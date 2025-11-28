El DIM atraviesa uno de los momentos más tensos de su semestre. La derrota ante América de Cali no solo lo dejó en el último lugar del Grupo A de los cuadrangulares semifinales, con apenas un punto en tres partidos, sino que también abrió un debate profundo en torno al arbitraje. Desde el vestuario, el sentimiento fue claro: el Poderoso se sintió perjudicado en decisiones clave del encuentro. Y quien tomó la vocería fue nada menos que Francisco Fydriszewski, el goleador y referente ofensivo del equipo.

Tras la caída 2-1 en el Pascual Guerrero, el atacante argentino habló con franqueza, visiblemente molesto por lo ocurrido en un partido que el Medellín necesitaba ganar para mantenerse con vida. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y añadieron una capa más de tensión en un escenario deportivo ya complejo para los dirigidos por Alejandro Restrepo. Para el DIM, lo que pasó en Cali no solo fue una derrota: fue un partido marcado por decisiones arbitrales que consideran determinantes.

La reacción del goleador del DIM: “Nos sentimos perjudicados”

Francisco Fydriszewski no ocultó su frustración tras el partido. Sus palabras fueron contundentes y reflejaron el sentir general del grupo. Según él, el arbitraje no estuvo a la altura de un duelo de cuadrangulares, donde cada detalle pesa y las decisiones pueden definir el rumbo de un equipo.

El delantero expresó: “Nos sentimos muy perjudicados porque el árbitro no estuvo a la altura del partido. Nos perjudicó mucho. En el primer tiempo hubo clarísimo un codazo y no hubo una segunda amarilla. Después, las mínimas eran para el equipo rival.”

Su crítica apunta directamente a acciones específicas que, desde la óptica del DIM, tuvieron un impacto directo en el desarrollo del encuentro. La jugada del codazo que, según Fydriszewski, debió derivar en expulsión, es señalada como el primer gran punto de quiebre. Además, resaltó cómo varias faltas menores fueron sancionadas en favor de América, mientras que las del Medellín no recibieron el mismo tratamiento.

Las jugadas polémicas del América vs DIM: lo que reclama el Medellín

En el análisis de lo sucedido, el DIM sostiene que hubo dos factores arbitrales determinantes:

La falta que debió terminar en expulsión: Según Fydriszewski y otros jugadores del Medellín, un jugador de América cometió un codazo que ameritaba una segunda amarilla. La acción, aunque revisada por algunos ángulos de cámara, no tuvo sanción disciplinaria adicional. Para el DIM, esa omisión cambió por completo la dinámica del partido, pues el rival habría quedado con diez jugadores durante buena parte del compromiso. La disparidad en las decisiones de faltas menores: El goleador afirmó que “las mínimas eran para el equipo rival”, lo que refuerza la percepción de un arbitraje inclinado. Faltas tácticas, choques en mitad de campo y acciones divididas fueron señaladas como momentos donde el criterio no fue simétrico.

A esto se suma una queja creciente sobre los tiempos de reanudación y el manejo del ritmo del partido, especialmente en un duelo donde América, ya con el marcador a favor, buscó administrar cada segundo.

El reclamo por el manejo del juego: “No da gusto ver que hagan tanto tiempo”

Otro de los puntos que molestó profundamente a Fydriszewski fue el manejo del juego por parte del equipo local y la permisividad del árbitro en ese sentido. Para el delantero, se perdió demasiado tiempo y el espectáculo se vio afectado.

El argentino lo explicó así: “La verdad que nosotros tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más porque estamos en finales del fútbol colombiano y la verdad no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tantas boludeces.”

El DIM admite que tiene responsabilidad en sus errores y en su falta de contundencia, pero considera que el arbitraje no ayudó a sostener un juego fluido, especialmente en una instancia tan determinante para los cuatro equipos del grupo.

“Hay que tener más personalidad para dirigir”: el pedido del DIM a la Comisión Arbitral

La parte final del mensaje de Fydriszewski estuvo dirigida directamente al arbitraje colombiano: “Hay que tener más personalidad para dirigir esta clase de partidos”. La frase refleja un reclamo que no es nuevo en los cuadrangulares: los jugadores piden mayor firmeza, decisiones coherentes y seguridad para manejar encuentros de alta tensión. Para el DIM, la falta de ese factor influyó en el marcador y, de paso, en sus posibilidades matemáticas en el grupo. Si bien el equipo reconoce que debe mejorar su nivel futbolístico, también cree que necesita garantías para competir en igualdad.

DIM comprometido en el cuadrangular: lo que significa esta derrota

La caída ante América dejó al Medellín en la última posición del Grupo A con un solo punto y un panorama muy complicado. El malestar por el arbitraje se suma al rendimiento irregular, la urgencia de sumar de a tres y la presión de los partidos restantes en el Atanasio Girardot.

Para avanzar a la final, el DIM necesita ganar todo lo que queda y esperar que los rivales cedan puntos. En un contexto de frustración por decisiones arbitrales y autocrítica por aspectos futbolísticos, el equipo deberá reconstruirse rápido para sostener sus opciones. Lo sucedido en Cali dejó heridas y mucha inconformidad. Ahora, el Medellín tendrá que transformar esa molestia en reacción.