Gustavo Torres regresó al FPC tras su breve paso por Bolivia

El polémico delantero sigue recibiendo oportunidades y se confirmó que vuelve al fútbol colombiano tras su breve paso por Always Ready.

Con apenas 26 años, el delantero vallecaucano Gustavo Torres acaba de firmar contrato con el noveno equipo de su carrera. El único lugar en el que estuvo durante varios años sin problemas fue en el Deportes Quindío, pero desde que salió ha estado cambiando de camiseta en promedio de cada seis meses, siendo el factor determinante los casos de indisciplina.

Luego de un breve paso por el fútbol boliviano, Torres está de regreso en Colombia, firmando contrato con Atlético Bucaramanga. Según se ha podido conocer, el jugador ya pasó los exámenes médicos y firmó por un año con opción de compra, por lo que solo falta que el cuadro ‘Leopardo’ lo haga oficial a través de sus medios.

Con esto, el delantero ya ha vestido las camisetas de Universitario de Popayán, Deportes Quindío, Atlético Nacional, San Lorenzo, Rionegro Águilas, Vasco Da Gama, América de Cali, Always Ready y ahora Bucaramanga. Son 9 clubes en una carrera donde no le han faltado oportunidades, llegando hasta los equipos más grandes del país, pero no ha sabido aprovecharlo.

Cabe resaltar que en Bolivia no tuvo ningún caso de indisciplina, como fue el factor común de los últimos años por cada club que pasó. Ahora está en un equipo sin muchos focos encima, donde deberá trabajar en silencio para poder dar el 100% de su rendimiento. Se encontrará con Dayro Moreno, quien en los últimos 6 meses sí ha podido estar juicioso.