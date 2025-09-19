En entrevista con Telemedellín, Jarlan Barrera reveló cómo se dio su fichaje con el DIM. El talentoso volante samario reconoció que ya tenía prácticamente todo listo para sumarse a otro equipo en el exterior. Sin embargo, una llamada cambió el rumbo de su carrera y lo terminó convenciendo de quedarse en el fútbol colombiano.

“La confianza que me mostró el profe Restrepo. Él me llama, muestra el interés, yo ya estaba casi listo para irme a otro equipo (en el exterior) y cuando me llama el profe, sin duda no esperé la otra opción. Escuché al profe y tomé la decisión de venir, por el club lindo que ha demostrado ser, su gente, los compañeros que tengo, grandísimos jugadores. El venir y seguir ayudando dentro y fuera del campo ha servido. Ojalá siga sirviendo para lograr grandes cosas”, contó Jarlan.

La llamada de Alejandro Restrepo y el peso de la confianza para Jarlan Barrera

El detalle que marcó la diferencia en su decisión fue la llamada de Alejandro Restrepo, técnico del DIM. Para Jarlan, ese gesto de confianza fue suficiente para descartar la opción internacional y comprometerse con el proyecto deportivo del Poderoso.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Restrepo ya había dirigido a Jarlan en Atlético Nacional, etapa en la que alcanzaron juntos uno de los momentos más importantes de sus carreras: la consecución de la Copa Colombia 2021, con una final recordada frente a Deportivo Pereira en la que Jarlan fue figura con un gol y dos asistencias en el partido de ida.

El reencuentro entre Restrepo y Jarlan en el DIM

Esa experiencia previa con el actual técnico del Medellín jugó un papel fundamental. Jarlan sabía lo que podía esperar de Restrepo, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Encontró un entrenador que confía en sus capacidades, entiende su rol dentro del equipo y sabe cómo potenciarlo en un proyecto ambicioso.

El propio jugador ha destacado que su llegada al DIM no solo fue por la propuesta futbolística, sino también por el ambiente del vestuario y la calidez de la hinchada, que lo recibió con ilusión pese a las divisiones que su nombre puede generar por su pasado en Atlético Nacional.

Los primeros números de Jarlan Barrera en el DIM

Desde su llegada, Jarlan ya suma 6 partidos disputados entre Liga BetPlay y Copa BetPlay. Ha sido titular en 4 de ellos, aunque todavía no registra goles ni asistencias. Aun así, su presencia ha sido clave en la generación de juego y en el liderazgo dentro de la cancha, aportando experiencia en una plantilla que combina juventud y talento.

El reto pendiente es reflejar en estadísticas lo que ya aporta en dinámica y confianza al grupo. Hinchas y cuerpo técnico esperan que en cualquier momento pueda marcar diferencias con la calidad que lo caracteriza.

El jugador que genera expectativa en el fútbol colombiano

El fichaje de Jarlan por el DIM levantó expectativas no solo por su trayectoria, sino también por la forma en la que se dio su llegada. Estuvo a punto de partir al exterior, pero prefirió quedarse en Medellín para apostar por un proyecto que considera retador y especial.

Con 29 años, vive una etapa de madurez en la que quiere demostrar que aún tiene mucho para ofrecer al fútbol colombiano. Su fichaje es una de las apuestas más fuertes del DIM para el semestre, y la confianza que deposita Restrepo en él puede ser clave para que se convierta en el motor ofensivo del equipo.

Jarlan en Independiente Medellín: una historia de confianza, lealtad y segundas oportunidades

La historia de Jarlan Barrera y el DIM es, en definitiva, la de una decisión tomada desde la confianza y la cercanía. Una llamada bastó para que dejara de lado un plan internacional y se comprometiera con un proyecto que lo valora.

Hoy, con seis partidos jugados, Jarlan empieza a escribir un nuevo capítulo en su carrera, con la responsabilidad de devolver esa confianza con rendimiento, goles y asistencias. El reencuentro con Restrepo y el respaldo de la afición serán determinantes para que su paso por el DIM se convierta en otra etapa exitosa en su carrera.