Independiente Santa Fe vivió una jornada que quedará marcada en su presente competitivo y en la memoria de su afición. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, el vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano venció 3-0 a Fortaleza CEIF por la fecha 2 del Cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, retomando el impulso en un grupo que promete ser electrizante. Los 3 puntos devolvieron la esperanza en la casa cardenal gracias a un protagonista excluyente: Hugo Rodallega.

El delantero vallecaucano firmó una noche perfecta con un hat-trick en los minutos 61, 70 y 88, dos de ellos desde el punto penal, liderando un partido que tomó ribetes épicos luego de la expulsión del lateral Elvis Perlaza al 51’, cuando todo parecía complicarse para los capitalinos.

La jerarquía de Rodallega transformó el partido

Hasta la tarjeta roja, Santa Fe había intentado imponer ritmo y control de balón, pero Fortaleza CEIF demostró personalidad, elaboró transiciones rápidas y exigió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue determinante para mantener el arco en cero durante los pasajes más tensos del compromiso.

El desarrollo del encuentro dio un giro absoluto cuando el juez central señaló penal al 61’. Con su habitual serenidad, Rodallega convirtió el 1-0 y encendió la tribuna. Apenas nueve minutos después, el atacante sorprendió con un potente remate de media distancia que significó el 2-0, un gol que reforzó el dominio psicológico del campeón. Ya en el minuto 88, nuevamente desde los doce pasos, selló el 3-0 definitivo y el triplete que desató la euforia en El Campín.

El impacto goleador de Rodallega en el campeón colombiano

El 2025 ha sido un año brillante para Hugo Rodallega, quien se mantiene como uno de los futbolistas más determinantes del FPC. La exhibición ante Fortaleza elevó su registro a 24 goles en la temporada, una cifra que refleja continuidad, liderazgo y enorme influencia ofensiva en todas las fases que Santa Fe ha disputado.

Desde su llegada en 2023, el delantero suma 57 goles con la camiseta cardenal, además de un título de liga, consolidándose como uno de los grandes referentes del León en la era reciente. Su jerarquía, compromiso y vigencia han sido determinantes para sostener al equipo en momentos de dificultad, especialmente en partidos de alta presión.

Santa Fe toma aire para seguir luchando en el Grupo B

El contundente 3-0 le da oxígeno a Independiente Santa Fe dentro del Cuadrangular B, demostrando que incluso en inferioridad numérica el equipo conserva identidad, carácter y pegada. Los dirigidos por Pablo Peirano mostraron madurez competitiva, solidez en los momentos clave y un poder resolutivo que vuelve a posicionarlos como candidatos serios para disputar un lugar en la final.

El próximo desafío será el martes 25 de noviembre, nuevamente en El Campín, frente a Deportes Tolima, un duelo que promete un ambiente imponente con casa llena cardenal. La afición llega motivada por el rendimiento colectivo y, por supuesto, por el estado de gracia de Rodallega, quien continúa siendo la llave del gol y de la ilusión en este tramo decisivo del campeonato.