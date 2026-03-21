El DIM vive horas de expectativa tras la lesión que sufrió su delantero Francisco Fydriszewski en el reciente triunfo frente a Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay. Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria terminó dejando preocupación por el estado físico de uno de los jugadores más determinantes del equipo.

La jugada ocurrió en los minutos finales del partido, cuando el delantero terminó en el suelo tras un choque y debió abandonar la cancha con visibles gestos de dolor. Desde ese momento surgieron las primeras versiones sobre la gravedad de la situación. Horas después, desde el propio club empezaron a aparecer las primeras explicaciones oficiales sobre lo ocurrido y el posible alcance de la lesión.

Qué pasó con Fydriszewski en el partido del DIM

El incidente ocurrió cerca del final del encuentro en el estadio Atanasio Girardot. En una acción de disputa del balón con Daniel Rivera, Fydriszewski terminó cayendo al suelo y apoyando el brazo de forma incorrecta. La caída generó una escena que encendió las alarmas dentro del equipo.

El delantero se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada y pidió asistencia médica mientras mostraba señales claras de dolor. Los médicos del DIM ingresaron rápidamente al campo para atenderlo. Tras una breve revisión, el futbolista tuvo que abandonar el partido para recibir una evaluación más detallada en el banco de suplentes.

La explicación de Daniel Ossa sobre la lesión del delantero

Uno de los primeros en referirse públicamente a la situación fue Daniel Ossa Giraldo, presidente del DIM, quien entregó detalles en entrevista con el programa Planeta Fútbol. Según explicó el directivo, la lesión se produjo en la caída posterior a la jugada y no directamente por el choque con el rival.

“En primera medida, él mismo se cae, pone el brazo y se lo luxa”, explicó Ossa al describir la acción que generó la preocupación dentro del club. El presidente también detalló que el cuerpo médico actuó rápidamente para atender al jugador en el estadio.

“Los médicos le reacomodan el codo. Siguen unas imágenes diagnósticas que nos terminen de diagnosticar lo que tiene”, añadió el dirigente al referirse al procedimiento inicial realizado por el equipo médico.

El primer diagnóstico que maneja el DIM

Dentro de la explicación que dio el presidente del club apareció un dato que genera algo de tranquilidad dentro del entorno del equipo. De acuerdo con la evaluación preliminar, no existirían indicios de fractura en la articulación afectada, algo que podría haber complicado mucho más la recuperación del futbolista.

“De entrada creeríamos que no hay fractura y no tendríamos que operarlo”, aseguró Daniel Ossa, dejando abierta la posibilidad de que la lesión pueda manejarse con tratamiento médico y rehabilitación. Esto representa un escenario más favorable para el DIM, que esperaba inicialmente un panorama mucho más complejo tras la imagen del jugador saliendo del campo.

La versión del cuerpo técnico del DIM sobre la lesión del Polaco

Desde el cuerpo técnico también se pronunciaron sobre la situación del delantero. En la rueda de prensa posterior al partido habló el asistente técnico Giuliano Tiberti, quien entregó otra explicación preliminar de lo ocurrido. Indicó que la lesión fue una luxación, aunque mencionó una zona diferente a la señalada inicialmente.

“Se luxó el hombro. Afortunadamente lograron reacomodarlo, entonces no debería ser nada grave”, explicó el asistente del Medellín ante los medios. El integrante del cuerpo técnico también dejó claro que todavía se deben realizar exámenes médicos para conocer con precisión el alcance de la lesión. “Habrá exámenes y no puedo decir nada más que eso”, agregó, señalando que el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos posteriores.

La importancia de Fydriszewski para el DIM

La preocupación dentro del club se entiende por el papel que cumple el delantero dentro del equipo. Fydriszewski se ha convertido en una de las referencias ofensivas del Medellín desde su llegada. En su paso por el club ha logrado marcar 22 goles con la camiseta del DIM, una cifra que lo posiciona como uno de los atacantes más determinantes de la plantilla.

Además, en la temporada actual ya ha aportado goles importantes, especialmente en la Copa Libertadores, donde ha sido protagonista en el camino internacional del equipo. Su posible ausencia representaría un reto importante para el cuerpo técnico, especialmente en un calendario que combina compromisos de Liga y torneos continentales.

El DIM espera los exámenes médicos definitivos

Por ahora, el panorama sigue abierto. Aunque las primeras informaciones generan cierta tranquilidad al descartar una fractura, el club todavía está a la espera de los estudios médicos que confirmen el diagnóstico definitivo. Estos exámenes permitirán determinar el tipo exacto de lesión, el tratamiento necesario y el tiempo estimado de recuperación.

Mientras tanto, el entorno del Medellín se mantiene atento a la evolución del delantero. La esperanza dentro del club es que la lesión no sea grave y que el jugador pueda volver pronto a las canchas para seguir siendo una pieza clave en el ataque del Poderoso.