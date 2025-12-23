El DIM se prepara para un cambio importante en una de las posiciones más sensibles del campo: el arco. Tras el adiós de Washington Aguerre, el club decidió mantener una línea que le dio resultados recientes y volvió a mirar hacia Uruguay para encontrar a su nuevo guardián. El nombre que tomó fuerza y se perfila como elegido es el de Salvador Ichazo, un arquero con experiencia internacional, recorrido en el fútbol colombiano y un perfil que encaja con las exigencias del Poderoso.

La apuesta no es casual. El Medellín busca continuidad, liderazgo y adaptación inmediata al contexto del FPC. Ichazo reúne esas condiciones y llega con el respaldo de números, trayectoria y una reciente etapa sólida en el país. A continuación, los datos clave para conocer al arquero uruguayo que apunta a tomar el lugar que deja Aguerre y sostener el acento charrúa en el arco rojo.

Quién es Salvador Ichazo: edad, origen y perfil

Salvador Ichazo es un arquero uruguayo de 33 años, formado en el fútbol de su país y con una carrera marcada por la regularidad y la competencia en ligas exigentes. Se trata de un guardameta de experiencia, con lectura de juego, manejo de área y personalidad para asumir responsabilidades en plazas de alta presión.

Su perfil responde a lo que hoy busca el DIM para su arco: un futbolista que llegue listo para competir, sin largos periodos de adaptación, y con liderazgo probado para ordenar la última línea.

El contrato que le propone el DIM a Salvador Ichazo: vínculo hasta 2027

La propuesta del Independiente Medellín para Ichazo contempla un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, una señal clara de que el club piensa el puesto de arquero con visión de mediano plazo. El objetivo es asegurar estabilidad en una posición clave y evitar soluciones transitorias.

Un factor determinante es que Ichazo llega como agente libre, luego de su salida del Deportivo Pereira, club con el que tenía contrato hasta esa misma fecha. Esta condición facilita la negociación y permite al DIM concentrar esfuerzos en lo deportivo y contractual, sin necesidad de un traspaso.

Salvador Ichazo y su despedida de Pereira: carácter y liderazgo

Antes de iniciar una nueva etapa, Ichazo cerró su ciclo en Pereira con un mensaje que dejó ver su compromiso y vínculo con el club y la hinchada. En su despedida expresó:

“No es fácil para mí tenerles que decir adiós. Haber vestido esta camiseta me llenó de orgullo, respetando, queriendo y defendiendo estos colores que llevaré por siempre en mi corazón.

Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía. Espero que las cosas mejoren y que toda esa hinchada fiel vuelva a disfrutar de ver jugar al grande Matecaña.

Con respeto y cariño, Salvador Ichazo”.

Este mensaje refuerza uno de los atributos que el DIM valora en su elección: liderazgo y compromiso, cualidades fundamentales para un arquero que debe transmitir seguridad al resto del equipo.

Trayectoria de Salvador Ichazo: equipos en los que jugó

Ichazo inició su carrera en Uruguay, donde defendió los colores de Danubio, River Plate y Club Nacional, clubes que le dieron rodaje competitivo y exigencia desde temprana edad.

Posteriormente dio el salto a Europa, específicamente al fútbol italiano, integrando planteles de Torino, Bari y Genoa. Esa etapa europea le aportó experiencia en ligas tácticas, con alto rigor defensivo, algo que hoy se refleja en su posicionamiento y lectura de juego.

Los números de Ichazo en el FPC: regularidad y vallas invictas

Salvador Ichazo llegó al fútbol colombiano en 2024 para jugar con Deportivo Pereira. En dos temporadas disputó 80 partidos oficiales, una cifra que habla de continuidad y confianza sostenida.

Sus registros más destacados incluyen 30 vallas invictas, un dato que respalda su fiabilidad bajo los tres palos. En un contexto de alta competitividad como el FPC, Ichazo fue uno de los arqueros más regulares del periodo, respondiendo en partidos cerrados y escenarios de presión.

Por qué el DIM apuesta otra vez por un arquero uruguayo

La elección de Ichazo no solo responde a su perfil individual, sino a una lógica reciente del club. Tras la experiencia con Aguerre, el DIM decidió mantener el sello uruguayo en el arco, asociado históricamente a carácter, orden y fortaleza mental.

Los factores que inclinan la balanza a favor de Ichazo son claros:

Experiencia internacional y local

Conocimiento del fútbol colombiano

Liderazgo comprobado

Condición de agente libre

Propuesta contractual de largo plazo

Todo esto reduce riesgos y acelera su integración al equipo.

El reto en el DIM: asumir el arco del Poderoso

Custodiar el arco del Independiente Medellín implica exigencia constante, presión mediática y necesidad de regularidad. Ichazo llega con la misión de sostener el nivel que dejó Aguerre y aportar estabilidad en una etapa de ajustes del plantel.

Con un contrato proyectado hasta 2027 y un recorrido que lo respalda, el uruguayo asoma como la nueva apuesta del DIM para una posición determinante. El arco del Poderoso cambia de nombre, pero mantiene el acento charrúa.