniera al equipo barranquillero, pero la historia tuvo un giro inesperado.

Un nuevo capítulo en Junior para César Farías y Teófilo Gutiérrez

A pesar de las dudas iniciales de Farías, Junior oficializó la llegada de Teo Gutiérrez y, desde entonces, la relación entre ambos ha sido cordial y profesional. En recientes declaraciones, el DT mostró un cambio de postura respecto a Teo:

«Debemos ser muy sabios para aprovechar las condiciones de Teo, no podemos desperdiciar un talento como él, y sobre todo la experiencia que tiene en el fútbol. De momento, yo ya no lo veo como centro delantero, lo veo jugando detrás del 9, ahí nos puede dar un flujo de pelota que necesitamos en este momento en el equipo».

Con esto, queda claro que Farías ha encontrado un rol clave para el jugador dentro del plantel, apostando por su visión de juego y liderazgo en el campo.

La actualidad de Teo Gutiérrez y su debut con Junior de Barraquilla

A sus 39 años, Teo Gutiérrez sigue convencido de que puede marcar diferencia en la Liga BetPlay 2025. En una reciente entrevista, el atacante aseguró:

«Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido todos los años que he estado aquí».

Actualmente, el delantero se encuentra en un proceso de reacondicionamiento físico y no será parte del partido del martes 18 de febrero ante Boyacá Chicó. Sin embargo, todo indica que su debut oficial con Junior será el 24 de febrero ante Envigado FC en el estadio Metropolitano.