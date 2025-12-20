Jaime Alvarado llegó al DIM como una apuesta de proyección y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor continuidad del plantel en los últimos años. Tres temporadas después, su historia con el Poderoso se acerca a un cierre particular, lejos de una despedida definitiva o de una transferencia tradicional. El mediocampista de 26 años está listo para cambiar de aire, pero sin romper el vínculo contractual con el club que más minutos le dio en su carrera.

El DIM y Once Caldas alcanzaron un acuerdo para que Alvarado salga a préstamo con opción de compra, una fórmula que marca una curiosa manera de terminar su ciclo en el equipo antioqueño. Tras 160 partidos oficiales defendiendo la camiseta roja, su salida no se da por una venta directa ni por una rescisión, sino por una cesión que abre una nueva etapa en su carrera y deja abierta la puerta a un desenlace definitivo según su rendimiento.

Tres años en el DIM: el club donde Alvarado más jugó

El paso de Jaime Alvarado por Independiente Medellín fue, sin discusión, el más estable y prolongado de su carrera profesional. En un fútbol marcado por constantes cambios, el mediocampista logró sostenerse durante tres temporadas consecutivas, acumulando una cifra significativa de partidos.

En total, Alvarado disputó 160 encuentros oficiales con el DIM, en los que aportó 2 goles y 6 asistencias. Más allá de los números ofensivos, su valor estuvo en la regularidad, la polivalencia y la capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos. Fue utilizado como volante central, interior e incluso en funciones más retrasadas, según las necesidades del equipo.

Durante este periodo, el jugador vivió diferentes contextos deportivos, cambios de entrenadores y reestructuraciones de plantel, manteniéndose siempre como una opción confiable para el cuerpo técnico.

El acuerdo con Once Caldas: préstamo con opción de compra

La salida de Alvarado del DIM se dará bajo una modalidad que refleja el punto en el que se encuentra su carrera. El acuerdo alcanzado con Once Caldas establece un préstamo con opción de compra, lo que significa que el jugador tendrá la oportunidad de relanzar su protagonismo en otro entorno, mientras el club manizaleño evalúa una posible adquisición definitiva.

Para el DIM, esta fórmula representa una alternativa intermedia: no pierde completamente los derechos sobre el futbolista y mantiene abierta la posibilidad de un retorno o de una venta futura. Para el jugador, en cambio, implica un cambio de escenario inmediato, con la expectativa de mayor protagonismo y continuidad.

Un 2025 de alta carga competitiva en el Poderoso

Aunque su salida pueda interpretarse como el cierre de un ciclo, Alvarado no viene de un año marginal. Todo lo contrario. En la temporada 2025, el mediocampista fue uno de los jugadores con más participación en el plantel.

En ese año disputó 51 partidos, de los cuales 27 fueron como titular, y registró una asistencia. Estas cifras reflejan que, pese a no ser una pieza fija en el once inicial, sí fue un futbolista recurrente en las rotaciones, especialmente en un calendario cargado de compromisos entre Liga BetPlay y Copa BetPlay.

Este contexto hace aún más llamativa su salida: no se va tras una temporada de inactividad, sino después de un año con alto desgaste competitivo.

Una carrera marcada por el movimiento: el octavo club de Alvarado

El préstamo a Once Caldas convertirá a este equipo en el octavo club en la carrera de Jaime Alvarado, una trayectoria que ha tenido pasos por distintos países y ligas. Antes de llegar al DIM, el mediocampista pasó por:

Real Valladolid

Hércules

Badalona

Athletico Paranaense

Racing de Ferrol

Fortaleza

Tras esos recorridos, el DIM se convirtió en el club donde encontró mayor estabilidad. Ahora, Once Caldas aparece como una nueva oportunidad para sumar continuidad y redefinir su rol dentro del fútbol colombiano.

Por qué el DIM opta por el préstamo y no por una venta directa

La decisión de ceder a Alvarado, en lugar de venderlo definitivamente, responde a varios factores. En primer lugar, el club valora el recorrido y la experiencia del jugador, pero también entiende que el plantel atraviesa un proceso de renovación. El préstamo permite liberar espacio sin cerrar por completo la puerta a un futuro retorno.

Además, la opción de compra le da margen al DIM para obtener un beneficio económico si el jugador logra consolidarse en Once Caldas. Es una fórmula habitual en este tipo de transiciones, especialmente con futbolistas que aún tienen margen de crecimiento y experiencia acumulada.

Un cierre abierto para un ciclo extenso en el Medellín

La forma en que Jaime Alvarado termina su ciclo en el DIM es, sin duda, particular. Después de tres años y 160 partidos, no hay un adiós definitivo ni una despedida formal. Hay, en cambio, una pausa, un cambio de escenario y una oportunidad para redefinir su futuro.

Para el Medellín, su salida marca el fin de una etapa de estabilidad en el mediocampo. Para Alvarado, el préstamo a Once Caldas representa la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en una carrera que ha estado marcada por el movimiento constante, pero que encontró en el DIM su etapa más prolongada y significativa.