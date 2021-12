Gabriel Camargo habló sobre el fichaje de Michael Rangel

El dueño del Deportes Tolima se refirió a la posibilidad de contar con el ‘Rompecorazones’ y dio detalles del interés del América de Cali.

Desde hace varias semanas se hizo oficial que el delantero Michael Rangel quedó como agente libre luego de su frustrado paso por el fútbol mexicano, razón por la cual está buscando regresar a Colombia y ha tenido acercamientos con varios equipos, donde el que tomó la delantera fue el Deportes Tolima que lo quiere para la Copa Libertadores 2022.

Este miércoles, el dueño del equipo de Ibagué, Gabriel Camargo, habló en rueda de prensa sobre lo que será la temporada 2022 y dio detalles de la negociación con el delantero santandereano, aceptando que sí lo buscaron. “Con Michael Rangel estuvimos en conversaciones, pero lo que pide está fuera de nuestras posibilidades. Me llamó el representante y quiere pensar lo que estaban pidiendo“.

Además, dijo que lo que conoce es que América de Cali no está presentando competencia, pues el jugador no estaría en los planes para 2022. “Ojalá Michael Rangel nos acompañe, pero hasta hace una hora estaba descartado. América como que no va a contar con él“, manifestó el veterano dirigente.

Es bien sabido que en Deportes Tolima tienen unos topes salariales muy estrictos, los cuales no permitirían la llegada de este jugador de 30 años. Sin embargo, hay un deseo personal de Rangel de jugar en esta ciudad, por lo que podrían reconsiderar su postura en cuanto al sueldo y tratar de llegar a un acuerdo para que se dé su fichaje.