El DIM atraviesa uno de los arranques más complejos de los últimos años. La Fecha 5 de la Liga BetPlay dejó otro golpe para el equipo, esta vez en casa, y profundizó una crisis que ya no se mide solo en resultados, sino también en el ánimo del entorno. El Poderoso volvió a perder, sigue sin ganar en el semestre y el clima en el Atanasio Girardot empezó a marcar un quiebre.

En ese contexto, la figura de Alejandro Restrepo quedó nuevamente en el centro de la escena. El entrenador habló tras el partido, se refirió a los pedidos de su salida por parte de algunos aficionados y expuso su visión sobre el momento del equipo, su continuidad y una racha que ya es la peor desde que dirige al Poderoso.

Otra derrota del DIM y un semestre que no despega

Independiente Medellín llegó a la quinta jornada del campeonato con la urgencia de ganar, pero el resultado volvió a ser adverso. En condición de local, cayó 1-2 ante Internacional de Bogotá, sumando otro partido sin victoria en un inicio de año que se volvió cuesta arriba.

Con este resultado, el DIM acumula 5 partidos oficiales en el semestre y apenas 2 puntos, sin conocer aún el triunfo. El dato no solo refleja la irregularidad futbolística, sino que explica el creciente malestar de la hinchada.

El ambiente en el Atanasio y los pedidos de la salida de Alejandro Restrepo

La derrota en casa tuvo un condimento adicional. En el Atanasio Girardot se escucharon reclamos directos hacia el entrenador, con pedidos de su salida por parte de un sector de la tribuna. Fue una escena que dejó en evidencia el desgaste emocional que atraviesa el vínculo entre el equipo y su gente.

Restrepo no esquivó el tema cuando fue consultado en rueda de prensa y respondió con franqueza sobre lo que significa vivir ese momento desde el banquillo.

Qué dijo Restrepo sobre el pedido de su salida

El entrenador comenzó reconociendo el impacto personal y profesional de la situación:

“A ningún ser humano le gusta estar viviendo un momento así. La única forma en que se sale de un estado como este es con victorias, resultados, con presentaciones que cambien las emociones que hoy se están viviendo”.

Lejos de confrontar con la hinchada, Restrepo apuntó a una salida clara: ganar partidos. Para él, no hay discursos que alcancen si el equipo no cambia la dinámica dentro del campo.

El mensaje hacia el grupo y la responsabilidad colectiva

En su análisis, el técnico insistió en que la salida de la crisis no depende de una sola persona, sino de un trabajo conjunto:

“Acá es trabajo de todos y ganar partidos para que esa sensación cambie”.

La frase resume su postura actual: asumir errores, sostener el proceso y buscar resultados que permitan recomponer la confianza, tanto interna como externa.

La continuidad y el diálogo con la dirigencia del DIM

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la referencia directa a su continuidad. Restrepo dejó claro que existe comunicación permanente con la dirigencia y que el proyecto no se maneja desde la improvisación.

“Siempre tenemos diálogo con los directivos. Acá hay un proyecto deportivo, una manera de hacer las cosas. Hemos tenido momentos difíciles, momentos buenos”.

El entrenador reconoció que el presente obliga a evaluaciones constantes, pero remarcó que el diálogo sigue abierto y que hay disposición de ambas partes para revisar el camino.

Autocrítica, evaluación y entendimiento del hincha

Restrepo también se refirió al dolor del hincha y a la forma en que se manifiesta en un momento adverso:

“Entendemos el dolor del hincha y cómo se manifiesta. La conversación siempre está de parte y parte. En el momento que se deba tener se tendrá”.

El técnico habló de evaluación permanente, de identificar errores y de revisar el rumbo del club, dejando en claro que no hay cerrazón ante el contexto.

La peor racha de Alejandro Restrepo en el DIM

Los números explican por qué el momento es tan delicado. El ciclo de Alejandro Restrepo ya acumula 93 partidos dirigidos con el DIM y atraviesa su peor racha en resultados desde su llegada.

En los últimos 13 partidos oficiales, el equipo solo ganó uno. En ese tramo se incluyen varios golpes importantes:

La eliminación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2

de la La derrota en la final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional

ante El arranque del 2026 sin victorias, con cinco partidos disputados

Es una secuencia que explica la presión actual y el desgaste del proceso.

El desafío inmediato del DIM con Alejandro Restrepo

Con la peor racha del ciclo y un entorno cada vez más exigente, el DIM enfrenta un punto de quiebre. El equipo necesita resultados urgentes para cortar la seguidilla negativa y aliviar la presión que hoy rodea al cuerpo técnico y al plantel.

Alejandro Restrepo sigue al frente, consciente de que atraviesa el momento más difícil desde su llegada. Sus declaraciones muestran firmeza y realismo, pero el fútbol, como él mismo lo dijo, solo cambia las emociones con victorias. Y eso es justamente lo que hoy le falta al Poderoso.