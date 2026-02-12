El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo trajo ilusión y expectativa. También volvió el gol. En el inicio de 2026, el delantero histórico del fútbol colombiano ya empezó a marcar y a ampliar su registro con la camiseta albiazul, reafirmando su peso específico dentro del plantel.

Su más reciente anotación llegó en el estadio El Campín, en un momento clave del partido ante Águilas Doradas, cuando el marcador estaba 0-0. Falcao tomó la pelota, se hizo cargo del penalti y venció la resistencia del arquero Iván Mauricio Arboleda. Fue su primer gol del año y el número 12 en su etapa con Millonarios.

El primer gol de Falcao en 2026 con Millonarios

El tanto ante Águilas Doradas marcó el inicio oficial de su cuenta goleadora en 2026. Llegó en su cuarto partido del año, confirmando que el delantero mantiene intacto su instinto dentro del área.

La ejecución fue precisa, con la serenidad que caracteriza su carrera. No solo significó abrir el marcador, sino también reafirmar su liderazgo en momentos de presión. Tomar el penalti en un partido cerrado fue una señal de confianza y jerarquía.

Cuántos goles lleva Falcao en Millonarios

Con esa anotación, Falcao alcanzó 12 goles en 33 partidos oficiales con la camiseta albiazul. Un registro que cobra relevancia considerando que su regreso al fútbol colombiano se dio en la etapa final de su carrera profesional.

El promedio de gol se mantiene competitivo y refleja que, más allá de los contextos y las exigencias físicas, el delantero conserva la capacidad de aparecer en momentos determinantes.

Los rivales a los que Falcao les ha marcado con Millonarios

La lista de equipos que han recibido goles de Falcao con Millonarios incluye nombres de peso en el Fútbol Profesional Colombiano. El Tigre le ha anotado a:

Patriotas Boyacá

Boyacá Chicó (2)

(2) Deportivo Pasto

Atlético Nacional (2)

(2) Independiente Santa Fe (3)

(3) Unión Magdalena

Once Caldas

Águilas Doradas

Dentro de ese listado, destacan especialmente los goles en clásicos y partidos de alta tensión, como los tres que marcó ante Santa Fe y los dos frente a Atlético Nacional.

Los goles de penalti de Falcao en Millonarios

De sus 12 anotaciones, 3 han sido de penalti. Cada uno con contexto propio y ante arqueros reconocidos.

Desde los doce pasos le marcó a:

David Ospina , defendiendo el arco de Atlético Nacional

, defendiendo el arco de Atlético Nacional Eduar Esteban , en Unión Magdalena

, en Unión Magdalena Iván Mauricio Arboleda, en el más reciente ante Águilas Doradas

La efectividad desde el punto blanco refuerza una característica histórica en su carrera: la capacidad para asumir responsabilidad en momentos decisivos.

El impacto de Falcao en el ataque albiazul

Más allá de la cifra total, el aporte de Falcao se mide en contexto. Muchos de sus goles llegaron en fases definitivas o en partidos de alta exigencia. En su segundo semestre previo, buena parte de sus anotaciones fueron determinantes en instancias finales.

En 2026, el arranque goleador vuelve a instalarlo como referencia ofensiva en un equipo que busca regularidad y protagonismo en la Liga BetPlay.

Un inicio que alimenta la ilusión en Millonarios

El hecho de que Falcao haya marcado en su cuarto partido del año alimenta la expectativa alrededor de su rol en el nuevo ciclo. Su presencia no es solo simbólica. El delantero demuestra que puede responder dentro del campo y aportar cifras concretas.

Con 12 goles en 33 partidos, el registro ya forma parte de la historia reciente del club. Y el tanto ante Águilas Doradas abre la puerta a un 2026 en el que el Tigre busca seguir ampliando su huella goleadora en Millonarios.