En las últimas horas y luego de varios rumores y oposición, Fernando Jaramillo habló sobre su continuidad como presidente de la Dimayor en una conferencia de prensa que él mismo citó.

“Acá se respeta la opinión de todos y el Presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Ellos (los presidente de los clubes) son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá, cuando me convierte en un problema”, inició.

Y agregó que “el día que yo sea parte del problema de la Dimayor no debo estar acá. Respeto mucho a los 36 clubes. Las posiciones siempre han sido sanas. Yo estoy trabajando para todos los clubes. Así, no todos están conformes con mis decisiones”.

Concluyó hablando sobre el VAR y las polémicas que hay a diario en el fútbol colombiano: “Hemos avanzado en esto del VAR, pero en ciertos partido suceden cosas con las interpretaciones, hay casos en los que no todos están de acuerdo. La Comisión Arbitral se encuentra trabajando cada día para mejorar. Hubo una capacitación importante para muchos árbitros, y también la capacitación del VAR, seguiremos trabajando, para que cada vez la herramienta se convierta en una ayuda para tomar decisiones. Pero es claro que siempre va a existir gente en desacuerdo con decisiones arbitrales”.