¿Era refuerzo del Tolima y ahora se va?

De los refuerzos que trajeo el Deportes Tolima, uno aún sigue en duda. Algo pasó con Andrés Sarmiento.

Con un rendimiento en alza, este jugador pertenece al Atlético Nacional. Es un extremo de buenas condiciones, que en su mejor momento del año pasado se lesionó con el Atlético Bucaramanga. De cualquier manera ya estaba visto.

Propuestas no le iban a faltar y desde el Deportes Tolima llegó una importante. Lo ficharon, hasta donde se tenía conocimiento. Lo curioso es no haberlo visto en la pretemporada. Luego comenzaron las versiones. Una en especial indica que el jugador tendría una oferta internacional y esto hace que el acuerdo con el cuadro Pijao no se dé. Lo tienen consideración para jugar en Portugal.

Por ahora no se sabe qué pasará con el jugador o qué postura tomarán en Tolima si la oferta internacional es cierta. Según Pilar Velásquez, el jugador no se ha podido entrenar con normalidad porque salió positivo por COVID. En el cuadro Pijao la negociación se hizo sobre un acuerdo de tres años.