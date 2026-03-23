El DIM ya tiene un diagnóstico claro sobre la lesión que sufrió su delantero Francisco Fydriszewski en el reciente partido por la Liga BetPlay. Tras la preocupación generada por la forma en que el atacante abandonó el campo de juego, el club dio a conocer el parte médico oficial con los primeros detalles sobre su estado de salud.

La lesión ocurrió en el triunfo 2-0 sobre Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. En los minutos finales del encuentro, el delantero cayó tras una acción de juego y tuvo que salir del campo en medio de evidentes gestos de dolor, lo que generó alarma tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

El parte médico oficial del DIM sobre Fydriszewski

Horas después del partido, el departamento médico del club publicó el diagnóstico oficial sobre la situación del delantero. El informe confirmó el tipo de lesión y explicó el procedimiento que se realizó inmediatamente en el campo de juego.

El comunicado señala que Francisco Fydriszewski sufrió una luxación en el codo izquierdo, una lesión que se presentó durante la jugada que provocó su salida del partido. Según el parte médico del club, se realizó una reducción cerrada en el campo, un procedimiento mediante el cual los médicos lograron reacomodar la articulación afectada en el mismo momento de la atención.

Qué significa la reducción cerrada realizada en el campo

El procedimiento realizado por el cuerpo médico del Medellín fue clave para estabilizar la lesión del delantero. La reducción cerrada es una técnica utilizada para recolocar una articulación que ha sufrido una luxación sin necesidad de cirugía inmediata.

En el caso de Fydriszewski, el proceso fue exitoso y permitió corregir la posición del codo en el mismo escenario del partido. Este tipo de intervención es habitual en situaciones de luxaciones deportivas y busca evitar complicaciones adicionales mientras se realizan los estudios posteriores que confirmen el diagnóstico.

El dato que tranquiliza al DIM: no hubo fracturas

Uno de los puntos más importantes del informe médico tiene que ver con la ausencia de daños estructurales más graves. El comunicado del club confirmó que la lesión no presentó fracturas asociadas, algo que en un primer momento generaba gran preocupación por la forma en que el jugador abandonó el campo.

Este dato representa un alivio tanto para el cuerpo técnico como para la institución, ya que una fractura habría implicado un proceso de recuperación mucho más largo y posiblemente una intervención quirúrgica.

El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador

A pesar de que el diagnóstico inicial es relativamente alentador, el club también dejó claro que todavía no se puede establecer un tiempo exacto de incapacidad para el delantero.

El parte médico explica que el periodo de recuperación dependerá de la evolución clínica del jugador, lo que significa que su regreso a las canchas se definirá según la respuesta del organismo al tratamiento y al proceso de rehabilitación.

Este tipo de lesiones puede tener tiempos de recuperación variables dependiendo de factores como la estabilidad de la articulación y la respuesta al trabajo fisioterapéutico.

La importancia de Fydriszewski en el ataque del DIM

La atención que generó la lesión del delantero también está relacionada con su peso dentro del equipo. Fydriszewski se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en el frente ofensivo del Medellín.

Desde su llegada al club ha logrado marcar 22 goles con la camiseta del Poderoso, convirtiéndose en una de las principales referencias de ataque. En la temporada actual también ha sido protagonista en el escenario internacional. El delantero suma goles importantes en la Copa Libertadores, donde el DIM ha venido construyendo una campaña destacada.

El DIM sigue atento a la evolución de su delantero

Tras la confirmación del diagnóstico, el siguiente paso será el proceso de recuperación del jugador. El cuerpo médico del club supervisará su evolución para determinar cuándo podrá regresar a la actividad competitiva.

Mientras tanto, el Medellín deberá seguir compitiendo en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores con la incertidumbre sobre el tiempo que estará fuera su delantero.

El panorama inicial es menos grave de lo que se temía en el momento de la lesión. Sin fractura y con la articulación reacomodada exitosamente, el club ahora espera que la evolución del jugador permita verlo nuevamente en las canchas lo antes posible.