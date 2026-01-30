El DIM continúa viendo los frutos de una de las operaciones más estratégicas que realizó en los últimos años. Dos temporadas después de transferir a Edwuin Cetré al fútbol argentino, el club antioqueño se prepara para recibir una ingresos millonarios que llegan sin necesidad de una venta directa actual, producto de una negociación bien estructurada en su momento.

La salida de Cetré a comienzos de 2024 no solo alivió la caja del DIM en ese instante, sino que dejó abierta una puerta que hoy vuelve a generar impacto económico. La nueva transferencia del atacante al fútbol brasileño activa un entrada clave: el Medellín aún conserva la mitad de sus derechos deportivos, lo que se traduce en un ingreso significativo para el club en pleno 2026.

La venta de Edwuin Cetré en 2024: el punto de partida

A principios de 2024, Independiente Medellín cerró la transferencia de Edwuin Cetré a Estudiantes de La Plata. La operación se pactó por 2,5 millones de dólares, correspondientes al 50% de los derechos deportivos del jugador.

En ese momento, el acuerdo fue leído como una solución financiera inmediata y como una apuesta a futuro. El DIM decidió conservar la otra mitad del pase, consciente del potencial de crecimiento del futbolista y de la posibilidad de una revalorización posterior.

Dos años de consolidación en Estudiantes para Edwuin Cetré

Durante su etapa en Estudiantes, Edwuin Cetré logró continuidad y protagonismo. En dos temporadas, el atacante disputó 86 partidos oficiales, en los que registró 12 goles y 11 asistencias, números que reflejan regularidad y aporte ofensivo sostenido.

Más allá de las estadísticas individuales, su paso por el club argentino estuvo marcado por el éxito colectivo. Cetré fue parte de un ciclo ganador en el que Estudiantes conquistó 4 títulos, un factor determinante para aumentar su valor de mercado y despertar interés desde otras ligas.

El salto al fútbol brasileño: nueva transferencia confirmada con Cetré

El crecimiento de Cetré en Argentina llamó la atención del mercado brasileño. Ahora, el futbolista será transferido al Athletico Paranaense, en una operación que alcanzó los 6 MILLONES DE DÓLARES.

Este movimiento no solo representa un paso importante en la carrera del jugador, sino que activa uno de los puntos más importantes del negocio original que firmó el DIM en 2024.

Cuánto dinero recibiría el DIM por Cetré

Gracias a que Independiente Medellín conservó el 50% de los derechos deportivos, la nueva venta genera un ingreso directo de 3 millones de dólares para el club colombiano. Se trata de una entrada millonaria que llega dos años después de la primera transferencia y que refuerza de manera significativa las finanzas del Poderoso.

En términos prácticos, el DIM terminará recibiendo 5,5 millones de dólares en total por Edwuin Cetré:

2,5 millones de dólares en 2024

3 millones de dólares en 2026

Una cifra que confirma el acierto de haber dividido la operación y apostar por una revalorización futura.

El impacto financiero para el DIM en 2026

La entrada económica por Cetré llega en un momento clave. El DIM ha realizado varias incorporaciones recientes y mantiene una planificación que requiere respaldo económico. Este ingreso fortalece la caja y amplía el margen de maniobra del club para afrontar el resto de la temporada y el futuro inmediato.

Además, se trata de un dinero que no depende del rendimiento actual del equipo ni de una venta forzada, sino de una decisión tomada con anticipación y visión estratégica.

Cetré, un activo que siguió generando valor

Aunque Edwuin Cetré ya no vestía la camiseta roja, su desempeño en el exterior siguió teniendo impacto directo en el DIM. Cada partido jugado, cada gol, cada título con Estudiantes ayudó a consolidar su valor y, en consecuencia, a fortalecer la posición del Medellín como dueño parcial de sus derechos.

La transferencia a Athletico Paranaense cierra ese ciclo de revalorización y confirma que el futbolista cumplió con las expectativas deportivas y económicas que se proyectaban cuando salió del club.

Una operación que deja lecciones claras

El negocio alrededor de Edwuin Cetré deja una enseñanza evidente: vender bien es tan importante como vender en el momento adecuado. El DIM entendió que no siempre la mejor decisión es desprenderse del 100% de un jugador y apostó por una fórmula que hoy le da resultados concretos.

Dos años después de su salida, el nombre de Cetré vuelve a aparecer en la actualidad del Medellín, no por un regreso deportivo, sino por una inyección económica millonaria que refuerza el proyecto y confirma que, en el mercado, la paciencia también puede ser una gran aliada.