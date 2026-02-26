La Fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-1 dejó un capítulo disciplinario que golpea al DIM. La Comisión Disciplinaria confirmó el castigo para su entrenador, Alejandro Restrepo, tras los hechos ocurridos en la visita a Llaneros por la Fecha 8 del campeonato.

La sanción quedó ratificada en la Resolución No. 019 de 2028, documento oficial que define tanto la suspensión como la multa económica. El club deberá afrontar 3 partidos sin su técnico en el banquillo, una ausencia que llega en medio de un momento competitivo exigente para el equipo en la Liga BetPlay.

La sanción oficial a Alejandro Restrepo en la Liga BetPlay

La Comisión Disciplinaria determinó una suspensión de 3 fechas y una multa de $5.252.715 para el entrenador del DIM. El castigo responde a una conducta tipificada en el reglamento por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un oficial de partido.

El hecho ocurrió durante el compromiso ante Llaneros FC, encuentro que terminó empatado 2-2 en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé. La decisión disciplinaria se tomó tras el informe arbitral y quedó consignada oficialmente en la resolución publicada por Dimayor.

Qué partidos se pierde Alejandro Restrepo con el DIM

La sanción será cumplida en las fechas 9ª, 10ª y 11ª de la Liga BetPlay 2026-1. Eso significa que Restrepo no podrá estar en el banco durante los compromisos ante:

Atlético Bucaramanga (local)

(local) Boyacá Chicó (local)

(local) Jaguares de Córdoba (visitante)

El entrenador solo podrá regresar al banco en la Fecha 12 (vs Junior en el Atanasio), una vez cumplida la sanción completa. Hasta ese momento, deberá seguir los partidos desde la tribuna o desde zonas autorizadas, sin contacto directo con el cuerpo técnico durante el juego.

Por qué sancionaron al técnico del DIM

Según el Código Disciplinario del fútbol colombiano, el castigo se aplica cuando un integrante del cuerpo técnico incurre en lenguaje ofensivo contra el árbitro o sus asistentes. El informe del partido ante Llaneros señaló ese comportamiento, lo que activó el proceso disciplinario.

La sanción busca proteger la autoridad arbitral y mantener el respeto en la competencia. Este tipo de castigos son comunes en torneos profesionales, pero en el caso del DIM se vuelven sensibles por el momento deportivo que atraviesa el equipo.

El contexto deportivo del DIM en la Liga BetPlay

El castigo llega en una etapa exigente del calendario. El DIM busca consolidar resultados y acercarse al grupo de los ocho, por lo que cada punto es fundamental. En ese escenario, la ausencia del técnico puede influir en el rendimiento colectivo.

Además, el club viene de un inicio irregular en la temporada, con resultados que han generado críticas de la hinchada. Perder al entrenador en tres fechas clave aumenta la presión sobre la plantilla, que deberá responder en la cancha.

El antecedente del partido ante Llaneros

El compromiso ante Llaneros fue intenso. El DIM rescató un empate 2-2 en un duelo disputado en Villavicencio, pero el cierre estuvo marcado por discusiones y reclamos al arbitraje.

Fue en ese contexto donde ocurrió la acción que terminó en sanción. El informe arbitral consignó el uso de lenguaje inapropiado, lo que llevó a la decisión disciplinaria posterior.

Qué dice el reglamento sobre estas sanciones en el FPC

El Código Disciplinario de la Dimayor establece que los integrantes del cuerpo técnico deben mantener respeto hacia los oficiales. Cuando se incumple esta norma, la sanción puede incluir suspensión y multa económica.

En el caso de Restrepo, se aplicó el castigo estándar de tres fechas. El monto económico corresponde a los valores actualizados para la temporada, definidos por la organización del torneo.

Un desafío más para el DIM en la temporada 2026

La sanción a Alejandro Restrepo se suma a los retos deportivos del club en el inicio del año. El DIM deberá demostrar carácter para afrontar tres partidos sin su entrenador principal.

El Poderoso buscará sumar puntos en casa ante Bucaramanga y Chicó, y luego competir de visitante ante Jaguares. Superar este tramo sin Restrepo será clave para el objetivo de clasificar a cuadrangulares, en una Liga BetPlay que no da margen de error.