El DIM avanza en la reconfiguración de su plantel y uno de los movimientos que empieza a tomar forma es la salida del Chino Sandoval. El delantero que completó año y medio en el Poderoso, aparece en la órbita de un rival directo del FPC que tendrá competencia continental en 2026. La operación no sería definitiva, pero sí estratégica: una cesión por un año con opción de compra que le permitiría sumar continuidad y, al mismo tiempo, abrirle al Poderso una vía de negocio futura.

El destino que gana fuerza es Deportes Tolima, club que lo quiere para los torneos locales y la Copa Libertadores. La búsqueda responde a un pedido puntual del entrenador y a la necesidad de sumar variantes ofensivas para un calendario exigente. Para Sandoval, el movimiento supone un salto de contexto: más minutos, un rol definido y la vitrina internacional.

Por qué el Chino Sandoval saldría del DIM

La salida del Chino Sandoval no se explica por una ruptura ni por un bajo rendimiento puntual. Responde, más bien, a una lectura del momento deportivo del DIM y a la competencia interna en el frente de ataque. En el último semestre, el delantero alternó titularidades con ingresos desde el banco y su rol fue mayormente de rotación. En ese escenario, una cesión aparece como la vía más lógica para que recupere protagonismo sin cerrar definitivamente su vínculo con el club.

Desde la dirigencia, el préstamo permite liberar espacio, optimizar recursos y mantener una opción de compra que podría activarse si el futbolista se consolida en su nuevo destino. Para el jugador, la ecuación es clara: más minutos y un proyecto que lo quiere como pieza funcional desde el inicio.

El pedido de Lucas González por el Chino Sandoval y el plan del Tolima

El interés del Tolima tiene nombre propio. El técnico Lucas González solicitó la incorporación de Sandoval por su capacidad de presión, movilidad y lectura para atacar espacios. En un equipo que competirá en varios frentes, el entrenador busca delanteros que puedan cumplir distintos roles: referencia, segundo punta o atacante por banda en fases específicas del juego.

Además, la Libertadores impone exigencias físicas y tácticas que requieren profundidad de nómina. Sandoval encaja en ese plan como una alternativa confiable para sostener intensidad y ofrecer soluciones en partidos de alta demanda.

La fórmula del acuerdo por Luis Sandoval: préstamo por un año con opción de compra

La negociación se perfila bajo una estructura conocida en el mercado local: préstamo por un año con opción de compra. Esta modalidad reduce riesgos para todas las partes. El Tolima evalúa al jugador durante una temporada completa; el DIM conserva una vía de salida definitiva si el rendimiento acompaña; y el futbolista gana continuidad en un contexto competitivo.

No se trata de un adiós definitivo al Medellín, sino de una pausa estratégica. El contrato y las condiciones finales definirán si la opción se ejecuta o si Sandoval regresa con mayor rodaje y valorización.

Los números del Chino Sandoval en el DIM

El paso de Sandoval por el DIM deja cifras claras. En 73 partidos oficiales, el delantero marcó 10 goles y aportó 3 asistencias. Fue un jugador recurrente en la rotación, con aportes puntuales y presencia en momentos específicos de los partidos.

En el último semestre, disputó 25 compromisos, 7 como titular, y convirtió 3 goles. Los datos reflejan incidencia pese a un rol secundario en el once inicial. Esa producción, sumada a su perfil de sacrificio y presión, explica por qué un equipo con doble competencia lo considera una pieza útil.

La oportunidad Libertadores: vitrina y exigencia

Jugar la Copa Libertadores cambia la ecuación para cualquier delantero. La exposición, la exigencia y la calidad de los rivales elevan el nivel de competencia. Para Sandoval, la posibilidad de disputar la fase previa y/o grupos representa una vitrina ideal para consolidarse y revalorizarse.

El Tolima proyecta un equipo intenso, con transiciones rápidas y presión alta, un contexto que puede potenciar las virtudes del atacante. Si logra continuidad y eficacia, la opción de compra ganará fuerza.

Qué gana el DIM con esta salida estratégica

Desde la óptica del Medellín, el movimiento ordena el plantel y abre alternativas. El club evita una salida definitiva apresurada, mantiene control contractual y deja la puerta abierta a un ingreso futuro. Además, permite que el jugador sume minutos y llegue a un eventual regreso con mayor ritmo competitivo.

Es una gestión de activos pensada en clave deportiva y financiera, alineada con un mercado que prioriza cesiones inteligentes para futbolistas en etapa de consolidación.

Un nuevo capítulo que empieza a escribirse en la carrera del Chino Sandoval

La salida del Chino Sandoval del DIM va tomando forma y apunta a un desafío mayor. El Tolima lo espera con un plan claro y la Libertadores como telón de fondo. Para el delantero, es la chance de redefinir su rol; para el Medellín, una decisión estratégica que busca equilibrio. El mercado terminará de cerrar los detalles, pero el escenario ya está planteado.