Hinchas de equipos de la Liga BetPlay podrían protagonizar una historia tan viral como la de Frank Illet. El seguidor de Manchester United decidió no cortarse el pelo hasta que su equipo logre 5 victorias consecutivas y, tras quedarse a una del objetivo, ya acumula 493 días de espera. Así seguirá por un tiempo.

En el fútbol colombiano, donde cada jornada se vive con intensidad absoluta, asumir ese mismo reto tendría consecuencias muy distintas según el club. Buscando su más reciente racha de 5 triunfos consecutivos, algunos apenas estarían comenzando a dejar crecer el cabello; otros llevarían meses o incluso años sin pasar por la peluquería. Por eso surge la pregunta inevitable: ¿Qué tan largo tendrían hoy el pelo los seguidores del FPC si hubieran hecho la misma promesa que Illet?

Atlético Nacional y una racha reciente en la Liga BetPlay

Atlético Nacional logró su última seguidilla de cinco victorias consecutivas entre octubre y noviembre de 2025. Venció a Once Caldas (Copa BetPlay), DIM, Llaneros, América de Cali y Águilas Doradas.

El último triunfo de esa racha fue el 8 de noviembre de 2025. Desde entonces han pasado poco más de dos meses. Un hincha verdolaga, bajo el reto de Frank Illet, apenas estaría empezando a notar el crecimiento. Además, el equipo actualmente suma tres victorias consecutivas, lo que alimenta la ilusión de cortar pronto la espera.

Millonarios y casi 28 meses sin cinco victorias seguidas

Millonarios consiguió su última racha de cinco triunfos consecutivos entre septiembre y octubre de 2023. En esa ocasión superó a Atlético Huila, Envigado, Alianza FC (dos veces en Copa BetPlay) y Junior.

El último triunfo fue el 15 de octubre de 2023. Han pasado casi 28 meses desde entonces y el equipo disputó 131 partidos más sin repetir esa seguidilla. Un hincha embajador tendría hoy más de dos años sin cortarse el pelo. No sería un simple look largo: sería una marca de paciencia acumulada.

América de Cali y 17 meses de espera

América de Cali encadenó seis victorias consecutivas entre agosto y septiembre de 2024, superando a Atlético Bucaramanga, Jaguares, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, La Equidad y Alianza FC.

El último triunfo de esa racha fue el 23 de septiembre de 2024. Han pasado poco menos de 17 meses y 99 partidos desde entonces. Un hincha escarlata llevaría más de un año sin tijera, pero con el recuerdo reciente de que sí es posible volver a lograrlo.

Junior y menos de un año de crecimiento

Junior logró su última racha de cinco victorias consecutivas entre marzo y abril de 2025, venciendo a Millonarios, Llaneros, Unión Magdalena, La Equidad y DIM.

Desde el 7 de abril de 2025 han pasado alrededor de 10 meses y 54 partidos. Un hincha rojiblanco tendría un cabello notoriamente largo, pero todavía lejos de convertirse en símbolo extremo. Además, el equipo ya suma tres triunfos consecutivos, lo que mantiene viva la expectativa.

Deportivo Cali y casi ocho años sin repetir la hazaña

El caso más impactante es el de Deportivo Cali. Su última racha de cinco victorias consecutivas ocurrió entre marzo y abril de 2018, con triunfos ante Itagüí Leones, Deportes Tolima, Santa Fe, Patriotas y Danubio FC.

El último triunfo fue el 11 de abril de 2018. Desde entonces han pasado poco menos de 94 meses, casi ocho años, y 382 partidos más. Un hincha verdiblanco tendría hoy una cabellera que superaría ampliamente cualquier tendencia. Sería un símbolo de resistencia y amor incondicional.

Santa Fe y más de seis años de promesa activa

Santa Fe logró una racha incluso mayor: siete victorias consecutivas entre septiembre y octubre de 2019. Superó a DIM, Millonarios, Once Caldas, Envigado, Jaguares, Atlético Bucaramanga y La Equidad.

El último triunfo fue el 7 de octubre de 2019. Han pasado cerca de 72 meses y 320 partidos. Un hincha cardenal tendría más de seis años sin cortarse el pelo. Un tiempo que refleja ciclos deportivos largos y la profundidad emocional con la que se vive cada temporada.

Independiente Medellín y seis meses de ilusión

Independiente Medellín consiguió su última racha de cinco victorias consecutivas en agosto de 2025, frente a Millonarios, Jaguares, Llaneros, Deportivo Pasto y La Equidad.

Desde el 23 de agosto de 2025 han pasado seis meses y 32 partidos. Un hincha poderoso estaría en plena fase de crecimiento, pero con la sensación de que el objetivo no está tan lejos.

Deportes Tolima y una seguidilla reciente en el FPC

Deportes Tolima también logró seis victorias consecutivas entre octubre y noviembre de 2025, venciendo a La Equidad, Deportivo Cali, Unión Magdalena, Llaneros, Águilas Doradas y Fortaleza.

El último triunfo fue el 18 de noviembre de 2025. Han pasado menos de tres meses y 13 partidos desde entonces. Un hincha pijao apenas estaría empezando su reto, con la expectativa latente de repetir pronto la hazaña.

La promesa de Frank Illet es más que una anécdota viral: es una metáfora del hincha que resiste. En la Liga BetPlay, algunos cortarían el cabello en cuestión de meses; otros llevarían años acumulando historia en cada hebra. Porque en el fútbol colombiano, la paciencia también se mide en tiempo… y, si hicieran el reto, en centímetros de cabello.