El DIM continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con la mirada puesta en el futuro. En medio de los movimientos de mercado, el club antioqueño tiene encaminada la llegada de un defensor joven, con proyección, experiencia en el ascenso colombiano y presencia constante en los procesos de selecciones juveniles. Se trata de Marlon Balanta, un zaguero caleño de 19 años que viene de destacarse en el Torneo BetPlay y que está llamado a dar el salto a la Primera División.

Balanta reúne un perfil que el DIM ha priorizado en sus últimas ventanas de fichajes: juventud, condiciones físicas, recorrido competitivo y formación en selecciones nacionales. Su arribo se daría en condición de préstamo por un año, en una apuesta que busca potenciar su desarrollo en un entorno de mayor exigencia y, al mismo tiempo, fortalecer una zona clave del equipo con un futbolista de proyección.

Quién es Marlon Balanta: edad, perfil y características físicas

Marlon Balanta es un defensor central nacido en Cali, con apenas 19 años, que se ha consolidado como uno de los zagueros jóvenes más interesantes del Torneo BetPlay. Mide 1.88 metros, es zurdo y cuenta con una contextura física que le permite imponerse en el juego aéreo y en los duelos individuales.

Su perfil encaja con las demandas del fútbol actual: un central con buena estatura, salida clara desde el fondo y capacidad para adaptarse a sistemas que exigen defensa adelantada. Además, su zurda natural le da un valor adicional, al tratarse de una característica menos común y muy buscada para equilibrar líneas defensivas.

Su recorrido en el Torneo BetPlay: Real Cartagena y Orsomarso

Antes de dar el salto al DIM, Marlon Balanta construyó su proceso profesional en el ascenso colombiano. En su carrera ya suma pasos por Real Cartagena y Orsomarso, dos clubes que le permitieron adquirir rodaje competitivo y madurez futbolística en un entorno exigente.

En la temporada más reciente disputó 31 partidos oficiales y anotó un gol ante Leones, demostrando presencia ofensiva en jugadas de balón parado. Esa continuidad fue clave para que su nombre empezara a circular en clubes de Primera División, interesados en defensores jóvenes con experiencia acumulada en el Torneo BetPlay.

El ascenso le permitió enfrentar distintos contextos de juego, canchas complejas y partidos de alta fricción, factores que suelen acelerar el proceso de aprendizaje en defensores jóvenes.

Marlon Balanta y la Selección Colombia juvenil: un proceso constante

Uno de los aspectos que más respalda la llegada de Marlon Balanta al DIM es su presencia en los procesos de la Selección Colombia juvenil. El zaguero ha sido tenido en cuenta tanto en la Selección sub-17 como en convocatorias posteriores, lo que refleja el seguimiento constante por parte del cuerpo técnico nacional.

A mediados de 2025, Balanta hizo parte de microciclos con la Selección Colombia sub-19, experiencias que le permitieron competir con jugadores de alto nivel y adaptarse a exigencias tácticas más complejas. Además, su nombre también ha estado vinculado a procesos de la sub-20, lo que evidencia la proyección que se le reconoce a nivel nacional.

Este recorrido en selecciones no solo valida su talento, sino que también demuestra su capacidad para adaptarse rápidamente a contextos de alta competencia y exigencia disciplinaria.

El acuerdo con el DIM: préstamo por un año y apuesta a futuro

La llegada de Marlon Balanta al Independiente Medellín se daría bajo la modalidad de préstamo por un año, una fórmula que beneficia a ambas partes. Para el DIM, representa la posibilidad de incorporar a un defensor joven, con potencial de crecimiento, sin asumir de inmediato una inversión definitiva.

Para el jugador, en cambio, significa un salto de calidad en su carrera. Pasar del Torneo BetPlay a un club de Primera División con aspiraciones constantes le permitirá medirse en escenarios de mayor exigencia, competir por un lugar y acelerar su proceso de consolidación.

El Medellín, que en los últimos años ha apostado por jóvenes con proyección, ve en Balanta un perfil ideal para sumar profundidad defensiva y construir una alternativa a mediano plazo.

El DIM, un salto clave en la carrera profesional de Marlon Balanta

Para Marlon Balanta, el paso al DIM representa uno de los momentos más importantes de su corta carrera. Después de consolidarse en el Torneo BetPlay y de sumar experiencia con la Selección Colombia juvenil, llega el desafío de competir en la élite del fútbol colombiano.

El Medellín le ofrece un escenario ideal para continuar su evolución: infraestructura, visibilidad, exigencia y competencia constante. Ahora, el reto será adaptarse rápidamente, aprovechar las oportunidades y confirmar por qué su nombre aparece cada vez con más fuerza en el radar del fútbol colombiano.