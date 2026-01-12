El DIM ya tiene definido al delantero que reforzará su ataque para la nueva temporada. Luego de semanas de rumores, análisis de alternativas y expectativas generadas alrededor de nombres de peso, el club tomó una decisión concreta y apostó por un perfil distinto: juventud, presente goleador y margen de crecimiento. Así se confirmó la llegada de Enzo Larrosa, delantero uruguayo de 24 años que se convierte oficialmente en nuevo jugador del Poderoso.

La operación responde a una lógica clara del DIM en este mercado. Larrosa llega como agente libre, firmó contrato por un año y aterriza en Medellín como una apuesta deportiva medida, pensada para competir de inmediato y evaluarse en un contexto exigente como el fútbol colombiano. Con su fichaje, el club completa una de las piezas que más necesitaba tras los movimientos recientes en el frente ofensivo.

Enzo Larrosa, fichaje oficial del DIM: contrato y condiciones

El DIM cerró la incorporación de Enzo Larrosa bajo condiciones que reflejan prudencia y planificación. El atacante firmó vínculo por una temporada, tras quedar libre en el fútbol uruguayo, lo que permitió al club sumar un delantero sin pagar costo de transferencia.

El vínculo es a préstamo por un (1) año, con opción de compra y posibilidad de extensión contractual por tres (3) años adicionales. Este tipo de acuerdo le da flexibilidad al Medellín: evalúa el rendimiento del jugador durante el año y, según su impacto deportivo, decide los pasos a seguir. Para Larrosa, el contrato corto representa una vitrina directa en una liga competitiva, con la posibilidad de consolidarse y proyectar su carrera.

Quién es Enzo Larrosa: edad, perfil y características

Enzo Larrosa es un delantero uruguayo de 24 años, con 1,85 metros de estatura, perfil zurdo y formación íntegra en el fútbol sudamericano. Se trata de un atacante que combina presencia física con movilidad, capaz de jugar como referencia ofensiva o de atacar espacios con diagonales cortas.

No es un delantero estático. Larrosa participa en la presión, se asocia con los extremos y busca constantemente el área. Ese perfil encaja con la idea del DIM de tener un 9 funcional, que no solo viva del gol, sino que ayude a construir juego y a sostener la intensidad ofensiva.

El recorrido profesional de Larrosa en Sudamérica

La carrera de Enzo Larrosa comenzó en Boston River, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y empezó a sumar experiencia en Primera División. Allí construyó las bases de su juego y llamó la atención por su físico y movilidad.

Posteriormente tuvo una experiencia en el fútbol argentino con Godoy Cruz, un paso que le permitió conocer otro contexto competitivo antes de regresar a Uruguay. De vuelta en su país, defendió los colores de Montevideo City Torque y finalmente de Club Atlético Cerro, equipo donde encontró continuidad y el mejor momento de su carrera.

Su mejor año goleador: los números que convencieron al DIM

Larrosa llega a Independiente Medellín respaldado por estadísticas claras. En su última temporada con Cerro disputó 29 partidos oficiales y marcó 9 goles, convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados del torneo uruguayo y en una de sus revelaciones.

En el acumulado de su carrera profesional, el atacante suma más de 130 partidos y 21 goles, cifras que reflejan progresión y un punto de madurez futbolística. El DIM apuesta a que ese crecimiento continúe ahora en el fútbol colombiano, con mayor exposición y exigencia.

Convocatorias juveniles y proyección internacional

Otro dato que suma al perfil de Enzo Larrosa es su paso por procesos de selecciones juveniles de Uruguay. Aunque no se trata de un futbolista consolidado a nivel internacional, sí fue tenido en cuenta en etapas formativas, lo que habla del seguimiento que tuvo desde temprano.

Para el DIM, este antecedente refuerza la idea de que se trata de un jugador con potencial, que aún tiene margen para evolucionar y que puede adaptarse a nuevos desafíos si logra continuidad.

El rol que puede cumplir Larrosa en el ataque del DIM

Larrosa llega a competir por un lugar en el frente ofensivo, con la posibilidad de convertirse en referencia o alternar según el esquema. Su estatura le permite ser opción aérea, mientras que su movilidad lo hace útil en ataques rápidos y transiciones.

Además, el hecho de llegar libre y con contrato por un año le imprime urgencia competitiva: cada partido es una oportunidad para afirmarse y justificar la apuesta del club.

Un fichaje pensado para rendir y crecer

Con Enzo Larrosa, el DIM suma un delantero joven, libre y con presente goleador, cerrando una de las búsquedas más importantes del mercado. No llega como figura consagrada, sino como una apuesta consciente, pensada para rendir ahora y crecer dentro del club.

El nuevo nombre del ataque del DIM ya está definido. Ahora, el desafío será trasladar sus goles del fútbol uruguayo al Atanasio Girardot y convertirse en una solución real para un equipo que necesita volver a encontrar contundencia en el área.