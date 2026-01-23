La Gala de Estrellas Águila 2025 fue el escenario en el que se premió a lo más destacado de la temporada pasada en la Liga BetPlay. Con el telón del 2026 a punto de levantarse, la noche sirvió para reconocer el talento, la entrega y la pasión de jugadores, técnicos e hinchadas que hicieron del fútbol colombiano un espectáculo inolvidable.

Desde los mejores futbolistas por posición hasta el gol más impactante y la atajada más impresionante del año, cada categoría fue una muestra del alto nivel competitivo que tuvo la Liga durante 2025. La premiación se vivió con emoción, nostalgia por un gran año que termina y expectativa por lo que viene.

Todos los ganadores en las Estrellas Águila 2025

Mejor Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)

Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe) Mejor Defensor: Jermein Peña (Junior)

Jermein Peña (Junior) Mejor Mediocampista: Jorman Campuzano (Atlético Nacional)

Jorman Campuzano (Atlético Nacional) Mejor Delantero: Hugo Rodallega (Santa Fe)

Hugo Rodallega (Santa Fe) Joven Revelación: Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) Mejor Goleador 2025: Hugo Rodallega, con 25 goles para Santa Fe

Hugo Rodallega, con 25 goles para Santa Fe Mejor Gol del 2025: José Enamorado (Junior, a Deportes Tolima)

José Enamorado (Junior, a Deportes Tolima) Mejor Atajada 2025: Jorge Soto (América de Cali)

Jorge Soto (América de Cali) Mejor Hinchada 2025: Atlético Nacional.

Andrés Mosquera Marmolejo, el mejor arquero de la temporada

El guardameta de Independiente Santa Fe fue reconocido como el Mejor Arquero del 2025, gracias a su regularidad, liderazgo y actuaciones decisivas que lo convirtieron en una de las grandes figuras del equipo campeón. Andrés Mosquera Marmolejo fue clave en momentos definitivos y se llevó uno de los premios más esperados de la noche. Además, fue elegido como el arquero titular en el 11 Ideal del Año, donde compartió espacio con otros destacados futbolistas del torneo.

Jermein Peña y Jorman Campuzano lideraron la defensa y el mediocampo

Jermein Peña, defensor central de Junior de Barranquilla, fue elegido como el Mejor Defensor de 2025. Su seguridad, presencia aérea y solidez fueron vitales en la consagración del equipo como campeón del primer semestre.

Por su parte, Jorman Campuzano, pieza fundamental en Atlético Nacional, se llevó el premio al Mejor Mediocampista. Su equilibrio en la mitad de la cancha, capacidad de recuperación y claridad para distribuir el balón lo destacaron a lo largo de la temporada. Ambos también fueron incluidos en el equipo ideal de la Liga BetPlay 2025.

Hugo Rodallega, la gran figura ofensiva del año

A sus 40 años, Hugo Rodallega vivió una temporada consagratoria. Fue reconocido como el Mejor Delantero, además de quedarse con el premio al Máximo Goleador del 2025, tras anotar 25 goles con la camiseta de Santa Fe. Su liderazgo, vigencia y capacidad para marcar en los momentos clave fueron determinantes para el título cardenal.

El experimentado atacante también fue elegido como delantero titular en el 11 Ideal de la temporada, confirmando su lugar entre los más grandes referentes del fútbol colombiano actual.

Juan Manuel Rengifo, la revelación del año

Una de las sorpresas más gratas de la campaña fue Juan Manuel Rengifo, joven talento de Atlético Nacional, quien fue reconocido como la Revelación del Año. Su desparpajo, velocidad y visión de juego le abrieron espacio en el equipo titular y lo posicionan como uno de los proyectos más prometedores del FPC para 2026.

Golazo y atajada del año: Enamorado y Soto se llevaron los aplausos

El premio al Mejor Gol del 2025 fue para José Enamorado, extremo de Junior, por una espectacular anotación ante Deportes Tolima. Un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo y quedó grabado en la memoria de los hinchas barranquilleros.

La Mejor Atajada del Año fue para Jorge Soto, arquero de América de Cali, quien se lució en un partido clave con una intervención que salvó a su equipo en los minutos finales. La espectacular volada fue reconocida como la más destacada de toda la temporada.

La Mejor Hinchada del año fue para Atlético Nacional

No solo los jugadores brillaron. El reconocimiento a la Mejor Hinchada del Año fue para la afición de Atlético Nacional, que una vez más llenó estadios, acompañó al equipo en casa y fuera de ella, y demostró su pasión incondicional. La hinchada verdolaga fue protagonista en cada jornada y recibió este premio como símbolo de su fidelidad.

Así quedó el 11 Ideal de la Liga BetPlay 2025

Una de las secciones más esperadas de la gala fue la presentación del 11 Ideal del 2025, conformado por los jugadores más destacados en cada posición. Esta fue la alineación elegida:

Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)

Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe) Defensas: Jermein Peña (Junior), William Tesillo (Atlético Nacional) y Daniel Londoño (DIM).

Jermein Peña (Junior), William Tesillo (Atlético Nacional) y Daniel Londoño (DIM). Mediocampistas: Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Didier Moreno (Junior), Cristian Barrios (América de Cali) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).

Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Didier Moreno (Junior), Cristian Barrios (América de Cali) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga). Delanteros: José Enamorado (Junior), Dayro Moreno (Once Caldas) y Hugo Rodallega (Santa Fe).

Una gala que celebra lo mejor del fútbol colombiano

La Gala de Estrellas Águila 2025 se consolida como el evento que da brillo al fútbol profesional colombiano. Más allá de los títulos y las estadísticas, es una celebración del talento, la constancia y el impacto que cada protagonista tuvo en sus clubes y en el torneo.

Con estos premios, la Liga BetPlay cierra su temporada con una mirada al futuro: una nueva edición que ya se palpita, con figuras consagradas, nuevas promesas y el entusiasmo renovado de una afición que no deja de soñar.