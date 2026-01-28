El DIM vivió otra noche difícil en el inicio de la Liga BetPlay 2026. En su primer partido del año como local, el Poderoso dejó escapar una victoria que parecía obligatoria por el contexto del encuentro y sumó un nuevo resultado que alimenta la preocupación por el arranque de temporada. El empate, además, estuvo cargado de situaciones llamativas que explican por qué el equipo sigue sin despegar.

A la falta de triunfos se sumó una mala noticia adicional: la lesión de Daniel Cataño en su debut oficial. El mediocampista, uno de los fichajes llamados a marcar diferencia, apenas pudo estar unos minutos en cancha antes de salir con una molestia muscular, en una noche que terminó siendo tan increíble como frustrante para el DIM.

El primer partido del DIM como local en 2026

Tras las derrotas consecutivas visitando a Deportivo Pasto y Deportivo Cali, Independiente Medellín regresó al Atanasio Girardot con la necesidad urgente de ganar. El rival era Deportes Tolima, un equipo exigente, pero el escenario parecía propicio para cambiar la dinámica.

El DIM asumió la iniciativa desde el inicio, empujado por su gente y consciente de que otro tropiezo podía profundizar el mal momento. El contexto del partido, sin embargo, terminó tomando un rumbo inesperado.

Un gol tempranero que ilusionó a la afición del Poderoso en el Atanasio

El Medellín logró ponerse en ventaja gracias a un gol de José Ortiz, que desató la ilusión en las tribunas. El tanto parecía marcar el camino de una noche de alivio, con el equipo encontrando recompensa a su búsqueda ofensiva.

Con el 1-0 a favor, el DIM tuvo tramos de control, pero no logró sostener la intensidad ni cerrar el partido. Esa falta de contundencia volvió a pasar factura.

La remontada del Tolima y sus expulsiones en el Atanasio

Deportes Tolima reaccionó y le dio vuelta al marcador, dejando al Medellín 1-2 abajo. El giro del partido fue un golpe duro para un equipo que ya venía golpeado por los resultados anteriores. El Atanasio pasó de la expectativa a la tensión, y el DIM volvió a mostrar dificultades para manejar la adversidad. Cuando el panorama parecía complicado, el partido dio otro giro inesperado.

En cuestión de minutos, el conjunto visitante sufrió dos expulsiones consecutivas: Yhormar Hurtado y Élan Ricardo vieron la tarjeta roja, dejando a Deportes Tolima con nueve jugadores desde el minuto 58. El contexto cambió por completo. Con más de media hora por delante y dos hombres de más, el DIM tenía el escenario ideal para ir por la remontada y sumar su primer triunfo del campeonato.

Independiente Medellín: el empate llegó, pero la victoria no

Con la superioridad numérica, el Medellín empujó y encontró el empate gracias a Enzo Larrosa, quien marcó su primer gol oficial con la camiseta roja. El 2-2 devolvió algo de calma, pero también dejó la sensación de que el equipo estaba obligado a ir por más.

Sin embargo, pese a jugar contra nueve durante más de 30 minutos, el DIM no logró concretar la remontada. El partido terminó en empate y el equipo volvió a irse del campo sin triunfo, acumulando una racha preocupante en el arranque de la Liga BetPlay.

La lesión de Daniel Cataño en su debut

La noche dejó otra noticia negativa para el Poderoso. Daniel Cataño, el último fichaje en llegar, hizo su debut oficial ingresando al minuto 67 en reemplazo de Léider Berrío. Su presencia buscaba darle claridad y manejo al mediocampo en un momento clave del partido.

Sin embargo, apenas once minutos después, al 78, Cataño tuvo que abandonar el terreno de juego por una dolencia muscular que le impidió continuar. En su lugar ingresó Alexis Serna. El debut soñado se transformó rápidamente en preocupación.

Un arranque que sigue dejando dudas en el DIM

El empate ante Tolima dejó una sensación difícil de digerir. No solo por no haber ganado jugando gran parte del partido con dos hombres de más, sino por el contexto general del inicio de temporada: tres partidos disputados, sin triunfos y con un rendimiento irregular.

A esto se suma la incertidumbre por el estado físico de Daniel Cataño, llamado a ser una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su lesión en el debut se convierte en otra señal de un comienzo cargado de obstáculos.

Una noche increíble que resume el momento del Poderoso

El partido ante Deportes Tolima fue una síntesis del momento que vive el DIM: ilusión temprana, dificultades para sostener ventajas, oportunidades que no se capitalizan y contratiempos inesperados. Empatar contra un rival con nueve jugadores y perder por lesión a uno de los refuerzos más esperados refuerza la sensación de incredulidad.

El Medellín sigue buscando respuestas en la cancha, mientras el margen de error se reduce. El arranque de 2026 no ha dado tregua y cada partido empieza a convertirse en una prueba de carácter para un equipo que necesita, cuanto antes, transformar estas noches increíbles en resultados concretos.