Barranquilla se prepara para una noche distinta. Este sábado, el Junior de Curramba espera un ambiente especial para recibir al Boyacá Chicó, en un partido que mezcla fútbol, nostalgia y celebración. El actual campeón de Colombia llega fortalecido tras dos triunfos consecutivos como visitante —ante Millonarios y Deportivo Pereira— y encuentra el escenario ideal para reafirmar su buen momento en pleno fin de semana de Carnaval, cuando la ciudad respira fiesta.

El duelo tiene, además, un ingrediente emocional que lo vuelve aún más simbólico: Junior volverá a jugar en el estadio Romelio Martínez después de cinco años. El regreso al mítico escenario responde a las obras de refacción que se adelantan en el Metropolitano y revive una parte esencial de la historia rojiblanca, justo en un contexto competitivo favorable.

Junior vs Chicó: Canales de Televisión y señales Streaming para VER HOY EN VIVO

Partido: Junior FC vs Boyacá Chicó

Junior FC vs Boyacá Chicó Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 5

– Jornada 5 Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Romelio Martínez de Barranquilla Árbitro: Luis Delgado

Luis Delgado Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Volver al Romelio: un regreso con peso histórico

El Romelio Martínez vuelve a abrir sus puertas para un partido oficial del Junior, un escenario donde se forjó buena parte de la identidad del club en el Fútbol Profesional Colombiano. La remodelación del estadio Roberto Meléndez obligó al traslado temporal, pero el retorno no se da en silencio: se da con el equipo en alza y con la expectativa de una tribuna cargada de emoción.

Junior llega con seis puntos en el campeonato, producto de dos victorias fuera de casa, y ahora busca trasladar ese rendimiento al ámbito local, en una noche que promete intensidad desde el primer minuto.

Junior busca solidez y variantes en su once

Alfredo Arias prepara modificaciones pensando no solo en el triunfo, sino en un objetivo puntual: mantener el arco en cero por primera vez en el año. Mauro Silveira regresará a la titular tras superar los inconvenientes físicos que lo marginaron ante Pereira.

En defensa, Jhomier Guerrero y Edwin Herrera ocuparán los laterales, con Jermein Peña y Daniel Rivera como pareja central. En la mitad del campo, Guillermo Celis y Jesús Rivas sostendrán la primera línea, mientras que Cristian Barrios y Yimmi Chará aportarán dinámica más adelante.

La gran novedad estaría en ataque: Arias apostaría por un doble 9, con Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel, quien sería titular por primera vez desde su llegada al club.

Chicó, urgido por el descenso

El Boyacá Chicó aterrizó en Barranquilla sin conocer la victoria en la Liga BetPlay 2026-I. En la fecha anterior cayó 1-0 ante Independiente Santa Fe con un gol en el último minuto, un golpe que profundizó su delicada situación.

El equipo ajedrezado ocupa actualmente la penúltima posición en la tabla del descenso y necesita sumar con urgencia. Entre sus novedades aparece Yesus Cabrera, mediocampista de experiencia que tuvo su estreno en la jornada pasada y empieza a tomar protagonismo.

El antecedente inmediato favorece al Junior, que se impuso 2-0 en el último cruce entre ambos.

Junior vs Chicó: alineaciones probables

Junior de Barranquilla:

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Guillermo Celis; Yimmi Chará, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Carlos Arias

Boyacá Chicó:

Rogerio Caicedo; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Andrés Aedo, Nicolás Valencia, Jhon Romaña; Jeison Mena, Óscar Caicedo y Jairo Molina.

Entrenador: José Flavio Torres