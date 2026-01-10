La confirmación del nuevo ciclo de Radamel Falcao García con Millonarios volvió a poner el foco en sus números. No solo por lo que representa su regreso al fútbol colombiano, sino por una coincidencia cargada de simbolismo: el equipo albiazul iniciará el 2026 con un partido amistoso ante River Plate, club en que el Tigre se formó, debutó y dio el salto al fútbol europeo.

Ese cruce reabre inevitablemente el análisis de dos etapas muy distintas de su carrera, pero conectadas por una misma esencia: impacto en el área, goles en momentos importantes y una respuesta constante cuando el contexto lo exige. River y Millonarios representan capítulos separados por años, experiencia y recorrido, pero unidos por cifras que explican por qué el Tigre sigue siendo una referencia.

Falcao en River Plate: formación, debut y proyección internacional

La historia de Falcao en River Plate comenzó en 2001, cuando llegó desde Colombia con apenas 15 años. Ingresó a un proceso formativo exigente, atravesando casi todas las Divisiones Inferiores del club, en un entorno donde la competencia interna y la presión por resultados forman parte del día a día.

Su debut en Primera División se produjo el 6 de marzo de 2005, en el triunfo 3-1 ante Instituto en el estadio Monumental. A partir de ese momento, comenzó a construir su lugar como delantero del primer equipo, alternando titularidades, sumando minutos y mostrando una progresión sostenida.

Los números de Falcao en River Plate

Durante su etapa en River, Falcao disputó 111 partidos oficiales, en los que registró:

45 goles

14 asistencias

Son cifras contundentes para un delantero que se formó y creció dentro del club, y que fue ganando protagonismo con el paso de las temporadas. Más allá de la cantidad, los goles llegaron en distintos contextos: partidos de liga, encuentros decisivos y momentos donde el equipo necesitaba respuestas ofensivas.

El título con River y el cierre de una etapa

El ciclo de Falcao en River Plate tuvo un cierre especial con la obtención del Clausura 2008, título que marcó su consolidación definitiva en el fútbol argentino. Ese campeonato fue la confirmación de que estaba listo para dar el siguiente paso.

En 2009, River concretó su transferencia al FC Porto, iniciando una carrera internacional que lo llevaría a convertirse en uno de los goleadores más importantes del fútbol europeo en la siguiente década.

Un aprendizaje clave: responder en clubes grandes

La etapa en River no solo dejó cifras. Dejó una enseñanza central en la carrera de Falcao: jugar en clubes grandes implica convivir con la presión permanente y responder cuando el margen de error es mínimo. Ese aprendizaje sería determinante años después, cuando regresó a Colombia para vestir otra camiseta histórica.

Falcao en Millonarios: regreso, liderazgo y goles

Mucho tiempo después de su salida de River y tras una extensa carrera internacional, Falcao volvió al fútbol colombiano para jugar en Millonarios. El contexto era completamente distinto: ya no era el joven en formación, sino el referente con experiencia, liderazgo y responsabilidad dentro del grupo.

Durante un año con el club albiazul, disputó 29 partidos oficiales y anotó 11 goles, cifras que adquieren un valor especial al analizar su distribución y contexto competitivo.

El dato clave de Falcao en Millonarios: goles en cuadrangulares

Uno de los aspectos más llamativos del rendimiento de Falcao en Millonarios está en cuándo convirtió sus goles. De los 11 tantos que anotó con el club:

7 fueron en fases semifinales

Este dato resalta una constante en su carrera: aparece en los momentos donde la exigencia es máxima. No se trata solo de sumar goles, sino de hacerlo en instancias que definen temporadas y recorridos competitivos.

Comparación de cifras: River y Millonarios en contexto

Poner en perspectiva sus números ayuda a entender el impacto en cada club:

En River Plate

111 partidos

45 goles

14 asistencias

1 título de liga

En Millonarios

29 partidos

11 goles

Alta incidencia en fases semifinales

Las cifras no se miden con la misma vara por el contexto, pero sí muestran una línea clara: Falcao responde cuando el escenario pesa.

El cruce ante River en 2026: números que vuelven a escena

Que Millonarios inicie el 2026 enfrentando a River Plate le da un significado especial a estas cifras. El domingo 11 de enero, en Uruguay, Falcao volverá a cruzarse simbólicamente con el club que marcó su formación, ahora defendiendo la camiseta del equipo donde decidió escribir el tramo final de su carrera.

Los números de River y Millonarios regresan a la conversación no como simple estadística, sino como el reflejo de una carrera coherente, marcada por goles, asistencias y respuestas en momentos clave.