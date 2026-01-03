Independiente Medellín cerró este sábado uno de los negocios más importantes de su actual mercado de fichajes al concretar la venta de Brayan León Muñiz al Mamelodi Sundowns de la Liga Premier de Sudáfrica. El acuerdo entre clubes se pactó por 3,5 millones de dólares, más una cláusula de reventa, operación que representa un ingreso significativo para las arcas del club antioqueño.

El delantero de 25 años se despide del DIM tras dos temporadas en la institución y un ciclo marcado por números aceptables, momentos de protagonismo y también episodios de polémica que dividieron a la hinchada roja.

Detalles del acuerdo: contrato, salario y porcentaje de reventa

Fuentes cercanas al club confirmaron que Brayan León firmará un contrato por tres temporadas con el conjunto sudafricano. Además, el atacante acordó un salario que duplica lo que venía percibiendo en el Medellín, un factor determinante para cerrar la operación.

En el vínculo quedó estipulado que el Mamelodi Sundowns tendrá prioridad para negociar una eventual renovación al término del contrato. Por su parte, Independiente Medellín conservará el 30% de los derechos federativos del futbolista, asegurándose una participación económica en caso de una futura transferencia.

Un ciclo con números, pero sin consenso en la hinchada

El paso de Brayan León Muñiz por el Poderoso de la Montaña se cerró con 100 partidos disputados y 30 goles anotados, registros que, en frío, no resultan menores. Sin embargo, una parte importante de la hinchada considera que el atacante no logró marcar diferencia en los momentos decisivos.

En la memoria del aficionado quedaron especialmente las finales perdidas ante Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, instancias en las que el delantero fue señalado como uno de los responsables por su bajo impacto ofensivo.

Por esa razón, lejos de la tristeza, buena parte del entorno rojo celebra la concreción de la venta como un negocio oportuno y necesario.

De Turbaco al exterior: el recorrido de Brayan León

Nacido en Turbaco, Bolívar, Brayan León inició su carrera profesional muy joven en Deportivo Pereira, club con el que fue campeón de Liga. Posteriormente tuvo un breve paso de seis meses por Junior de Barranquilla, antes de llegar al DIM, donde vivió su etapa más extensa en el fútbol colombiano.

Su ciclo en Medellín estuvo marcado por altibajos, episodios de fricción con la exigente hinchada y también momentos destacados, como su rendimiento en los clásicos ante Atlético Nacional, donde anotó 8 goles, uno de los datos más valorados por quienes lo defienden.

Una despedida con antecedentes recientes

En sus redes sociales, el jugador publicó un mensaje de despedida que generó reacciones encontradas. Mientras algunos hinchas le agradecieron su aporte, otros expresaron alivio por una venta que esta vez sí se concretó.

Cabe recordar que hace seis meses León estuvo muy cerca de ser transferido al Real Salt Lake de la MLS. Incluso viajó a Estados Unidos, pero diferencias económicas de último momento en su contrato frustraron la operación.

El DIM y un mercado que empieza a dar oxígeno financiero

Aunque Deportivo Independiente Medellín arrastra una dura racha deportiva —con diez años sin título de Liga y cuatro finales perdidas en ese periodo—, en el plano financiero comienza a mostrar señales de recuperación.

Con la salida de Brayan León, el club suma cinco ventas directas en la presente temporada:

John Edwin Montaño (Lommel SK – Bélgica)

(Lommel SK – Bélgica) Jimer Fory (Portland Timbers – MLS)

(Portland Timbers – MLS) Homer Martínez (FC Juárez – Liga MX)

(FC Juárez – Liga MX) Juan Arizala (Udinese – Italia)

(Udinese – Italia) Brayan León (Mamelodi Sundowns – Sudáfrica)

Estas operaciones le han representado al club ingresos superiores a los 7 millones de dólares en el último año.

Desde la dirigencia han pedido paciencia a la hinchada, argumentando que estos negocios permitirán ordenar la casa, fortalecer la estructura financiera y armar una nómina más competitiva para 2026, con el objetivo de devolver al DIM al protagonismo que su historia exige.