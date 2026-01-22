Independiente Santa Fe celebró la Superliga 2026 con un protagonista que volvió a desafiar la lógica del tiempo. Hugo Rodallega fue decisivo en la final ante Junior y, además del título, dejó un dato estadístico que impacta por su magnitud: 23 temporadas consecutivas marcando goles, una racha que se extiende desde 2004 hasta 2026.

El registro fue reseñado por el estadígrafo Carlos Forero y resume una carrera construida desde la constancia, la adaptación y la vigencia competitiva. A los 40 años, Rodallega no solo sigue activo, sino que continúa siendo determinante en finales, ahora con la camiseta de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, campeón de la Superliga 2026 con Santa Fe

La Superliga 2026 encontró en Rodallega a uno de sus jugadores más influyentes. En la serie frente a Junior, el delantero marcó en el partido de ida disputado en Barranquilla y volvió a aparecer en la vuelta en Bogotá, siendo clave en la consagración cardenal.

Ese rendimiento tomó aún más valor por el contexto: fue el primer título del nuevo ciclo de Pablo Repetto y llegó en un torneo que no permite margen de error. Rodallega respondió con goles y liderazgo, reafirmando su condición de referente ofensivo.

El datazo que explica la vigencia de Hugo Rodallega

Anotar en 23 temporadas consecutivas es un registro reservado para muy pocos futbolistas. No se trata de un pico aislado, sino de una línea de tiempo sostenida durante más de dos décadas. Rodallega marcó goles en Colombia, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, en ligas, copas y partidos internacionales.

El dato expone una constante: cada año calendario, sin excepción desde 2004, el delantero colombiano logró anotar al menos un gol oficial. Cambiaron los equipos, las ligas y los estilos, pero el gol siempre apareció.

Los primeros goles de Rodallega, año tras año desde 2004

El listado documentado por Carlos Forero permite dimensionar el recorrido completo del atacante y cómo su carrera atravesó distintos escenarios del fútbol mundial:

11 de abril de 2004: Quindío 1-1 Cali (Liga Colombiana).

Quindío 1-1 Cali (Liga Colombiana). 27 de febrero de 2005: Quindío 2-0 Unión Magdalena (Liga Colombiana).

Quindío 2-0 Unión Magdalena (Liga Colombiana). 28 de enero de 2006: Monterrey 1-0 Morelia (Liga MX).

Monterrey 1-0 Morelia (Liga MX). 7 de febrero de 2007: Colombia 1-3 Uruguay (Amistoso Selección Mayor).

Colombia 1-3 Uruguay (Amistoso Selección Mayor). 10 de febrero de 2008: Necaxa 2-0 Cruz Azul (Liga MX).

Necaxa 2-0 Cruz Azul (Liga MX). 9 de mayo de 2009: West Bromwich 3-1 Wigan (Liga de Inglaterra).

West Bromwich 3-1 Wigan (Liga de Inglaterra). 8 de marzo de 2010: Wigan 1-1 Liverpool (Liga de Inglaterra).

Wigan 1-1 Liverpool (Liga de Inglaterra). 15 de enero de 2011: Wigan 1-1 Fulham (Liga de Inglaterra).

Wigan 1-1 Fulham (Liga de Inglaterra). 3 de enero de 2012: Wigan 1-4 Sunderland (Liga de Inglaterra).

Wigan 1-4 Sunderland (Liga de Inglaterra). 30 de enero de 2013: Fulham 3-1 West Ham (Liga de Inglaterra).

Fulham 3-1 West Ham (Liga de Inglaterra). 26 de enero de 2014: Sheffield 1-1 Fulham (Copa FA).

Sheffield 1-1 Fulham (Copa FA). 3 de febrero de 2015: Fulham 1-3 Sunderland (Copa FA).

Fulham 1-3 Sunderland (Copa FA). 2 de febrero de 2016: Akhisar 1-2 Galatasaray (Copa de Turquía).

Akhisar 1-2 Galatasaray (Copa de Turquía). 25 de febrero de 2017: Konyaspor 1-1 Trabzonspor (Liga de Turquía).

Konyaspor 1-1 Trabzonspor (Liga de Turquía). 16 de enero de 2018: Trabzonspor 1-1 Konyaspor (Copa de Turquía).

Trabzonspor 1-1 Konyaspor (Copa de Turquía). 16 de enero de 2019: Trabzonspor 2-1 Belikesirspor (Copa de Turquía).

Trabzonspor 2-1 Belikesirspor (Copa de Turquía). 14 de marzo de 2020: Denizlispor 1-0 Genclerbirligi (Liga de Turquía).

Denizlispor 1-0 Genclerbirligi (Liga de Turquía). 2 de enero de 2021: Sivasspor 2-2 Denizlispor (Liga de Turquía).

Sivasspor 2-2 Denizlispor (Liga de Turquía). 29 de enero de 2022: Campinense 1-4 Bahía (Copa Nordeste).

Campinense 1-4 Bahía (Copa Nordeste). 22 de marzo de 2023: Santa Fe 3-0 Cali (Liga Colombiana).

Santa Fe 3-0 Cali (Liga Colombiana). 22 de enero de 2024: Pasto 0-1 Santa Fe (Liga Colombiana).

Pasto 0-1 Santa Fe (Liga Colombiana). 13 de febrero de 2025: Santa Fe 2-2 Nacional (Liga Colombiana).

Santa Fe 2-2 Nacional (Liga Colombiana). 15 de enero de 2026: Junior 1-1 Santa Fe (Superliga).

Santa Fe, el escenario de una etapa goleadora decisiva para Hugo Rodallega

Desde su llegada a Santa Fe en 2023, Rodallega encontró un contexto ideal para prolongar su carrera al más alto nivel. En poco más de tres años, el delantero disputó 138 partidos, anotó 60 goles y levantó dos títulos oficiales, Liga y Superliga.

Las cifras reflejan una adaptación inmediata y un impacto constante. No se trata solo de volumen goleador, sino de la importancia de sus anotaciones en partidos clave y en momentos de definición.

Un recorrido que atraviesa ligas, estilos y generaciones

El datazo de las 23 temporadas consecutivas marcando goles también evidencia la capacidad de Rodallega para adaptarse a contextos muy distintos. Desde el fútbol colombiano hasta la Premier League, pasando por la Liga MX, Turquía y Brasil, su nombre siempre estuvo asociado al gol.

Ese recorrido convierte el registro en algo más que una curiosidad estadística. Es la síntesis de una carrera sostenida desde la disciplina, la lectura del juego y la inteligencia para reinventarse con el paso de los años.

El gol como sello para Hugo Rodallega en momentos determinantes

Que el primer gol de 2026 haya llegado en una final de Superliga, ante Junior y como visitante, refuerza el peso simbólico del registro. Rodallega no solo mantiene la racha, sino que lo hace en escenarios de máxima exigencia.

En un fútbol cada vez más marcado por la rotación y la gestión física, el atacante de Santa Fe representa una excepción notable: la del goleador que desafía el calendario y sigue haciendo historia temporada tras temporada.