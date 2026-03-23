El DIM vivió una jornada que significó un golpe duro para sus aspiraciones en la Liga BetPlay. Cuando parecía que el equipo empezaba a encontrar regularidad con dos victorias consecutivas, la visita a Santa Fe terminó convirtiéndose en un paso atrás que volvió a encender las alarmas en la tabla de posiciones.

El Poderoso cayó en Bogotá, en un partido marcado por las expulsiones y las dificultades para sostener el resultado. La derrota por 2-1 frenó el impulso que habían generado los triunfos ante Jaguares y Junior y dejó nuevamente al equipo lejos de la zona de clasificación.

Santa Fe vs DIM: un partido que cambió con las expulsiones

El desarrollo del encuentro del Poderoso estuvo condicionado por dos acciones que terminaron marcando el rumbo del partido. El DIM comenzó compitiendo de igual a igual, pero la expulsión de Didier Moreno en el final del primer tiempo cambió completamente el panorama. Quedarse con un jugador menos obligó al equipo a modificar su planteamiento para el segundo tiempo.

La intención fue resistir y aprovechar algún espacio para atacar, pero la situación se volvió todavía más complicada. En el minuto 54 llegó la segunda expulsión del DIM, esta vez de Alexis Serna. Con 9 jugadores en el campo, el equipo quedó en una situación muy difícil para sostener el partido.

Los goles que definieron la derrota del DIM

Aprovechando la superioridad numérica, Santa Fe logró inclinar el partido a su favor. El primer gol del encuentro llegó estando 11 contra 11 a través de Luis Palacios, quien abrió el marcador para el conjunto capitalino. Más adelante, ya contra 9, apareció Helibelton Palacios, quien amplió la ventaja para el equipo local y dejó el partido cuesta arriba para el DIM.

A pesar de las dificultades, el Medellín intentó reaccionar. El descuento llegó en el minuto 70 gracias a Francisco Chaverra, quien anotó el gol que devolvió algo de esperanza al equipo. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Cómo quedó el DIM en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La caída en Bogotá tuvo consecuencias inmediatas en la clasificación. El Medellín cerró la jornada en la casilla 15 de la tabla de posiciones. El equipo suma 13 puntos en 12 partidos disputados, un registro que lo mantiene lejos del grupo de los ocho.

Actualmente, el DIM se encuentra a 6 puntos del octavo lugar, posición que ocupa Atlético Bucaramanga. Esa diferencia obliga al equipo a reaccionar rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación.

El contraste con el momento que vivía el DIM

La derrota en El Campín resulta especialmente frustrante por el contexto en el que llegó. El Medellín venía de dos resultados que habían renovado la ilusión dentro del equipo y entre los aficionados. Primero había conseguido una remontada como visitante frente a Jaguares de Córdoba en Montería, un triunfo que significó un impulso importante.

Luego llegó la victoria en el Atanasio Girardot contra Junior de Barranquilla, un resultado que parecía confirmar la recuperación del equipo. La derrota ante Santa Fe, en cambio, volvió a frenar ese momento positivo.

Los partidos que le quedan al DIM en la Liga BetPlay 2026-1

A pesar del tropiezo, el Medellín todavía tiene margen para reaccionar. El equipo cuenta con siete partidos restantes en la fase todos contra todos. Cinco de esos encuentros serán como local en el estadio Atanasio Girardot:

América de Cali (Fecha 14)

(Fecha 14) Atlético Nacional (Fecha 16)

(Fecha 16) Boyacá Chicó (Fecha 10)

(Fecha 10) Fortaleza CEIF (Fecha 18)

(Fecha 18) Águilas Doradas (Fecha 19)

Además, tendrá dos compromisos como visitante:

Once Caldas (Fecha 15)

(Fecha 15) Alianza FC (Fecha 17)

El desafío inmediato del DIM para seguir en la pelea

El calendario muestra un dato importante: la mayoría de los partidos restantes serán en casa. Esto podría convertirse en una ventaja para el Medellín si logra aprovechar su localía. Sin embargo, el margen de error se ha reducido considerablemente. Con 7 jornadas por disputar y una diferencia de seis puntos con el octavo lugar, el equipo necesita sumar victorias con rapidez.

El paso atrás en El Campín dejó claro que cada partido será determinante en la lucha por la clasificación. El DIM tendrá que recuperar el impulso que había logrado con sus triunfos recientes para seguir soñando con meterse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.