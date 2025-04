Tras el empate entre Atlético Nacional y Millonarios en El Campín, todas las miradas apuntaron a las declaraciones del técnico Javier Gandolfi, quien no se guardó nada al explicar por qué su equipo no brilló como se esperaba. El entrenador argentino apuntó directamente a las condiciones del itinerario que tuvieron que enfrentar, dejando frases que no pasaron desapercibidas.

Con un tono firme pero reflexivo, Gandolfi aprovechó la rueda de prensa para enviar un mensaje claro: jugar en menos de 72 horas en dos países distintos no es normal. Para el DT, el desgaste físico y emocional condicionó el rendimiento del equipo frente a Millonarios y dejó abierta la puerta a un debate que va más allá del resultado en Bogotá.

Gandolfi: «No es lo mismo dormir en un avión que en una cama»

Tras el partido, el técnico argentino Javier Gandolfi compareció ante los medios y analizó lo sucedido en cancha, destacando el contexto complejo que rodeó al plantel durante los últimos días. Nacional no volvió a Medellín luego de su compromiso en Brasil y viajó directamente a Bogotá para preparar el clásico ante Millonarios.

“Hace una semana que estamos fuera de casa. La parte física es importante. Después del descanso aparecen los viajes, las escalas… pasar una noche en un avión no es lo mismo que estar en una cama. Siempre hay que cuidar primero al jugador”, señaló Gandolfi en rueda de prensa.

El DT también explicó que el planteamiento del equipo fue pensado para neutralizar las fortalezas de Millonarios, especialmente sus ataques por los costados, y aunque no se logró la victoria, destacó el orden defensivo y las ocasiones que se generaron en el primer tiempo.

“Emocionalmente no llegamos de la mejor manera, pero lo controlamos en todo momento. El equipo tuvo situaciones para irse en ventaja, no lo logramos, pero el plan se cumplió casi a la perfección”, expresó.

Un empate que sabe a poco, pero que no es del todo negativo

El duelo en Bogotá fue catalogado como el gran clásico de la jornada 13 y generó alta expectativa en la afición. Más de 30 mil personas se hicieron presentes en El Campín para presenciar un duelo clave en la lucha por los primeros lugares del torneo. Sin embargo, el marcador no se movió y ambos equipos se llevaron un punto.

Para Atlético Nacional, el resultado representa un pequeño alivio tras la caída en Brasil, ya que logra sumar fuera de casa en un escenario exigente. En cambio, para Millonarios, la igualdad significó desperdiciar una oportunidad clara de ampliar su ventaja en la tabla.

El partido dejó pocas emociones claras, pero sí algunas aproximaciones. David Ospina fue exigido en un par de ocasiones, mientras que Álvaro Montero también respondió bien ante los intentos del ‘Verdolaga’. La falta de precisión en los últimos metros fue un factor común en ambos bandos.

Millonarios descansó más que Nacional antes del clásico

Una de las claves del análisis posterior al clásico fue el desgaste físico de Atlético Nacional, que afrontó dos partidos en menos de 72 horas y en países diferentes. Millonarios, en cambio, tuvo más días de recuperación y preparación, lo cual —según Gandolfi— sí influye en el rendimiento colectivo.

“Teníamos que hacerlo así. Lo preparamos de esta manera, sabiendo el tipo de rival que teníamos enfrente. No era fácil, pero competimos bien”, añadió el entrenador.

Lo que viene para Atlético Nacional y Millonarios

Mientras Millonarios FC se alista para visitar a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en otro de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano. Atlético Nacional, por su parte, regresará a Medellín para recibir a Boyacá Chicó por la fecha 14 del campeonato. El partido se jugará el martes 16 de abril a las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, donde el ‘Verdolaga’ buscará volver a la victoria y mantenerse entre los primeros ocho.