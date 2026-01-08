El mercado de fichajes suele tejer historias cruzadas, movimientos inesperados y decisiones que rebotan de un club a otro. En ese escenario se encuentra hoy el Deportivo Independiente Medellín, que vive días determinantes en la búsqueda de un nuevo delantero. Lo que empezó con diálogos avanzados con Carlos Bacca, ahora se conecta con una cadena de hechos internacionales que involucran a Germán Ezequiel Cano, Hulk y Lucas Alario, y que podría resolverse en cuestión de horas.

La dirigencia del DIM trabaja con varios frentes abiertos, pero el panorama empieza a aclararse gracias a decisiones tomadas fuera de Colombia, especialmente en Brasil y Argentina.

Germán Cano, una promesa aplazada pero no descartada

La situación de Germán Ezequiel Cano con el Independiente Medellín siempre fue clara y directa. Cualquier conversación formal con el goleador histórico del club, hoy con 37 años, estará encaminada a un acuerdo rápido, tanto en lo deportivo como en lo económico.

En esta ocasión, Cano había sido transparente con la dirigencia del DIM: si su actual club, Fluminense, concretaba la llegada de Hulk, él daría un paso al costado y su destino sería Medellín. Los números del contrato ya estaban acordados y solo faltaba que se alinearan los tiempos.

En las últimas horas, el arribo del internacional brasileño Hulk al club carioca quedó prácticamente cerrado. Incluso, Cano empezó a despedirse de algunos compañeros, dando a entender que su salida era inminente.

La charla clave con Zubeldía que cambió el escenario

Cuando todo parecía encaminado, apareció un giro inesperado. El director técnico de Fluminense, el argentino Luis Zubeldía, sostuvo una conversación profunda y personal con Cano. Más allá de lo futbolístico, el vínculo entre ambos pesa: comparten origen, barrio y una amistad que se remonta a la infancia en Lanús, Buenos Aires.

Zubeldía fue claro: Hulk será el titular, pero la temporada 2026 será larga, exigente y con múltiples competiciones. En ese contexto, ve a Cano como una alternativa valiosa, capaz de aportar experiencia y goles en momentos clave.

La charla surtió efecto. Finalmente, Germán Cano decidió permanecer un año más en Brasil.

El mensaje directo de Cano al dueño del DIM

Tras tomar su decisión, Cano se comunicó de inmediato con Raúl Giraldo, máximo accionista del Independiente Medellín. Le explicó su determinación de continuar un año más en Fluminense, pero también le dio una certeza que tranquilizó a la dirigencia: en 2027 jugará, sí o sí, su última temporada como profesional vestido de rojo.

De esta manera, Cano mantiene su promesa de retirarse en el club del cual es goleador histórico, con 130 goles, un legado difícil de igualar.

Lucas Alario, el plan B que ya está listo

La llamada de Cano activó de inmediato el plan B, que en realidad ya estaba bastante avanzado. Se trata del delantero argentino Lucas Alario, de 33 años, quien confirmó en las últimas horas que no continuará en Estudiantes de La Plata.

Entre Lucas Alario y el DIM los números están acordados desde hace aproximadamente una semana. El jugador había pedido algo de tiempo para evaluar otras opciones, pero el escenario en su club terminó por acelerar la decisión.

Alario se presentó a la pretemporada con Estudiantes, equipo con el que aún tiene un año de contrato, pero el entrenador Eduardo Domínguez fue contundente al comunicarle que no entra en sus planes. A esto se sumó la postura del presidente Juan Sebastián Verón, quien le dio vía libre para buscar equipo.

Estudiantes no pondrá trabas a su salida

Desde la interna del club argentino consideran que Alario no cumplió las expectativas deportivas, y además ven con buenos ojos liberar una alta carga salarial. Por ello, no habrá mayores obstáculos para que el delantero negocie su salida.

En el Independiente Medellín, el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Restrepo ve en Alario un jugador de jerarquía, experiencia internacional y con condiciones para ser una alternativa sólida del titular, el polaco Francisco Fydriszewski, pese a las molestias físicas que arrastró el último año.

Horas decisivas para el ataque del DIM

Raúl Giraldo espera recibir este mismo miércoles una respuesta definitiva de Lucas Alario. De ser positiva, el club activará de inmediato la logística para su llegada a Medellín y cerrar así una de las incorporaciones más importantes del mercado.

Mientras Hulk aterriza en Brasil y Cano posterga su regreso, el DIM podría terminar siendo uno de los grandes beneficiados de esta cadena de movimientos. El mercado, una vez más, demuestra que todo está conectado.