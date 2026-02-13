La confirmación de Frank Fabra como nuevo jugador del DIM no solo generó expectativa deportiva. También llegó acompañada de una polémica que se volvió tendencia en redes sociales: un video en el que el aparece cantando una canción tradicional del clásico rival del Poderoso.

La imagen, difundida antes del anuncio oficial de su regreso, despertó reacciones inmediatas entre hinchas del DIM y del fútbol colombiano. En su presentación, Fabra fue consultado directamente sobre el tema y dio una explicación clara, contextualizando lo ocurrido y reafirmando su compromiso con el club.

El video de Fabra cantando canción de Atlético Nacional

El video que se viralizó muestra a Frank Fabra cantando “El Pregón Verde”, canción emblemática asociada a Atlético Nacional, el clásico rival del Medellín. En la grabación aparece acompañado por amigos, entre ellos el delantero Chicho Arango, hoy jugador del cuadro verdolaga.

La difusión de la escena coincidió con los días previos a la confirmación de su fichaje por el DIM, lo que generó dudas en parte de la hinchada sobre su vínculo emocional con el club.

Por qué el video generó polémica en el DIM

La rivalidad entre Independiente Medellín y Atlético Nacional es una de las más intensas del fútbol colombiano. Por eso, cualquier gesto asociado a uno de los clubes suele interpretarse con sensibilidad por parte de las hinchadas.

El video, difundido sin contexto, provocó críticas y cuestionamientos hacia Fabra, especialmente porque su regreso al DIM se anunciaba como uno de los fichajes más importantes del mercado.

La explicación de Frank Fabra en su presentación

En la rueda de prensa, Fabra no evitó el tema y explicó lo sucedido con claridad:

“Lo del video fue en diciembre, en una marranada de un amigo. Voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es fútbol en sí. Fue un momento distendido con amigos, en el que no estaba pendiente del fútbol”.

El lateral dejó claro que el video corresponde a una reunión privada con amigos, sin relación con su carrera profesional ni con decisiones deportivas.

La relación personal de Fabra con el DIM

Durante su explicación, el jugador también habló de su entorno familiar y de su relación con el club:

“Todo mundo sabe que mis dos hermanos son hinchas del Medellín. Yo no soy hincha del Medellín pero tampoco soy hincha del otro equipo. Solo fue un momento que pasó con amistades”.

Con esas palabras, Fabra buscó bajar la tensión, señalando que no tiene identificación con el rival y que el video no refleja su postura profesional.

El compromiso con el DIM tras la polémica

Fabra asumió responsabilidad por la difusión del video, pero reafirmó su decisión de regresar al Medellín:

“Respeto lo que pueda decir todo mundo. Me hago responsable del video que salió, pero estoy en el lugar que quiero estar”.

El mensaje fue directo hacia la hinchada: su regreso al DIM es una decisión personal y profesional, tomada con convicción.

El contexto de su regreso al Poderoso

El lateral vuelve al DIM tras una década en el exterior jugando para Boca Juniors, donde disputó más de 200 partidos y ganó múltiples títulos. Su regreso representa uno de los fichajes más importantes del club para la temporada 2026.

En su primer ciclo con el Medellín, Fabra jugó 24 partidos antes de ser transferido al Xeneize en 2016. Hoy vuelve como agente libre, con contrato inicial de cinco meses y posibilidad de extensión.

Un fichaje que genera expectativa deportiva

Más allá del episodio, el DIM sumó a un jugador con trayectoria internacional y experiencia en competiciones de alto nivel. Fabra llega para reforzar el lateral izquierdo y aportar liderazgo en un plantel que busca competir por títulos en 2026.

Su regreso se suma a otros fichajes importantes del club, consolidando un mercado ambicioso que busca cambiar el rumbo tras un cierre de 2025 complejo.

Frank Fabra y la importancia de cerrar la polémica y mirar adelante

El caso del video mostró cómo las redes sociales pueden amplificar situaciones fuera de contexto. Fabra optó por aclarar, asumir responsabilidad y enfocarse en su nuevo reto deportivo.

Con su explicación, el lateral busca dejar atrás la controversia y concentrarse en lo que realmente importa para el DIM: competir, sumar resultados y construir una temporada que esté a la altura de la historia del club.