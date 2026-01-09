El DIM vivió semanas de alta expectativa en el mercado de fichajes, especialmente alrededor de una posición sensible: el goleador. Tras concretar las transferencias al exterior de Juan David Arizala y Brayan León, el club quedó con la necesidad de sumar gol y presencia ofensiva. En ese escenario, los rumores no tardaron en aparecer y los nombres ilusionaron a la hinchada: un posible regreso de Germán Cano, el máximo goleador histórico del club, y el interés por Lucas Alario, atacante argentino con recorrido europeo y reciente título con Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, el desenlace tomó otro camino. Ni Cano ni Alario serán el nuevo 9 del Poderoso. Según información revelada por el periodista Juan Felipe Cadavid, el DIM ya tiene definido al delantero que reforzará su ataque. Se trata de Enzo Larrosa, atacante uruguayo de 24 años, revelación del último torneo en su país y con números que despertaron interés de clubes importantes del continente.

El contexto del mercado del DIM y la búsqueda de un goleador

El mercado de fichajes del DIM estuvo marcado por movimientos importantes. Las salidas de jugadores al exterior obligaron a replantear el frente de ataque y a buscar un perfil distinto: un delantero con presente, proyección y capacidad inmediata para competir en el fútbol colombiano.

En medio de esa búsqueda aparecieron nombres de alto impacto mediático. El posible regreso de Germán Cano tocó la fibra emocional del hincha, mientras que Lucas Alario representaba una apuesta de jerarquía internacional. No obstante, desde la dirigencia optaron por una alternativa distinta, más alineada con un proyecto deportivo de mediano plazo y con margen de crecimiento.

Ni Germán Cano ni Lucas Alario: el giro en la decisión de Independiente Medellín

La expectativa fue alta, pero la realidad del mercado terminó imponiéndose. Germán Cano, ídolo y goleador histórico del DIM, apareció como rumor más desde el deseo que desde una negociación avanzada. En el caso de Lucas Alario, su trayectoria en clubes como River Plate, Bayer Leverkusen y su reciente paso campeón por Estudiantes de La Plata lo convertían en una operación compleja en lo económico. Finalmente, el DIM eligió otro camino: apostar por un delantero joven, con presente goleador y mercado en crecimiento.

Enzo Larrosa, el delantero que contratará el DIM

De acuerdo con la versión de Juan Felipe Cadavid, el elegido es Enzo Larrosa. El atacante uruguayo llegará a Medellín para presentar exámenes médicos y cerrar su vinculación con el club. Viene de marcar 9 goles con Cerro en el último torneo de Primera División en Uruguay y fue considerado delantero revelación del Torneo Clausura.

Larrosa no pasó desapercibido en el mercado. Peñarol y Junior también lo buscaron, este último por pedido expreso del técnico Alfredo Arias. Aun así, el DIM logró adelantarse y está muy cerca de quedarse con el atacante.

Quién es Enzo Larrosa: recorrido y formación del delantero que busca el DIM

Enzo Larrosa es un delantero uruguayo de 24 años, cuya carrera se desarrolló principalmente en el fútbol sudamericano. Dio sus primeros pasos en Boston River, club en el que comenzó a sumar minutos como profesional.

Posteriormente tuvo una experiencia internacional en Godoy Cruz, antes de regresar a Uruguay para defender las camisetas de Montevideo City Torque y finalmente Club Atlético Cerro, donde encontró continuidad y su mejor versión goleadora.

Los números de Larrosa: su mejor año como profesional

Larrosa llega al DIM tras cumplir el mejor año goleador de su carrera. En la última temporada disputó 29 partidos con Cerro y anotó 9 goles en el certamen de Primera División en Uruguay, cifras que lo pusieron en el radar de varios clubes.

En total, el atacante acumula más de 130 partidos como profesional y 21 goles, números que, si bien no lo ubican como un goleador consagrado, sí reflejan una progresión constante y un punto de madurez futbolística que el DIM considera ideal para su proyecto.

Características de juego: físico, zurda y proyección

Desde lo físico, Enzo Larrosa mide 1.85 metros, un dato relevante para un equipo que busca presencia en el área y juego aéreo. Es zurdo, una característica que le permite ofrecer variantes en el ataque, tanto como referencia central como atacando espacios desde perfiles específicos.

Además, cuenta con convocatorias a selecciones juveniles de Uruguay, un respaldo adicional a su formación y a su potencial. Se trata de un delantero móvil, con capacidad para asociarse y con olfato para encontrar espacios dentro del área.

Un fichaje que mira al presente y al futuro

El nombre de Enzo Larrosa marca el cierre de una búsqueda que estuvo cargada de rumores e ilusión. No es Germán Cano ni Lucas Alario, pero sí es un delantero joven, con presente, proyección y números que explican por qué el DIM lo eligió.

Ahora, el reto será trasladar ese rendimiento del fútbol uruguayo al Atanasio Girardot y responder a una expectativa grande: ser el nuevo referente ofensivo del Poderoso en una temporada que exige goles y competitividad.