La Liga BetPlay podría sumar en los próximos días un nombre con recorrido europeo y pasado en clubes de élite. Ian Carlo Poveda está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Internacional de Bogotá, en una operación que ya se encuentra en curso y que marcaría uno de los movimientos más llamativos del mercado colombiano.

La versión fue entregada por el periodista Pipe Sierra, quien informó que el futbolista llegó a un acuerdo para sumarse al proyecto del club capitalino tras una gestión destacada desde la dirigencia. El volante ofensivo arribaría procedente del Sunderland, equipo del fútbol inglés en el que venía compitiendo recientemente. De concretarse, su llegada significaría el regreso de un talento formado en academias top de Europa al fútbol profesional colombiano.

Ian Carlo Poveda: acuerdo cerrado y fichaje en curso

Según la información revelada, Ian Carlo Poveda ya alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Internacional de Bogotá. El club logró imponerse en la puja por el volante, pese a que existían varios equipos colombianos interesados en ficharlo.

La negociación, que avanza en su etapa final, contempla la llegada del jugador procedente del Sunderland. El movimiento representa un paso estratégico para Internacional de Bogotá, que busca fortalecer su plantilla con un futbolista de perfil internacional, experiencia en Inglaterra y proyección ofensiva.

La llegada de Poveda a la Liga BetPlay no solo responde a una oportunidad de mercado, sino también a un proyecto deportivo que apunta a competir con mayor ambición. Para el jugador, el fichaje implicaría su primera experiencia en el fútbol colombiano a nivel profesional.

De Inglaterra a Colombia: el recorrido de Ian Carl Poveda

Ian Carlo Poveda es un futbolista inglés, hijo de padres colombianos, que desarrolló toda su carrera en el fútbol europeo. Su formación incluye pasos por algunas de las academias más reconocidas del continente.

Estuvo en las divisiones juveniles de Chelsea, Arsenal y Barcelona, tres clubes con tradición formativa de alto nivel. Posteriormente integró las inferiores de Manchester City, donde incluso tuvo la posibilidad de entrenar bajo la dirección de Pep Guardiola, experiencia que marcó una etapa importante en su desarrollo futbolístico.

En el ámbito profesional, Poveda ha pasado por varios equipos del fútbol inglés. Defendió los colores de Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool y Sheffield Wednesday, acumulando experiencia en distintas categorías del sistema británico. Su etapa más reciente fue en Sunderland, club desde el que ahora gestionaría su salida rumbo a Colombia.

Ese recorrido le ha permitido adquirir ritmo competitivo, adaptabilidad táctica y experiencia en entornos exigentes. Su perfil como volante ofensivo, con capacidad para jugar por banda y generar desequilibrio en el uno contra uno, lo convierte en un fichaje atractivo para la Liga BetPlay.

Ian Carlo Poveda, su vínculo con Colombia y la Selección

Más allá de su nacimiento en Inglaterra, Ian Carlo Poveda mantiene un vínculo directo con Colombia. En diciembre de 2023 tuvo participación con la Selección Colombia, confirmando su deseo de representar al país de sus padres en el ámbito internacional.

Ese llamado marcó un punto relevante en su carrera, ya que abrió la puerta a futuras convocatorias y consolidó su identidad futbolística con el combinado nacional. En ese contexto, su llegada a la Liga BetPlay también puede interpretarse como una oportunidad para acercarse al radar permanente de la Selección Colombia.

Además, el propio jugador ha manifestado públicamente su afinidad con el fútbol colombiano. Es hincha confeso de Deportivo Cali, detalle que siempre ha generado simpatía entre los aficionados del país y que ahora cobra un matiz especial con su posible desembarco en el torneo local.

Qué puede aportar Ian Carlo Poveda a la Liga BetPlay

La llegada de Ian Carlo Poveda a Internacional de Bogotá representa un movimiento que combina juventud, experiencia internacional y proyección. Con recorrido en academias de élite y experiencia en el competitivo fútbol inglés, el volante puede aportar dinámica, velocidad y creatividad en el último tercio del campo.

Su perfil encaja en el modelo actual de la Liga BetPlay, donde los clubes buscan futbolistas con recorrido exterior que eleven el nivel técnico del campeonato. Además, su experiencia en diferentes posiciones ofensivas le da al cuerpo técnico variantes tácticas interesantes.

Desde el punto de vista mediático, el fichaje también generará impacto. Poveda es un nombre reconocido por su paso en clubes europeos y por su historia formativa. Su arribo al fútbol colombiano puede convertirse en uno de los movimientos más comentados del mercado.

Un fichaje que mueve el mercado colombiano

La posible llegada de Ian Carlo Poveda a Internacional de Bogotá confirma que la Liga BetPlay continúa atrayendo jugadores con experiencia internacional y formación en clubes de primer nivel. La operación, aún en curso, refleja una gestión ambiciosa por parte del club y abre una nueva etapa en la carrera del volante.

Si se concreta oficialmente, el fútbol colombiano sumará a un jugador con pasado en academias como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City, con experiencia profesional en Inglaterra y con vínculo directo con la Selección Colombia. Un movimiento que puede redefinir expectativas tanto para el club como para el propio jugador en el competitivo calendario de la Liga BetPlay 2026.