Francisco Fydriszewski, el delantero argentino que se ha convertido en la figura indiscutible del DIM durante la temporada 2025, atraviesa un momento delicado. En el cierre del Todos contra Todos de la Liga BetPlay y en plena disputa de las semifinales de la Copa BetPlay, el máximo artillero del fútbol colombiano sufrió una molestia que lo obligó a abandonar el campo de juego y puso en alerta a todo el club.

El atacante de 32 años, autor de 11 goles en la Liga BetPlay II-2025 y 5 más en la Copa BetPlay, tuvo que ser reemplazado a los 73 minutos del duelo ante Envigado FC. Fue un partido clave, ya que coincidía con la semifinal de Copa, y su salida generó preocupación inmediata entre los hinchas y el cuerpo técnico de Alejandro Restrepo. El DIM, que pelea por la doble corona del semestre, ve en Fydriszewski a su jugador más determinante, por lo que cualquier contratiempo físico altera los planes.

El parte médico oficial del DIM sobre Fydriszewski

Días después del encuentro, el club emitió un comunicado médico para aclarar la situación del goleador. En el documento, el departamento médico del DIM informó lo siguiente:

“Presentó trauma indirecto de rodilla, se realizaron estudios por imagen donde se evidencia plica sinovial y artrofibrosis, y se determinó que su manejo será médico y no requiere intervención quirúrgica en el momento. Seguirá en manejo por el staff médico de la institución y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

En palabras simples, el parte indica que Fydriszewski no presenta una lesión estructural grave. No se comprometen ligamentos ni meniscos, lo que es una buena noticia. Sin embargo, la plica sinovial y la artrofibrosis son condiciones que pueden provocar dolor, rigidez e inflamación, por lo que el jugador necesitará tratamiento y fisioterapia para recuperar movilidad.

Qué significa la plica sinovial y por qué preocupa en el Poderoso

La plica sinovial es una membrana natural que recubre la articulación de la rodilla. En condiciones normales no genera molestias, pero cuando se inflama -por sobrecarga o impacto- puede causar dolor e incomodidad al movimiento. La artrofibrosis, por su parte, es una acumulación de tejido cicatricial que limita la flexibilidad.

En el caso del argentino, el diagnóstico explica las molestias que lo obligaron a salir antes de tiempo y el motivo por el que el DIM ha optado por un manejo conservador y sin cirugía. La evolución clínica determinará si puede estar disponible para las finales. En contextos como este, la fisioterapia, el reposo y las terapias regenerativas son claves para acortar los plazos de recuperación.

Fydriszewski, un jugador determinante en el mejor momento del DIM

El impacto de Fydriszewski en el equipo de Alejandro Restrepo ha sido total. En 2025 lleva 16 goles y 2 asistencias en 24 partidos oficiales, consolidándose como líder goleador de las dos competencias nacionales. Su presencia en el área ha sido decisiva para un DIM que encontró en él la referencia ofensiva que tanto buscaba.

Desde su llegada, el “Polaco” -como lo apodan- ha mostrado una mezcla de garra, potencia y eficacia. El delantero argentino vive su etapa más productiva desde que llegó al fútbol colombiano, siendo además uno de los jugadores más regulares del semestre. Su entendimiento con Brayan León y la influencia de Restrepo en su recuperación futbolística lo han convertido en un símbolo de este proyecto deportivo.

El contexto del DIM: final de Copa BetPlay y cuadrangulares

El momento de la lesión no pudo ser más sensible. El DIM está a un paso de cerrar un semestre histórico: clasificado a la final de la Copa BetPlay y peleando por ser cabeza de serie en los cuadrangulares de Liga. La baja temporal del goleador llega justo cuando el equipo necesita su presencia para sostener el impulso competitivo.

Alejandro Restrepo deberá evaluar alternativas en caso de que Fydriszewski no pueda estar en los próximos partidos. Ménder García y Brayan León aparecen como las primeras opciones, aunque ninguno tiene la contundencia reciente del argentino. El cuerpo técnico confía en que la lesión no sea de larga duración y que pueda estar disponible en los momentos decisivos.

Expectativa total en el entorno del club

A diferencia de otras lesiones, el diagnóstico de Fydriszewski no tiene un tiempo de recuperación exacto. Todo dependerá de la respuesta al tratamiento y la reducción de la inflamación. Por eso, el día a día será determinante para definir si puede reaparecer en la final de la Copa BetPlay y en el inicio de los cuadrangulares de Liga.

El club mantiene prudencia, el jugador trabaja bajo la supervisión del departamento médico y los hinchas del Poderoso siguen atentos cada actualización. En un semestre donde el DIM compite por todo, la recuperación del “Polaco” es una prioridad que podría definir el desenlace de una temporada que promete quedar en la historia.