El nombre de James Rodríguez vuelve a cruzarse con Millonarios FC en medio del mercado de fichajes. Cuando parecía que el tema había quedado cerrado tras los pronunciamientos institucionales del día anterior, una nueva versión desde la alta dirigencia del club volvió a poner el asunto en discusión, esta vez con un mensaje directo y sin rodeos.

La información se conoció en El Pulso del Fútbol, espacio de Caracol Radio, donde César Augusto Londoño reveló lo que le habría comunicado Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva del club. Sus palabras, breves pero contundentes, volvieron a encender el interés alrededor de una posibilidad que nunca ha dejado de generar ruido.

El contexto: James libre y los rumores que no se apagan

James Rodríguez se encuentra actualmente como agente libre, tras finalizar su vínculo con el Club León de México. Esa condición, sumada a su jerarquía histórica y al hecho de estar en el último semestre previo a la Copa del Mundo 2026, ha provocado que su nombre aparezca de manera recurrente en los rumores del mercado.

En Colombia, ese escenario lo ha conectado nuevamente con Millonarios, equipo del FPC ya protagonizó un golpe mediático reciente con el regreso de Radamel Falcao García. En ese contexto, cualquier declaración desde la cúpula directiva adquiere un peso especial.

James Rodríguez y Millonarios: la frase que reactivó el tema

Fue César Augusto Londoño quien reveló la postura más reciente desde la dirigencia azul. Según contó al aire, Gustavo Serpa fue claro en su mensaje: “Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”.

La frase, corta pero directa, marca un punto de diferencia frente a otros pronunciamientos anteriores, donde desde el club se había insistido en que no se estaba trabajando activamente en la llegada del volante creativo.

Puertas abiertas, pero con matices

El mensaje de Serpa no implica una negociación en curso ni un acuerdo cercano, pero sí deja claro que Millonarios no cerraría la puerta en caso de que el propio James mostrara un interés real por volver al fútbol colombiano y, puntualmente, por vestir la camiseta albiazul.

En palabras de Londoño, el directivo también fue realista sobre el momento del jugador: “Hizo contactos ayer, pero evidentemente él no está listo para volver (al FPC)”. Esa aclaración es clave para entender el trasfondo del mensaje.

Qué significa realmente la postura de Gustavo Serpa sobre James

La declaración de Serpa debe leerse como una posición institucional, más que como una operación de mercado en marcha. Millonarios no está impulsando el fichaje, pero tampoco lo descarta si las condiciones cambian y el jugador toma la iniciativa. En otras palabras, el club estaría dispuesto a sentarse a conversar solo si James da el primer paso, algo que hasta ahora no ha ocurrido de manera concreta.

Millonarios y el antecedente reciente que pesa

El contexto de Millonarios también influye. El club ya realizó un esfuerzo significativo con el regreso de Falcao y armó su plantel para competir en 2026 bajo parámetros presupuestales claros.

Días atrás, el propio presidente Enrique Camacho había sido enfático al señalar que el equipo ya estaba conformado y que existían restricciones de presupuesto que limitaban movimientos de alto impacto. El mensaje de Serpa no contradice eso, sino que lo complementa: la puerta está abierta, pero no hay margen para forzar una operación.

El rol de la dirigencia de Millonarios: claridad sin promesas

Lo que deja este nuevo episodio es un mensaje de claridad sin promesas. Gustavo Serpa no anunció negociaciones, ni acercamientos formales, ni planes financieros. Simplemente expresó una disposición: si James quiere venir, Millonarios está dispuesto a escuchar. Ese matiz es fundamental para entender el alcance real de sus palabras.

Un escenario abierto, pero no inmediato entre James y Millonarios

Con lo dicho por Gustavo Serpa, el escenario queda claramente definido: Millonarios no persigue a James Rodríguez, pero está dispuesto a recibirlo si el propio jugador considera que es el momento adecuado para volver.

Por ahora, el tema sigue siendo parte del ruido del mercado, alimentado por declaraciones puntuales y por el peso de un nombre que nunca pasa desapercibido. La pelota, como dejó claro la dirigencia, está del lado de James.