El DIM tiene en Brayan León a un futbolista que convirtió los clásicos antioqueños en su escenario favorito. Cada vez que enfrenta a Atlético Nacional, el atacante parece transformarse: suma 7 goles en 10 partidos de esta rivalidad y nunca ha perdido. Sus números confirman que es un especialista en estos duelos que paralizan a Medellín.

Tras el empate 3-3 en septiembre de 2025, en el que volvió a brillar con un doblete, León alcanzó los 24 goles con la camiseta del DIM, de los cuales casi un tercio se los marcó al cuadro verdolaga. Una efectividad que lo convierte en protagonista de la rivalidad más intensa del fútbol colombiano.

Estadísticas y goles de Brayan León en los clásicos contra Atlético Nacional

Los números de Brayan León frente al rival de patio son contundentes. Ha disputado 10 clásicos con el DIM y su balance es de 5 victorias y 5 empates, lo que significa un invicto en estos encuentros. Además, cada temporada ha encontrado la manera de hacerle daño a la portería verdolaga.

Estos son los goles que ha marcado en el clásico antioqueño:

Noviembre 2023 (DIM 2-1 Nacional): anotó el segundo gol, a Harlen Castillo.

anotó el segundo gol, a Harlen Castillo. Diciembre 2023 (Nacional 0-5 DIM): firmó un doblete con el primero y el cuarto tanto de la histórica goleada, también a Harlen Castillo.

firmó un doblete con el primero y el cuarto tanto de la histórica goleada, también a Harlen Castillo. Abril 2024 (DIM 2-2 Nacional): abrió el marcador al minuto de juego, otra vez frente a Harlen Castillo.

abrió el marcador al minuto de juego, otra vez frente a Harlen Castillo. Noviembre 2024 (Nacional 1-1 DIM): volvió a marcar, esta vez ante Luis Marquínez.

volvió a marcar, esta vez ante Luis Marquínez. Septiembre 2025 (DIM 3-3 Nacional): firmó un nuevo doblete, con dos tantos más a Harlen Castillo.

Por qué Brayan León rinde más en los clásicos antioqueños

La mentalidad de Brayan León es uno de los factores que explican su éxito en los clásicos. En partidos donde la presión y el ambiente pueden jugar en contra, él encuentra motivación extra. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos le ha dado al DIM un arma confiable contra Nacional.

Para el hincha del Rojo, León es sinónimo de seguridad cuando llega el clásico. Su efectividad no solo se mide en goles, sino también en la tranquilidad que transmite con su constancia en partidos de máxima exigencia.

El invicto de Brayan León en los clásicos antioqueños

Otro de los datos que alimentan su condición de “especialista” es su invicto personal en los clásicos. Con 10 partidos jugados, León nunca perdió contra Nacional. Esa estadística lo convierte en un talismán para el DIM y en un jugador que siempre aporta en esta rivalidad.

La suma de 5 victorias y 5 empates refuerza la idea de que su presencia cambia el panorama del equipo en estos encuentros. El hincha poderoso celebra que cada vez que León entra en acción contra Nacional, el resultado nunca es derrota.

Brayan León, figura clave en el ataque del DIM

Con sus 24 goles en el equipo, León ya se consolidó como uno de los atacantes de referencia en el proyecto de Alejandro Restrepo. Sin embargo, su sello especial está en los clásicos, donde ha escrito páginas que lo acercan a los grandes goleadores históricos del DIM frente a Nacional.

Su constancia, capacidad de definición y carácter competitivo lo convierten en un futbolista que encarna el espíritu de este tipo de partidos. Cada gol suyo en el clásico antioqueño refuerza su vínculo con la afición y lo coloca en el centro de la historia reciente de la rivalidad.

El clásico antioqueño como escenario favorito

En una rivalidad que ha tenido tantos protagonistas a lo largo de los años, Brayan León ya se ganó un lugar. Su efectividad contra Nacional lo convierte en uno de los delanteros más temidos por el rival de patio y en uno de los más celebrados por la hinchada del DIM.

El clásico antioqueño es, para él, el escenario donde su talento se potencia y donde los números hablan por sí solos. Y con apenas 24 goles en su carrera en el Poderoso, tiene todo para seguir ampliando su cuenta y reforzando su lugar en la historia de esta rivalidad.