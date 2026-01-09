El mercado de fichajes del DIM empieza a entrar en su fase decisiva. Con la pretemporada en marcha y el inicio de la Liga BetPlay y la Libertadores cada vez más cerca, el club acelera gestiones para cerrar un plantel competitivo, equilibrado y con variantes ofensivas. A esta altura, el panorama es claro: la mayoría de los refuerzos ya están confirmados y solo restan un par de piezas para completar el rompecabezas que diseñó el cuerpo técnico.

En ese contexto, la atención se centra en dos nombres. Por un lado, la situación de Enzo Larrosa, el delantero uruguayo elegido para reforzar el ataque. Por el otro, la búsqueda de un mediapunta con características de interior, una necesidad que el propio entrenador Alejandro Restrepo hizo pública. Con seis fichajes ya oficializados, el DIM afina detalles para cerrar su mercado.

Los fichajes oficiales del DIM para 2026: así se mueve el mercado

Hasta ahora, Independiente Medellín confirmó seis incorporaciones que responden a diferentes necesidades del plantel. El club apostó por una mezcla de experiencia, juventud y conocimiento del medio, reforzando varias líneas del campo.

Los fichajes oficializados son:

Yony González , extremo procedente de Águilas Doradas

, extremo procedente de Juan Manuel Viveros , lateral derecho que llega desde Houston Dynamo

, lateral derecho que llega desde Marlon Balanta , zaguero proveniente de Orsomarso

, zaguero proveniente de Jhon Edwin Montaño , extremo con pasado reciente en Lommel SK

, extremo con pasado reciente en Salvador Ichazo , arquero que llega tras su paso por Deportivo Pereira

, arquero que llega tras su paso por Didier Moreno, mediocampista que regresa luego de su etapa en Junior

Con estas incorporaciones, el DIM reforzó arco, defensa, mediocampo y extremos. Sin embargo, aún quedan dos posiciones por completar en el frente ofensivo.

La palabra de Alejandro Restrepo sobre los fichajes que faltan en Independiente Medellín

El propio entrenador Alejandro Restrepo aclaró el panorama en entrevista con Caracol Radio, dejando en claro que el club trabaja en dos incorporaciones puntuales.

“Estamos a la espera de la llegada y de que pase exámenes médicos Enzo Larrosa, delantero uruguayo. Estamos pendientes de la llegada de un mediapunta que también tenga características de interior”, explicó el técnico.

La declaración confirma dos cosas: que el delantero ya está definido y que el último refuerzo apunta a un perfil creativo, capaz de jugar entre líneas y asociarse en el último tercio del campo.

Enzo Larrosa, el delantero elegido por el DIM

El delantero que reforzará el ataque del Poderoso es Enzo Larrosa, atacante uruguayo de 24 años que se encuentra a la espera de superar exámenes médicos para convertirse oficialmente en nuevo jugador del DIM.

Larrosa desarrolló su carrera principalmente en el fútbol sudamericano. Dio sus primeros pasos profesionales en Boston River, antes de tener una experiencia internacional en Godoy Cruz. Posteriormente regresó a Uruguay para jugar en Montevideo City Torque y finalmente en Club Atlético Cerro. Fue justamente en Cerro donde encontró continuidad y su mejor versión goleadora, convirtiéndose en una de las revelaciones del último torneo.

Los números y el perfil de Enzo Larrosa

Enzo Larrosa llega al DIM tras completar su mejor temporada como profesional. En el último año disputó 29 partidos y anotó 9 goles, cifras que despertaron el interés de varios clubes.

En su carrera acumula más de 130 partidos oficiales y 21 goles, con una progresión constante. Mide 1,85 metros, es zurdo y cuenta con convocatorias a selecciones juveniles de Uruguay, lo que respalda su proceso formativo.

El DIM apuesta por un delantero joven, con presente y margen de crecimiento, en lugar de una figura consagrada con mayor costo y menor proyección.

El mediapunta que falta en el DIM: el nombre que interesa

Además del delantero, el DIM busca un mediapunta con capacidad para jugar como interior, un perfil que le permita al equipo sumar creatividad, pausa y asociación en ataque. El nombre que aparece con fuerza es el de Daniel Cataño, jugador de 33 años que actualmente milita en Club Bolívar. Cataño ya tuvo un paso por el DIM en las temporadas 2017 y 2018, y su posible regreso cuenta con respaldo dirigencial y deportivo.

El respaldo desde la dirigencia y el cuerpo técnico

Desde la dirigencia, Raúl Giraldo, máximo accionista del club, se refirió al interés por Cataño: “Daniel Cataño es un jugador que lo pretenden varios equipos en Colombia, sería bueno que llegara a la institución. Fue hecho aquí en el Medellín”.

Por su parte, Alejandro Restrepo también dejó clara su postura: “Conozco la capacidad que tiene Daniel Cataño, cumple con las características de jugador que buscamos y podría encajar en el equipo”. Estas declaraciones confirman que el mediapunta es una prioridad y que el club evalúa las condiciones para concretar su llegada.

Un mercado a punto de cerrarse en Independiente Medellín

Con Enzo Larrosa a la espera de exámenes médicos y la gestión en marcha por un mediapunta creativo, el DIM entra en la recta final de su mercado de fichajes. El club ya reforzó la base del plantel y ahora apunta a cerrar dos movimientos clave para completar una nómina que combine equilibrio, experiencia y variantes ofensivas.

Las próximas horas serán determinantes para saber si el Poderoso logra cerrar ambos frentes y dar por concluido un mercado que estuvo marcado por decisiones estratégicas y una planificación clara de cara a la temporada.