El DIM logró un triunfo que vuelve a encender la ilusión en la Liga BetPlay. En un partido clave en el estadio Atanasio Girardot, el equipo derrotó a América de Cali (2-1) y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

La gran figura de la noche fue José Ortiz, autor de los dos goles que le dieron la victoria al equipo antioqueño. Su doblete permitió que el Medellín consiguiera un resultado vital en casa y volviera a mirar con optimismo la tabla de posiciones del campeonato.

El triunfo del DIM ante América en el Atanasio

El partido ante América tenía un peso especial para el Medellín. Llegaba en un momento en el que el equipo necesitaba sumar para acercarse a los puestos de clasificación y recuperar confianza en el torneo. Desde el inicio del encuentro se percibió la intensidad de ambos equipos. El DIM buscó imponer condiciones en casa y encontró en José Ortiz al jugador capaz de marcar la diferencia.

El delantero fue determinante en el resultado final. Sus dos goles permitieron que el Poderoso se quedara con una victoria que resultó clave para sus aspiraciones en el campeonato. El triunfo ante un rival de peso como América no solo significó tres puntos en la tabla, sino también un impulso anímico para el equipo en la recta final del torneo.

José Ortiz, el protagonista del triunfo del Medellín

El nombre propio de la victoria fue José Ortiz. El atacante firmó un doblete que terminó siendo decisivo para el resultado del partido. Su actuación resultó fundamental en un momento en el que el equipo necesitaba soluciones en el frente ofensivo. Con sus goles, el Medellín logró asegurar un triunfo que mantiene viva la ilusión de clasificación.

Los delanteros suelen aparecer en los momentos más determinantes de la temporada y en esta ocasión Ortiz respondió cuando el equipo más lo necesitaba. Su rendimiento en este compromiso puede convertirse en un punto de apoyo para el DIM en los partidos que restan del campeonato.

Cómo quedó el DIM en la tabla de la Liga BetPlay

La victoria frente a América tuvo un impacto inmediato en la tabla de posiciones. El Medellín llegó a 16 puntos tras 13 partidos disputados, una cifra que le permite seguir en la pelea por los puestos de clasificación.

Con ese registro, el equipo ocupa actualmente la casilla 14 de la tabla, todavía fuera del grupo de los ocho, pero con posibilidades matemáticas de acercarse en las jornadas restantes.

La diferencia con el octavo puesto es de seis puntos, un margen que todavía puede recortarse en el tramo final del campeonato. Además, el DIM cuenta con un elemento que puede resultar determinante: tiene un partido menos que varios de sus rivales directos, lo que abre una posibilidad adicional de sumar y acercarse a la zona de clasificación.

El calendario que le queda al DIM en la Liga BetPlay

El Medellín tendrá seis partidos más en la fase todos contra todos del torneo. Cuatro de esos encuentros se disputarán en el estadio Atanasio Girardot, un escenario que puede convertirse en un aliado clave si el equipo logra mantener el nivel mostrado frente a América.

Partidos como local

Atlético Nacional (Fecha 16)

(Fecha 16) Boyacá Chicó (Fecha 10)

(Fecha 10) Fortaleza CEIF (Fecha 18)

(Fecha 18) Águilas Doradas (Fecha 19)

Partidos como visitante

Once Caldas (Fecha 15)

(Fecha 15) Alianza FC (Fecha 17)

El calendario incluye duelos exigentes, entre ellos el clásico frente a Atlético Nacional, un compromiso que siempre tiene un valor especial tanto en lo deportivo como en lo emocional.

El margen de error del DIM en el cierre del torneo

Aunque el triunfo ante América es un impulso importante, el Medellín todavía enfrenta un desafío considerable en la tabla. La distancia con el octavo lugar obliga al equipo a tener un cierre de campeonato muy efectivo. Cada punto será clave en la lucha por meterse entre los ocho mejores del torneo.

Para lograrlo, el DIM necesitará mantener la regularidad en los partidos que restan y aprovechar especialmente los compromisos como local. El triunfo frente a América demostró que el equipo tiene herramientas para competir en el campeonato. Ahora el reto será sostener ese rendimiento en las jornadas que quedan para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.