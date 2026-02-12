El DIM decidió no dejar nada al azar en la planificación de la temporada 2026. Tras un cierre de 2025 marcado por finales disputadas y un inicio de año exigente, el club se movió con determinación en el mercado de fichajes y alcanzó una cifra que refleja ambición: 10 incorporaciones oficiales para fortalecer su plantel.

La más reciente confirmación es la de Frank Fabra, un nombre que conecta pasado y presente del club. Con su llegada, Independiente Medellín no solo suma experiencia internacional y jerarquía, sino que consolida una reconstrucción profunda en todas sus líneas.

Frank Fabra vuelve al DIM: el regreso que marca el mercado

La oficialización de Frank Fabra representa uno de los movimientos más simbólicos del mercado del Independiente Medellín. El lateral izquierdo regresa al club tras una década en el exterior, período en el que consolidó una carrera de alto nivel.

Fabra salió del DIM en 2015 rumbo a Boca Juniors, donde permaneció diez años. Allí disputó 244 partidos, marcó 14 goles, dio 32 asistencias y conquistó nueve títulos, convirtiéndose en un referente del equipo argentino.

El primer ciclo de Fabra en el Poderoso

Aunque su etapa inicial en Medellín fue breve, dejó huella. Entre julio de 2015 y enero de 2016, Fabra disputó 24 partidos oficiales con el DIM y anotó un gol. Su rendimiento llamó la atención rápidamente y derivó en la transferencia al Xeneize.

Hoy, el lateral vuelve como agente libre, tras finalizar su vínculo con Boca, y con un acuerdo inicial por cinco meses con opción de extensión. Según lo trascendido, el jugador priorizó esta posibilidad y realizó esfuerzos para concretar su regreso, en una operación que también implicó voluntad del club.

Diez fichajes que reconfiguran el plantel del DIM para 2026

Con la llegada de Fabra, el DIM completa una lista de diez incorporaciones que reflejan una apuesta integral para la temporada 2026. El club reforzó defensa, mediocampo y ataque con perfiles variados y experiencia nacional e internacional.

Estos son los otros fichajes confirmados:

Yony González (procedente de Águilas Doradas)

(procedente de Águilas Doradas) Juan Manuel Viveros (desde Houston Dynamo)

(desde Houston Dynamo) Marlon Balanta (proveniente de Orsomarso)

(proveniente de Orsomarso) Jhon Edwin Montaño (desde Lommel SK, Bélgica)

(desde Lommel SK, Bélgica) Salvador Ichazo (tras su paso por Deportivo Pereira)

(tras su paso por Deportivo Pereira) Didier Moreno (regresa desde Junior de Barranquilla)

(regresa desde Junior de Barranquilla) Enzo Larrosa (llega del Club Atlético Cerro, Uruguay)

(llega del Club Atlético Cerro, Uruguay) Daniel Cataño (procedente de Club Bolívar, Bolivia)

(procedente de Club Bolívar, Bolivia) Hayen Palacios (desde Club Nacional de Football, Uruguay)

(desde Club Nacional de Football, Uruguay) Frank Fabra (llega tras el paso por Boca Juniors, Argentina)

Cada uno de estos nombres responde a una necesidad específica del plantel y evidencia la intención del DIM de ampliar la competencia interna.

Refuerzos en todas las líneas para 2026

El mercado del DIM no se limitó a un sector del campo. En defensa llegaron opciones para los laterales y la zaga; en el mediocampo se sumaron variantes creativas y de equilibrio; y en ataque se incorporaron extremos y delanteros con proyección y experiencia.

El regreso de Didier Moreno y Daniel Cataño refuerza la estructura central del equipo, mientras que Enzo Larrosa aporta alternativa ofensiva. En el arco, Salvador Ichazo cubre una posición estratégica. Y ahora, con Frank Fabra, el costado izquierdo suma jerarquía probada.

Experiencia internacional y renovación del proyecto

Un rasgo distintivo de este mercado es la combinación entre futbolistas con recorrido internacional y otros con proyección en el ámbito local. Fabra, Ichazo y Larrosa aportan experiencia en ligas extranjeras; Viveros llega desde la MLS; Cataño viene de una temporada destacada en Bolivia.

El club busca equilibrio entre presente competitivo y proyección, pensando tanto en la Liga BetPlay como en los compromisos internacionales que puedan surgir durante el año.

El mensaje detrás de los 10 fichajes del DIM

Al confirmar diez incorporaciones, el DIM envía un mensaje claro: la intención es competir por objetivos grandes en 2026. Tras perder finales recientes y atravesar momentos de irregularidad, la dirigencia optó por respaldar el proyecto con movimientos concretos.

La vuelta de Frank Fabra simboliza esa ambición. No es solo un refuerzo más, sino un jugador que conoce el club, que vivió una etapa corta pero intensa en Medellín y que regresa con una trayectoria consolidada.

Un mercado que redefine las expectativas del Poderoso

Con diez fichajes confirmados, Deportivo Independiente Medellín presenta una plantilla renovada y con variantes en cada línea. La oficialización de Frank Fabra no solo completa la lista, sino que eleva el perfil del mercado.

El 2026 del DIM se construye con nombres, experiencia y una apuesta clara por volver a competir en lo más alto, respaldando el proyecto deportivo con decisiones contundentes desde la dirigencia.