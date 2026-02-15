El DIM volvió a empatar en casa y el clima en el estadio dejó una sensación conocida. El 1-1 ante Deportivo Pereira no fue solo un resultado más en la temporada. Fue la confirmación de una tendencia que preocupa a la hinchada y que hoy marca el presente del equipo.

En el Atanasio Girardot, el DIM volvió a tropezar en un partido que parecía manejable. Y lo hizo en medio de un momento irregular del proceso que dirige Alejandro Restrepo, en el que cada punto perdido pesa el doble.

DIM vs Deportivo Pereira: otro empate que enciende alarmas

El partido ante Deportivo Pereira tenía un contexto claro: el DIM necesitaba ganar para cortar la racha reciente y recuperar confianza. Sin embargo, el equipo volvió a dejar escapar puntos en casa. El gol de Léider Berrío permitió sumar, pero no alcanzó para cambiar el clima.

El empate dejó la sensación de oportunidad perdida. El DIM volvió a dominar tramos del juego, generó ocasiones y tuvo el respaldo de su gente, pero no logró sostener la ventaja ni cerrar el partido.

La racha del DIM como local que preocupa

El dato que hoy preocupa a la hinchada del Independiente Medellín no apareció de la nada. Es el resultado de varios partidos recientes en el Atanasio en los que el equipo no logró imponerse.

Estos fueron los últimos 7 compromisos en casa:

DIM 1-1 Deportivo Pereira (Léider Berrío)

DIM 1-2 Internacional de Bogotá (Léyser Chaverra)

DIM 2-2 Deportes Tolima (José Ortiz y Enzo Larrosa)

DIM 0-1 Atlético Nacional (final Copa BetPlay)

DIM 2-1 Junior de Barranquilla (Brayan León y José Ortiz)

DIM 1-1 América de Cali (Baldomero Perlaza)

DIM 0-0 Atlético Nacional.

Por qué el rendimiento en casa preocupa al DIM

En torneos como la Liga BetPlay, el rendimiento como local suele definir campañas. Los equipos que pelean finales construyen su camino desde la fortaleza en casa.

El DIM, que históricamente se hizo fuerte en el Atanasio, hoy no logra cerrar partidos. La falta de contundencia ofensiva y algunos errores defensivos han cambiado el guion de encuentros que parecían controlados.

Qué está fallando en el DIM como local

El análisis de los partidos muestra varios factores repetidos:

Falta de eficacia en el área rival.

Desconcentraciones puntuales en defensa.

Ansiedad en los minutos finales.

Rivales que se repliegan y aprovechan errores.

El DIM genera fútbol, pero no concreta. Y cuando el resultado no llega, el equipo pierde confianza.

El impacto en la tabla y en el ánimo del equipo

Cada empate en casa se traduce en posiciones perdidas en la tabla. El DIM dejó escapar puntos ante rivales directos y equipos que llegaban con menos presión.

Ese detalle cambia la dinámica del campeonato. En la Liga BetPlay, los puntos en casa son la base para clasificar y pelear títulos. Sin ellos, el margen se reduce.

El contexto del proceso de Alejandro Restrepo

La racha como local también impacta el ciclo de Alejandro Restrepo. El entrenador llegó al club con la misión de competir por títulos y ha disputado finales, pero hoy enfrenta su momento más delicado.

La falta de resultados en el Atanasio alimenta la crítica y aumenta la presión sobre el cuerpo técnico. En Medellín, la hinchada exige resultados en casa.

El contraste con el DIM de otros semestres

Hace no mucho, el Atanasio era un fortín. Los rivales sabían que sumar en Medellín era difícil. Hoy, en cambio, el DIM siente la presión y no logra imponer condiciones.

El cambio de dinámica es evidente. El equipo necesita recuperar confianza, contundencia y solidez para volver a convertir su estadio en un aliado.

El desafío inmediato del DIM en el Atanasio

El Medellín necesita romper la racha cuanto antes. Recuperar su fortaleza en casa será clave para cambiar el rumbo del semestre.

El equipo tiene plantel, experiencia y apoyo de su gente. Pero el dato que hoy preocupa seguirá presente hasta que el DIM vuelva a convertir el Atanasio en un escenario de triunfos.