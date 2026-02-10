El DIM necesitaba ganar. No solo por la tabla, sino por el contexto emocional que rodeaba al equipo tras un arranque de año marcado por derrotas, dudas y presión constante. El calendario lo llevó a una plaza compleja y en un momento límite, pero allí apareció el resultado que tanto se esperaba: el primer triunfo del Poderoso en 2026.

La victoria 1-3 en la visita a Cúcuta Deportivo fue mucho más que tres puntos. Representó un desahogo colectivo, un golpe de autoridad en medio de la tormenta y un mensaje claro de respaldo al proceso que lidera Alejandro Restrepo. El Poderoso volvió a sonreír y, con ello, empezó a apagar el incendio que amenazaba con crecer.

Un triunfo necesario en el momento más complejo del DIM

Independiente Medellín llegó a Cúcuta cargando una mochila pesada. Cinco partidos sin ganar en el semestre, críticas abiertas desde la tribuna y versiones que hablaban de un ultimátum para el cuerpo técnico habían convertido el partido en un punto de quiebre.

Por eso, el 1-3 conseguido en el Estadio General Santander tuvo un valor especial. No fue una victoria más: fue la que permitió respirar, reencontrarse con la confianza y recuperar algo de estabilidad en un proyecto que venía golpeado.

Los goles que sellaron el desahogo del DIM

El triunfo se construyó con autoridad y eficacia. Los goles de Didier Moreno, Alexis Serna y Jhon Edwin Montaño reflejaron un equipo más decidido, comprometido y solidario en todas sus líneas.

Cada anotación tuvo su peso emocional. La apertura del marcador permitió sacarse el peso de la sequía; el segundo golpeó la confianza del rival; y el tercero terminó de sellar una victoria que se gritó como pocas en los últimos meses. El DIM volvió a marcar tres goles en un partido oficial y lo hizo justo cuando más lo necesitaba.

Lo que cambia el triunfo en el panorama del DIM

Más allá del resultado, la victoria en Cúcuta modificó el clima interno y externo del club. Los rumores sobre un posible cambio de entrenador comenzaron a perder fuerza y la conversación pasó del cuestionamiento absoluto a la expectativa por la reacción del equipo.

El DIM no solo ganó, sino que mostró señales: actitud, compromiso colectivo y respuestas desde el banco. Elementos que habían sido reclamados en jornadas anteriores y que, esta vez, aparecieron en un escenario de máxima presión.

La lectura de Alejandro Restrepo tras el partido

Finalizado el encuentro, Alejandro Restrepo valoró especialmente la entrega del grupo y el impacto emocional del triunfo:

“Hay algo que me deja contento (…). Hoy todos los que entraron lo hicieron entregándose por completo por el grupo. Compitiendo así, todos juntos, unidos, es la manera de conseguir victorias como esta que nos van a acercar al grupo de los 8 y a permitir soñar con presentaciones que este grupo ha hecho”.

El mensaje fue claro: el camino para salir del mal momento pasa por la unión y la competencia interna, más allá de los nombres propios.

Un desahogo en el DIM que se construye partido a partido

Restrepo también puso paños fríos a la euforia, entendiendo que un triunfo no borra todo lo anterior, pero sí puede marcar un punto de partida:

“La tranquilidad la debemos ir logrando partido a partido. Hoy lo más importante es abrazarnos en el vestuario, juntarnos todos como equipo, recuperarnos bien porque tenemos otro partido el sábado”.

La victoria fue celebrada, pero el foco ya está puesto en la continuidad del rendimiento, algo que el DIM no había logrado sostener en este inicio de año.

El calendario no da respiro al DIM

El desahogo en Cúcuta llega justo antes de una seguidilla exigente. En el horizonte inmediato aparece Deportivo Pereira por la Liga BetPlay, un partido clave para confirmar que el triunfo no fue un hecho aislado.

Además, el DIM tendrá compromiso internacional en la Copa Libertadores visitando a Liverpool en Uruguay, un escenario que exige inteligencia en la gestión del plantel y decisiones finas desde el cuerpo técnico.

La Libertadores y la responsabilidad de representar al país

Sobre ese reto, Restrepo también fue claro al dimensionar lo que viene:

“La Libertadores la tenemos la próxima semana ante un muy buen rival que nos va a exigir. Tenemos que ser muy inteligentes como cuerpo técnico y tomar buenas decisiones para llegar bien físicamente a esos partidos”.

El entrenador apuntó a la responsabilidad que implica competir a nivel internacional y a la necesidad de contar con jugadores que entiendan el peso de la camiseta.

Un punto de quiebre emocional para el grupo

El triunfo en Cúcuta no soluciona todos los problemas, pero rompe una barrera mental. El DIM volvió a ganar, volvió a convertir y volvió a creer. El vestuario necesitaba ese golpe anímico para reencontrarse con sensaciones que parecían lejanas.

Para la hinchada, significó volver a ver una reacción. Para el cuerpo técnico, recuperar aire. Y para el plantel, confirmar que todavía hay argumentos para competir y cambiar la historia del semestre.

El 2026 del DIM empezó a tomar otro color en una noche lejos de casa, con un 1-3 que fue mucho más que un marcador: fue el desahogo que el Poderoso estaba esperando.