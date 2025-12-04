El DIM es noticia en el mercado de fichajes en talia por uno de sus jóvenes talentos, que ha despertado alta expectativa internacional: Juan David Arizala. El lateral o extremo zurdo de 20 años está en el centro de una operación que podría convertirse en una de las ventas más altas de la historia del club y de la Liga BetPlay. Su explosión en 2025, su madurez competitiva y su presencia en selecciones juveniles han llamado la atención de varios clubes europeos, incluido uno de los gigantes del continente.

La noticia la dio nada menos que Fabrizio Romano, uno de los periodistas más reconocidos en el mercado de fichajes. Según su versión, AC Milan ya tendría listo un acuerdo para fichar al futbolista, superando propuestas del Reino Unido y Bélgica. La información encendió el ambiente del fútbol colombiano y puso al país a hablar de Arizala, un jugador que hace apenas unos años soñaba con ser profesional y hoy está a punto de cumplir un salto histórico.

Fabrizio Romano confirmó el interés del Milan: una operación de récord para el DIM y el FPC

La revelación de Romano marcó el punto más alto en la carrera de Arizala. El periodista publicó: “El lateral de 20 años ya tiene contrato para fichar por el Milan procedente del Deportivo Independiente Medellín. 3 millones de euros de traspaso más una cláusula de reventa, una de las ventas récord en la historia de la liga colombiana. Rechazadas las propuestas del Reino Unido y Bélgica para fichar por el Milan.”

La cifra de 3 millones de euros más un porcentaje por futura venta convierte la operación en una de las más importantes en la historia del DIM y una de las más relevantes del mercado colombiano reciente. Para un lateral joven, la valoración económica habla del potencial que ven en él en una liga tan exigente como la Serie A, especialmente en un club que históricamente se ha destacado por potenciar jugadores defensivos de élite.

Que equipos británicos y belgas hayan mostrado interés también demuestra el alcance del crecimiento de Arizala en tan poco tiempo. Pero fue el Milan el que convenció al futbolista y al club, apostando por un perfil que encaja en su política de fichajes: jóvenes con proyección internacional.

Quién es Juan David Arizala: origen, formación y salto al profesionalismo

Juan David Arizala nació en Nariño, una región que ha dado grandes talentos al fútbol colombiano. Desde pequeño mostró cualidades físicas y técnicas que lo llevaron a vincularse al club Cyclones en Cali, institución que ha sido puente para varios jugadores jóvenes hacia el profesionalismo. Su explosión llegó en 2021, durante el Torneo Las Américas, donde destacó por su velocidad, potencia y madurez para competir.

Esos atributos lo pusieron en la mira de varios clubes, pero fue el DIM el que apostó por él y lo incorporó en enero de 2023 para fortalecer su equipo sub-20. Desde el primer día, Arizala demostró una adaptación notable: orden táctico, capacidad de ida y vuelta, duelos ganados y un carácter competitivo que llamó la atención del cuerpo técnico profesional. Rápidamente debutó en la Primera División, dando paso a una carrera que ha ido en ascenso constante.

Estadísticas de Arizala en el DIM: dos años de evolución y consolidación

Desde su llegada al profesionalismo, Arizala ha mostrado una curva de crecimiento estable. Ad portas de cerrar la competencia en 2025, sus números con Independiente Medellín son:

50 partidos oficiales disputados

3 goles convertidos

1 asistencia

26 partidos jugados en el 2025 , su año de mayor continuidad

, su año de mayor continuidad 2 goles marcados en el 2025, ambos en momentos clave

La campaña 2025 ha sido determinante. Con más minutos, regularidad en el once titular y partidos en contextos exigentes, Arizala ha demostrado capacidad para competir tanto en ataque como en defensa. Su despliegue físico, su velocidad en recorridos largos y su capacidad para ganar duelos lo posicionaron como una de las piezas más confiables del esquema del DIM.

La evolución no solo se refleja en números, sino también en su lectura del juego y su presencia en momentos decisivos. Todo esto lo convirtió, apenas con 20 años, en uno de los jugadores más observados del FPC.

Juan David Arizala en la Selección Colombia sub-20: un proceso que respaldó su crecimiento

Su buen nivel en el DIM lo llevó directamente a las selecciones nacionales juveniles. Arizala fue parte del proceso sub-20 en dos competencias importantes:

Sudamericano Sub-20

Copa del Mundo Sub-20 de 2025

En ambas competencias mostró madurez, capacidad de adaptación y un nivel competitivo alto frente a jugadores de élite mundial en su categoría. Su participación en el Mundial fue especialmente destacada, consolidándose como lateral y con una polivalencia que eleva aún más su valoración en el mercado internacional. El paso por la Selección Colombia fue un impulso determinante para que clubes europeos confirmaran su interés.

Por qué Arizala atrae al Milan: proyección, físico y un perfil moderno de lateral

En el fútbol actual, el lateral es una de las posiciones con mayor demanda y menor oferta de talentos consolidados. Arizala reúne características ideales para competir en Europa:

Velocidad sostenida en transiciones

Despliegue físico para ida y vuelta constante

Juego aéreo competitivo

Buen uno contra uno defensivo

Capacidad de sorpresa en ataque

Versatilidad para jugar por ambas bandas

Para el Milan, que históricamente ha impulsado laterales de gran proyección, Arizala es una apuesta estratégica: joven, moldeable y con un techo aún desconocido. Lo que comenzó como una promesa en Nariño hoy está a punto de convertirse en uno de los fichajes colombianos más importantes del año. El DIM, mientras tanto, suma otro capítulo dorado a su tradición formativa.