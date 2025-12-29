El cierre de la temporada 2025 dejó varias conclusiones en el Fútbol Profesional Colombiano, pero una de las más llamativas tiene como protagonista a Francisco Chaverra, quien, pese a terminar el año como suplente en el Independiente Medellín, logró despertar el interés concreto de tres clubes grandes del país. Su rendimiento a lo largo del año, sumado a una situación interna que no terminó de la mejor manera, lo puso en el radar de Millonarios, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, todos con ofertas formales por el jugador.

El caleño de 25 años, que puede desempeñarse como lateral, volante o extremo por izquierda, firmó una de las mejores temporadas de su carrera, mostrando regularidad, despliegue físico y aporte ofensivo. Sin embargo, una serie de decisiones deportivas y dirigenciales en el tramo final del año cambiaron drásticamente su panorama en el DIM y hoy lo tienen analizando seriamente su futuro.

Un 2025 sobresaliente que hoy rinde frutos

Desde enero hasta octubre, Francisco Chaverra fue titular indiscutido en el esquema del Medellín. Su rendimiento fue constante y su aporte clave en una temporada en la que el equipo antioqueño lideró varias tablas del campeonato y se perfiló como serio candidato al título. Su capacidad para adaptarse a distintos roles por la banda izquierda lo convirtió en una pieza confiable dentro del once ideal.

Ese buen año no pasó desapercibido. Hoy, con el mercado de fichajes abierto, tres clubes importantes del país se movieron con rapidez para acercarle propuestas formales al jugador, conscientes de que su situación actual en el DIM no es la más cómoda.

Millonarios, Tolima y Santa Fe al acecho

Millonarios, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe son los tres equipos que ya ofertaron por Chaverra. Todas las propuestas, por ahora, están planteadas bajo la modalidad de préstamo, una condición que complica la negociación teniendo en cuenta que el Medellín busca una venta definitiva.

El propio futbolista reconoció esta semana, en diálogo con una emisora local, que si continúa en Colombia su prioridad sigue siendo el Independiente Medellín. No obstante, también fue claro en señalar que analizará cada oferta junto a su representante y que, de decantarse por alguna, elevará una solicitud formal de salida al club.

Aunque insistió en que su intención no es irse, admitió que la relación con el entorno deportivo del DIM no terminó de la mejor manera, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.

El quiebre deportivo que cambió todo

El punto de inflexión llegó entre noviembre y diciembre. De manera sorpresiva, Chaverra, quien había sido titular durante casi toda la temporada, pasó a ser relegado al banco de suplentes sin una explicación clara desde lo deportivo. Su lugar fue ocupado por el juvenil Juan David Arizala, de apenas 20 años.

Semanas después se conoció públicamente la venta de Arizala al AC Milan por una cifra cercana a los 3 millones de euros, lo que terminó de aclarar el trasfondo de la decisión. Según se supo, los emisarios del club italiano exigieron ver al joven como titular en varios partidos para cerrar la operación.

La polémica decisión de Alejandro Restrepo

El entrenador Alejandro Restrepo accedió a esa solicitud sin mayores reparos. Arizala terminó siendo titular en los últimos 10 partidos del año, mientras que Chaverra apenas ingresó en contadas ocasiones desde el banco y siempre en los segundos tiempos.

Este giro fue clave no solo en el malestar del jugador, sino también en el rendimiento colectivo del equipo. El DIM, que hasta finales de octubre dominaba el panorama local, sufrió una notoria caída futbolística y terminó la temporada sin títulos, generando inconformidad en buena parte de la hinchada.

Molestia interna y oportunidades perdidas

La situación dejó profundamente molesto a Francisco Chaverra, quien esperaba que el cuerpo técnico priorizara el rendimiento deportivo por encima de una operación financiera. Además, hacia mediados de octubre habían llegado por él propuestas desde México y Brasil, con cifras importantes tanto para el club como para el jugador.

Sin embargo, la pérdida de protagonismo en el cierre del año afectó su cotización y esas opciones desde el exterior se diluyeron por completo, dejando al futbolista con un sabor amargo en un momento clave de su carrera.

Contrato vigente y un escenario abierto

Actualmente, Chaverra tiene contrato con el Independiente Medellín hasta el 30 de junio de 2027. El club ha tasado su salida definitiva en dos millones de dólares, una cifra que hoy parece difícil de asumir para los equipos del FPC, especialmente bajo la figura de préstamo que se ha planteado.

Aun así, el jugador espera encontrar un arreglo interno con el cuerpo técnico. De no lograrlo, no descarta solicitar formalmente una cesión por al menos un año, con el objetivo de recuperar protagonismo y relanzar su carrera.

El mercado apenas comienza, pero el nombre de Francisco Chaverra ya está en el centro de la escena. Su futuro, aunque todavía ligado contractualmente al DIM, promete ser uno de los movimientos a seguir en el fútbol colombiano.